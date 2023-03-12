الأحد, مارس 12, 2023
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حياتنا

مقطع فيديو لشخص يغني فوق قبر يثير حفيظة السودانيين (شاهد)

السودانيون وصفوا هذا الفعل بـ”الفضيحة” معتبرين أن ما حدث انتهاك سافر لحرمة الموتى، وتعدٍ على قدسية المقابر

كتب خالد الأحمد
شخص يغني فوق قبر watanserb.com
شخص يغني فوق قبر
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر شخصاً وهو يغني ويقرع بالدف داخل إحدى المقابر في السودان مما أثار حفيظة الكثيرين منددين بالفعل وواصفين إياه بـ”الفضيحة”، ومعتبرين أن ما حدث انتهاك سافر لحرمة الموتى، وتعدٍ على قدسية المقابر.

ويظهر الفيديو الذي حصل على آلاف المشاهدات شخصاً يغني بالرق، فوق مرقد الحاج محمد أحمد سرور في إريتريا، أحد عمالقة الفن والإبداع بالسودان فيما يقوم شخص آخر بتصويره.

وظهر هذا الشخص مرتدياً الزي التقليدي، واقفاً على قبر سرور، وهو ينقر على آلة الرق التي اشتهر بها الراحل نفسه، ويردد بصوت رخيم أحد مقاطع أغنياته، الذائعة الصيت من كلمات الشاعر صالح عبد السيد” أبو صلاح”: “الفروع تتمايل ميلة الفرحان/ والزهور بتصفق ويرقص الريحان/ يا نسيم ما بالك تتنى قامة البان/ إنت رايق تلعب والعشوق تعبان/اكتشف ما دائي وما الدواء الصعبان/ هل دا جرح بالغ أم دا سم ثعبان/ قال لي لازم جرحك مدة الأزمان/ لا روايحي تطبك لا ولا لقمان.”

الأمر الذي أثار استياء وسخط الكثيرين مما دفع صاحب المقطع للظهور في لقاء مع قناة “العربية” ليقول، إنه يدعى ” أيوب محمد الحاج الذي غنى على قبر الحاج محمد أحمد سرور”.

وأضاف أنه زار قبر سرور في أسمرة وقرأ له الفاتحة وترحم عليه وقرأ سورة الإخلاص 11 مرة وأهداها إلى روحه داعياً الله أن يغفر له ويسكنه الفردوس.

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وتابع أنه غنى في القبر ليكون أول من غنى أغنية على قبر سرور، مضيفا: “قامت الدنيا عليا ولم تقعد ولا أعرف ما الخطأ في ذلك”

سوداني يغني ويطبل عند قبر فنان شهير ويثير الجدل
سوداني يغني ويطبل عند قبر فنان شهير ويثير الجدل

الحاج محمد أحمد سرور

ويعد الحاج محمد أحمد سرور المولود في قرية ود المجذوب شمال غرب مدينة ود عام 1901 عميد الفن السوداني، وهو فنان وملحن وصاحب الفضل الأكبر في تطور الغناء السوداني، وأول من استخدم آلة الرق في الغناء السوداني، وكان شديد الاعتناء بالنصوص الشعرية التي يؤديها.

وتوفي عام 1946 متأثراً بمضاعفات عملية جراحية، لاستئصال الزائدة الدودية، ومنع الطبيب عنه الماء لكنه لم يطق صبراً، فغافل ممرضته وشرب، علماً أن رواية مُغايرة تفيد بأنه ألحّ على ممرضته حتى رقت لحاله فشرب ومات.

ووري الثرى بمدينة أسمرا عاصمة إريتريا التي كانت جزءاً من إثيوبيا قبل نيلها الاستقلال عام 1993م وقبره لا يزال هناك.

الغناء في القبور

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، قد قال إن زيارة المقابر جائزة شرعًا للرجال والنساء، بقصد الإحسان إلى الميت بالدعاء، وإلى النفس بالعِظة والاعتبار.

واشترط «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم زيارة المقابر؟»، وفق موقع أن تخلو الزيارة من تجديد الأحزان ومظاهر الجزع، وعن التجمعات الساخرة التي نراها في الأعياد والمواسم، وعن صور اللهو والتسلية ونُظم الضيافة، وعن المبيت في المقابر وانتهازها فرصة لما لا ينبغي، أما إذا قُصد بها تجديد الأحزان، واتُّخذ فيها ما يُنافي العظة والاعتبار، فإنها تكون مُحرمة على الرجال والنساء.

واستشهد بما روي عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، واللفظ له.

المصدريوتيوب، قناة العربية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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