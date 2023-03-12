الأحد, مارس 12, 2023
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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا بحركة بذيئة أمام برج إيفل بفستان بالكاد يغطي شيئاً! (شاهد)

عادت إيفانا نول مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد قضاء بعض الوقت في أوروبا هذا العام مع رحلات إلى كل من لندن وباريس

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا بحركة بذيئة أمام برج إيفل بفستان بالكاد يغطي شيء! (شاهد) watanserb.com
إيفانا نول
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وطن- أظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، صدرها مرتدية حمالة صدر رياضية وفستانًا بالكاد يغطي شيئاً، وأعطت نظرة مثيرة للكاميرا.

رحلات حول العالم

اكتسبت أكثر المعجبات جاذبية في كأس العالم إيفانا نول إعجابًا جماهيريًا ومتابعين من خلال ملابسها المفعمة بالحيوية في قطر. حيث شجعت على موطنها كرواتيا خلال وصولها إلى الدور نصف النهائي.

منذ البطولة ، واصلت ملكة جمال كرواتيا استفزاز متابعيها على انستجرام البالغ عددهم 3.5 مليون من خلال لقطات مثيرة من جلسات عرض الأزياء ورحلاتها حول العالم.

لا يختلف ذلك في آخر قصة تم تحميلها على انستجرام. حين شاركت صورة شخصية مثيرة يوم الجمعة حيث تقضي وقتًا في لوس أنجلوس.

أعربت إيفانا نول عن تمنياتها لمعجبيها بـ “صباح الخير”

لندن وباريس

نشرت عارضة الأزياء وصاحبة ملابس السباحة صورة لنفسها مستلقية على السرير بشعر فوضوي وترتدي حمالة صدر رياضية سوداء مع علامة الموقع لمدينة كاليفورنيا. كما كتبت “صباح الخير” وهي تحدق في الكاميرا.

عادت إيفانا نول مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد قضاء بعض الوقت في أوروبا هذا العام ، مع رحلات إلى كل من لندن وباريس.

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خلال فترة وجودها في إنجلترا وفرنسا ، حضرت أيضًا مباريات شارك فيها أرسنال وباريس سان جيرمان حيث واصلت إبهار الجماهير بملابسها اليومية.

حمالة صدر رياضية

ظهرت إيفانا أيضاً بحمالة صدر رياضية في سلسلة من الصور من وقتها في باريس ، تظهرها أمام برج إيفل الشهير.

شاركت إيفانا نول أيضًا لقطات من زيارة برج إيفل

في اللقطات ، تذهل إيفانا متابعيها بفستان أرجواني مبهر مع نظرة صارمة على وجهها وهي تنظر إلى الكاميرا. وتقف مع يديها على وركيها لالتقاط الصور.

لم يكن وقتها في باريس أفضل بداية ، على الرغم من أن إيفانا سُرقت بعد ساعات فقط من الرحلة ولم يترك اللصوص شيئًا لها لارتدائه.

تركت نول القليل للخيال

“لقد سرقوني كالمعتاد”

طمأنت نول المعجبين بعد الكشف عن تعرضها للسرقة ، وأوضحت: “مرحبًا من باريس. فقط لإعلامكم ، أنا بخير. لقد سرقوني كالمعتاد في باريس”.

وزادت: “عندما وصلت آخر مرة أخذوا حقيبتي ومحفظتي والآن أخذوا حقيبتي. أخذوا كل ثيابي. لا أعرف ماذا سأرتدي الليلة. لكن دعهم يرتدونها.”

صعدت نول إلى الشهرة خلال كأس العالم بعد أن تم التقاطها بالكاميرا وهي تهتف لمحبوبتها كرواتيا من المدرجات في مجموعة من الأزياء المفعمة بالحيوية التي تم نقشها بألوان البلاد.

تجلت زيادة شعبيتها خلال البطولة من خلال صفحتها على انستجرام التي حصدت مليار مشاهدة في شهر ديسمبر وحده.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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