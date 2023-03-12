يعوّض زيت الزيتون .. زيت طبخ غير معروف للعيش لفترة أطول وبصحة جيدة

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وطن-يُقال أن هذا الزيت فيه كل الصفات ليحل محل زيت الزيتون، وعلى الرغم من أنه غير المعروف، فإنه سيكون الأفضل وصحيّ أكثر للاستهلاك اليومي، كما يساعد الإنسان في العيش لفترة أطول وبصحة جيدة.

وبحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية، فإن هناك بذور موجودة في مطابخنا، لكنها غير معروفة نسبيًا أو على الأقل لا نستخدمها بالشكل الصحيح. وهذا هو الحال مع بذور الشيا، التي يمكن استخدامها لتصبح بيلاً لزيت الزيتون. والذي يمكن اعتباره أحد أكثر الزيوت صحة في العالم، حيث يحتوي على قائمة لا حصر لها من الفوائد.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه اليوم نستطيع تعويض منافع زيت الزيتون بزيت الشيا الصحي والنافع. فبالإضافة إلى كونه لذيذًا، فإن استهلاك زيت الشيا بانتظام سيجعل من الممكن العيش لفترة أطول، كما أكدت لنا ذلك المتخصصة في التغذية ويندي بازيليان.

ما هي فوائد زيت الشيا؟

من المعروف أن بذور الشيا التي يُستخرج منها هذا الزيت مفيدة للجسم بشكل خاص. فهو غني بالعناصر الغذائية الجيدة وخاصة الأوميغا 3، حيث قالت ويندي بازيليان: “تحتوي بذور الشيا على أعلى مستوى من حمض أوميغا 3 الدهني الموجود في الطبيعة. كما ان أن ملعقة صغيرة واحدة فقط من زيت بذور الشيا تعتبر مصدرًا ممتازًا لأوميغا 3 الأساسي وتوفر أكثر من مستوى المدخول اليومي المناسب، ولا شكّ في أن الأوميغا 3 تساهم في تحسين وظائف الدماغ والقلب والأوعية الدموية”.

وأضافت ويندي بازيليان: “في حين يحتوي زيت الزيتون أو حتى زيت الأفوكادو بالكاد على 1٪. فإن معظم زيوت الطهي، تحتوي على نسب أعلى من الدهون الأحادية غير المشبعة أو دهون أوميغا 6 المتعددة غير المشبعة”.

ومن بين الفوائد الأخرى لزيت الشيا، أنه يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة بفضل محتواه الجيد من الألياف والبوليفينول ومضادات الأكسدة والمعادن.

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تزيد فوائد زيت الشيا عند مزجه مع الأطعمة الغنية بالمغذيات الأخرى، حيث يتمتع بالقدرة على تعزيز امتصاصها. علاوة على ذلك، فإن زيت الشيا سهل الاستخدام، يمكن أن يؤكل باردًا أو دافئًا أو مطبوخًا على درجة حرارة عالية.