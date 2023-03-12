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موعد شهر رمضان 2023.. أطول وأقصر أيام الصيام في الدول العربية

مركز الفلك الدولي قال إن 23 مارس أول أيام شهر رمضان

كتب خالد السعدي
موعد بداية رمضان2023 watanserb.com
يوم الخميس 23 مارس/ آذار أول أيام شهر رمضان المبارك 2023
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وطن – مع قرب حلول شهر رمضان الذي تفصلنا عنه نحو عشرة أيام، يتباين عدد ساعات الصيام في كل دولة من دول العالم وفق موقعها الجغرافي.

وتشهد الدول التي تقع جنوب خط الاستواء، أقصر ساعات الصيام في العالم وذلك لأنَّ عدد ساعات النهار تقل الآن في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، بينما أطول ساعات صيام ستكون في دول تقع أقصى الشمال.

بحسب تقرير لموقع طقس العرب، ستكون أطول ساعات صيام في العالم خلال رمضان 2023 في دولة غرينلاند بنحو 20 ساعة صيام، بينما سيكون أقل ساعات صيام بالعالم في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا بنحو 11 ساعة و12 دقيقة.

في العالم العربي، ستكون أطول ساعات صيام خلال رمضان 2023 في تونس بمعدل 15 ساعة و45 دقيقة، بينما سيكون أقل ساعات صيام بالعالم العربي في جزر القمر بنحو 12 ساعة و37 دقيقة.

أطول وأقصر أيام الصيام في الدول العربية

ونشر التقرير، قائمة بأطول وأقصر ساعات صيام في الدول العربية مرتبة من الأطول إلى الأقصر:

ففي تونس، يسجل أقصر يوم صيام في مدينة تونس وهو أول يوم رمضان، عدد ساعات 13 ساعة و 44 دقيقة، بينما أطول يوم صيام سيكون بعدد ساعات 14 ساعة و 55 دقيقة.

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وفي الجزائر، يكون أقصر يوم صيام في مدينة الجزائر هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و 30 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 14 ساعة و 56 دقيقة.

وفي ليبيا، يكون أقصر يوم صيام في طرابلس هو أول يوم رمضان بعدد ساعات 13 ساعة و 42 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 14 ساعة و 42 دقيقة.

وفي المغرب، يكون أقصر يوم صيام في الرباط هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و37 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 14 ساعة و 41 دقيقة.

وفي مصر، فإن أقصر يوم صيام في القاهرة هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و39 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 14 ساعة و34 دقيقة.

وفي العراق، يكون أقصر يوم صيام في بغداد هو أول يوم رمضان بعدد ساعات 13 ساعة و39 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 14 ساعة و41 دقيقة.

وفي البحرين، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و 30 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 14 ساعة و 17 دقيقة.

وفي الإمارات، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و30 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 14 ساعة و13 دقيقة.

وفي السعودية، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و29 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 14 ساعة و11 دقيقة.

وفي سلطنة عُمان، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و31 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان بعدد ساعات 14 ساعة و13 دقيقة.

وفي الكويت، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و31 دقيقة، وأطول يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 14 ساعة و23 دقيقة.

وفي لبنان، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و45 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان بعدد ساعات 14 ساعة و48 دقيقة.

وفي الأردن، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و40 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان بعدد ساعات 14 ساعة و40 دقيقة.

وفي فلسطين، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و53 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان بعدد ساعات 14 ساعة و52 دقيقة.

وفي سوريا، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و44 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان بعدد ساعات 14 ساعة و47 دقيقة.

وفي قطر، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و29 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 14 ساعة و13 دقيقة.

وفي موريتانيا، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و 28 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 14 ساعة.

وفي السودان، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و20 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و46 دقيقة.

وفي اليمن، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و23 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و45 دقيقة.

وفي الصومال، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و 22 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و 27 دقيقة.

وفي جيبوتي، يكون أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و 25 دقيقة، وأطول يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و 45 دقيقة

وفي جزر القمر، يكون أطول يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و 21 دقيقة، وأقصر يوم صيام هو آخر يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و5 دقائق.

مركز الفلك الدولي توقع موعد بداية شهر رمضان

وكان مركز الفلك الدولي، قد أكد في وقت سابق، أن يوم الخميس 23 مارس/ آذار، أول أيام شهر رمضان المبارك 2023.

وقال المركز في بيان إن بعض الدول بدأت شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 فبراير/ شباط، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الثلاثاء 21 مارس.

وأضاف: “في حين بدأت دول أخرى شهر شعبان يوم الأربعاء 22 فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس”، وفق وكالة سبوتنيك.

وتابع “رؤية الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس مستحيلة، لغروب القمر قبل الشمس، ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، ومن ثم ستكمل هذه الدول عدة شعبان 30 يوماً، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة رمضان فيها”.

وأوضح أن “رؤية الهلال يوم الأربعاء 22 مارس ممكنة، باستخدام التلسكوب من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرقي أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غربي آسيا، ومعظم أفريقيا، وغربي أوروبا والأمريكيتين”.

المصدرطقس العرب + سبوتنيك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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