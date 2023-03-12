يوم ولادة “قابوس” ورد فعل سلطان عمان بحسب الوثائق البريطانية (شاهد)

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وطن- كشفت أحد الوثائق البريطانية، التي أفرج عنها مؤخرا بناء على قانون السرية المطبق على الملفات الرسمية، عن مدى سعادة السلطان سعيد بن تيمور آل سعيد في الثاني والعشرين من نوفمبر عام 1940، بمناسبة ولادة ابنه السلطان الراحل قابوس.

يوم وُلد السلطان الراحل قابوس بن سعيد

وبعود تاريخ الوثيقة التي شاركها نشطاء عمانيون إلى الرابع من ديسمبر 1940، وتضمنت إفادة مقتضبة من أحد العملاء البريطانيين المتواجديين في الخليج العربي، يُعلم فيها المسؤول عن مهامه في بريطانيا، بأن سلطان عمان خلال تلك الفترة، السلطان سعيد بن تيمور آل سعيد ( أغسطس 1910 – 19 أكتوبر 1972) قد رُزق بمولود جديد ويبشره بالنبأ.

الوثيقة التي وصلت الأراضي البريطانية بعد أيام من ولادة الابن البِكر لسلطان عمان، أشارت إلى سعادة السلطان بمولوده الجديد الذي سماه قابوس.

"اخبرني السلطان [سعيد بن تيمور] ان مبعوثا وصل من #ظفار ظهيرة 3 ديسمبر يبّشره بولادة ابن له السلطان مسرور للغاية" الوثائق البريطانية، 1940

عن ولادة السلطان قابوس رحمه الله #عمان pic.twitter.com/QZpqXnSRVY — أ.د. هشام العوضي📌 (@Hesham_Alawadi) March 12, 2023

تولى السلطان قابوس الحكم في سلطنة عُمان في العام 1970 حتى عام 2020، طيلة خمسين عاما قاد خلالها جهود التحديث والتطوير في السلطنة.

حيث قام بتحويل الدولة الريفية وشبه القبلية إلى دولة حديثة ومتطورة، وساهم في تحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية في البلاد.

قابوس بن سعيد صاحب نهضة سلطنة عمان الحديثة

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على مستوى التحول الاقتصادي، حول السلطان قابوس بن سعيد الاقتصاد العماني، من الاعتماد على الزراعة والصيد إلى الاعتماد على الصناعة والخدمات والنفط.

فيما يتعلق بتطوير البني التحتية، قام السلطان قابوس ببناء العديد من المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق والجسور والمطارات والموانئ والمرافق العامة، وعمل على تحسين جودة الحياة في السلطنة من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والاجتماعية.

أدخل السلطان الراحل العديد من الإصلاحات الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة النساء في السلطنة، بما في ذلك تمكين المرأة من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية.

كما حرص سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، على الحفاظ على الأمن والاستقرار في السلطنة من خلال توفير العدالة والمساواة والحرية وتوفير فرص العمل والاستثمار للجميع.