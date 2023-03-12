الأحد, مارس 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنايعوّض زيت الزيتون .. زيت طبخ غير معروف للعيش لفترة أطول وبصحة...
حياتنا

يعوّض زيت الزيتون .. زيت طبخ غير معروف للعيش لفترة أطول وبصحة جيدة

"ملعقة صغيرة واحدة فقط من زيت بذور الشيا تعتبر مصدرًا ممتازًا لأوميغا 3 الأساسي..."

كتب معالي بن عمر
زيت طبخ يعوض زيت الزيتون watanserb.com
زيت طبخ يعوض زيت الزيتون
- Advertisement -

وطن-يُقال أن هذا الزيت فيه كل الصفات ليحل محل زيت الزيتون، وعلى الرغم من أنه غير المعروف، فإنه سيكون الأفضل وصحيّ أكثر للاستهلاك اليومي، كما يساعد الإنسان في العيش لفترة أطول وبصحة جيدة.

وبحسب ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية، فإن هناك بذور موجودة في مطابخنا، لكنها غير معروفة نسبيًا أو على الأقل لا نستخدمها بالشكل الصحيح. وهذا هو الحال مع بذور الشيا، التي يمكن استخدامها لتصبح بيلاً لزيت الزيتون. والذي يمكن اعتباره أحد أكثر الزيوت صحة في العالم، حيث يحتوي على قائمة لا حصر لها من الفوائد.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه اليوم نستطيع تعويض منافع زيت الزيتون بزيت الشيا الصحي والنافع. فبالإضافة إلى كونه لذيذًا، فإن استهلاك زيت الشيا بانتظام سيجعل من الممكن العيش لفترة أطول، كما أكدت لنا ذلك المتخصصة في التغذية ويندي بازيليان.

زيت الشيا مفيد ويمكن الطبخ به
زيت الشيا مفيد ويمكن الطبخ به

ما هي فوائد زيت الشيا؟

من المعروف أن بذور الشيا التي يُستخرج منها هذا الزيت مفيدة للجسم بشكل خاص. فهو غني بالعناصر الغذائية الجيدة وخاصة الأوميغا 3، حيث قالت ويندي بازيليان: “تحتوي بذور الشيا على أعلى مستوى من حمض أوميغا 3 الدهني الموجود في الطبيعة. كما ان أن ملعقة صغيرة واحدة فقط من زيت بذور الشيا تعتبر مصدرًا ممتازًا لأوميغا 3 الأساسي وتوفر أكثر من مستوى المدخول اليومي المناسب، ولا شكّ في أن الأوميغا 3 تساهم في تحسين وظائف الدماغ والقلب والأوعية الدموية”.

أفضلُ 6 زيوتِ طبخٍٍ موصى بها!

وأضافت ويندي بازيليان: “في حين يحتوي زيت الزيتون أو حتى زيت الأفوكادو بالكاد على 1٪. فإن معظم زيوت الطهي، تحتوي على نسب أعلى من الدهون الأحادية غير المشبعة أو دهون أوميغا 6 المتعددة غير المشبعة”.

بذور الشيا
بذور الشيا

ومن بين الفوائد الأخرى لزيت الشيا، أنه يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة بفضل محتواه الجيد من الألياف والبوليفينول ومضادات الأكسدة والمعادن.

- Advertisement -

تزيد فوائد زيت الشيا عند مزجه مع الأطعمة الغنية بالمغذيات الأخرى، حيث يتمتع بالقدرة على تعزيز امتصاصها. علاوة على ذلك، فإن زيت الشيا سهل الاستخدام، يمكن أن يؤكل باردًا أو دافئًا أو مطبوخًا على درجة حرارة عالية.

نتائج دراسة خطيرة ..هذا ما يسببه قلي الطعام في الزيت!

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سيناريوهات مُعقدة أمام تأهل الأهلي المصري إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أوامر ابن سلمان.. مجتهد يكشف علاقة عماد المبيض بأزمة تكدس جسر الملك فهد

طيب الزمالك يُوضح حقيقة مرض شيكابالا الخطير في الدم

جريمة تهز مصر.. أجنبي يقتل طفليه وينتحر انتقاما من زوجته (تفاصيل صادمة)

اغتيال 3 مقاومين فلسطينيين قرب مفرق قرية صرة جنوب غرب نابلس (شاهد)

جوهرة نابولي أوسيمين يتفوق على ميسي ورونالدو بهذا الرقم القياسي

اللقطات الأولى لهجوم إسرائيلي جديد على سوريا.. ما هي المواقع المستهدفة؟

بعد الخسارة بالخمسة أمام صن داونز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

هند القحطاني ملكة الإطلالات الفاضحة تحذر النساء من الملابس الواسعة.. لماذا؟ (فيديو)

مشاهد مثيرة في يوم العلم السعودي.. من فوق السحاب وأخرى من قمة شاهقة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC