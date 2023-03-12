ملكة جمال كرواتيا بحركة بذيئة أمام برج إيفل بفستان بالكاد يغطي شيئاً! (شاهد)

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وطن- أظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، صدرها مرتدية حمالة صدر رياضية وفستانًا بالكاد يغطي شيئاً، وأعطت نظرة مثيرة للكاميرا.

رحلات حول العالم

اكتسبت أكثر المعجبات جاذبية في كأس العالم إيفانا نول إعجابًا جماهيريًا ومتابعين من خلال ملابسها المفعمة بالحيوية في قطر. حيث شجعت على موطنها كرواتيا خلال وصولها إلى الدور نصف النهائي.

منذ البطولة ، واصلت ملكة جمال كرواتيا استفزاز متابعيها على انستجرام البالغ عددهم 3.5 مليون من خلال لقطات مثيرة من جلسات عرض الأزياء ورحلاتها حول العالم.

لا يختلف ذلك في آخر قصة تم تحميلها على انستجرام. حين شاركت صورة شخصية مثيرة يوم الجمعة حيث تقضي وقتًا في لوس أنجلوس.

لندن وباريس

نشرت عارضة الأزياء وصاحبة ملابس السباحة صورة لنفسها مستلقية على السرير بشعر فوضوي وترتدي حمالة صدر رياضية سوداء مع علامة الموقع لمدينة كاليفورنيا. كما كتبت “صباح الخير” وهي تحدق في الكاميرا.

عادت إيفانا نول مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد قضاء بعض الوقت في أوروبا هذا العام ، مع رحلات إلى كل من لندن وباريس.

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خلال فترة وجودها في إنجلترا وفرنسا ، حضرت أيضًا مباريات شارك فيها أرسنال وباريس سان جيرمان حيث واصلت إبهار الجماهير بملابسها اليومية.

حمالة صدر رياضية

ظهرت إيفانا أيضاً بحمالة صدر رياضية في سلسلة من الصور من وقتها في باريس ، تظهرها أمام برج إيفل الشهير.

في اللقطات ، تذهل إيفانا متابعيها بفستان أرجواني مبهر مع نظرة صارمة على وجهها وهي تنظر إلى الكاميرا. وتقف مع يديها على وركيها لالتقاط الصور.

لم يكن وقتها في باريس أفضل بداية ، على الرغم من أن إيفانا سُرقت بعد ساعات فقط من الرحلة ولم يترك اللصوص شيئًا لها لارتدائه.

“لقد سرقوني كالمعتاد”

طمأنت نول المعجبين بعد الكشف عن تعرضها للسرقة ، وأوضحت: “مرحبًا من باريس. فقط لإعلامكم ، أنا بخير. لقد سرقوني كالمعتاد في باريس”.

وزادت: “عندما وصلت آخر مرة أخذوا حقيبتي ومحفظتي والآن أخذوا حقيبتي. أخذوا كل ثيابي. لا أعرف ماذا سأرتدي الليلة. لكن دعهم يرتدونها.”

صعدت نول إلى الشهرة خلال كأس العالم بعد أن تم التقاطها بالكاميرا وهي تهتف لمحبوبتها كرواتيا من المدرجات في مجموعة من الأزياء المفعمة بالحيوية التي تم نقشها بألوان البلاد.

تجلت زيادة شعبيتها خلال البطولة من خلال صفحتها على انستجرام التي حصدت مليار مشاهدة في شهر ديسمبر وحده.