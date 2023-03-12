الأحد, مارس 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمصير كويتي اعتدى على طبيب مصري بوحشية وكاد يقتله.. المحكمة جعلته عبرة
الهدهد

مصير كويتي اعتدى على طبيب مصري بوحشية وكاد يقتله.. المحكمة جعلته عبرة

كويتي متعاطي للمخدرات اعتدى على طبيب مصري والمحكمة تجعله عبرة

كتب باسل النجار
كويتي اعتدى على طبيب مصري watanserb.com
كويتي اعتدى على طبيب مصري
- Advertisement -

وطن- كشفت وسائل إعلام كويتية عن مصير مواطن كويتي كان قد اعتدى بوحشية على طبيب مصري في مركز الكويت للصحة النفسية، ما تسبب بكسر جمجمته في حادثة وقعت قبل عام وفجرت غضب واسع.

الحبس لكويتي كاد يقتل طبيب مصري

ووفق حساب “أمن ومحاكم” على تويتر والمعني بأخبار الحوادث والجرائم في الكويت، فإن محكمة الجنايات الكويتية قررت معاقبة هذا المواطن الذي كان متعاطيا للمخدرات وقتها بالسجن 10 سنوات.

الحادثة التي وقعت قبل عام كامل، اعتدى فيها المواطن الكويتي على الطبيب المصري، بأداة حديدية وكسر جمجمته ليستدعي الاعتداء العنيف الذي تعرض له الطبيب الخضوع لعمل جراحي.

تفاصيل الحادثة تعود تحديدا إلى آذار/ مارس العام 2022، عقب إحضار المعتدي على الطبيب إلى مركز الصحة النفسية إثر مشاجرة وقعت في جزيرة “فيلكا” حيث ثارت شكوك حول إمكانية تعاطيه إحدى المواد المخدرة.

صحيفة “الراي” الكويتية ذكرت آنذاك أن “المعتدي غافل رجال الشرطة عند إحضاره للمركز، وبدأ بالاعتداء على الطبيب وضربه بأداة في يده على رأس الطبيب ما أدى لإصابته البليغة في الجمجمة”.

الاعتداء على طبيب مصري في مستوصف بالكويت
الاعتداء على طبيب مصري في مستوصف بالكويت

الجمعية الطبية الكويتية

- Advertisement -

وتعتبر الجمعية الطبية الكويتية التي أنشئت عام 1963، أول جمعية مهنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تضم أكثر من 16500 طبيب وطبيبة.

واستنكرت الجمعية الطبية حينها ما تعرَض له الطبيب، وأبدت استياءها من تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء لا سيما في المستشفى النفسي.

وطالبت الجمعية وزارة الصحة بتحرك عاجل على أعلى المستويات للحد من هذه الاعتداءات.

ويشار إلى أن الجالية المصرية تعد ضمن أكبر الجاليات في الكويت، ويعمل عدد كبير جدا من المصريين في المجالات المختلفة بالدولة ويعتمد عليهم بشكل كبير.

المصدرتويتر، صحيفة "الراي" الكويتية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

الدكتورة خلود في إطلالة غريبة وتواجه متابعيها بحقيقة ملامحها (شاهد)

الهدهد

مشهور كويتي يكشف حقيقة ري المحاصيل في مصر بمياه الصرف الصحي (فيديو)

الهدهد

بعد واقعة هروب العسكري.. إحصاءات صادمة عن غزو المخدرات للكويت

الهدهد

الكويت تعتمد دواء جديدا لسرطان الثدي وسعر صادم للإبرة

الهدهد

أحمد نواف الأحمد رئيسا للحكومة الكويتية مجددا.. من هو ابن الأمير الذي استقال أكثر من مرة؟

الهدهد

أزمة المسلسل الوثائقي الجابرية الرحلة 422.. غضب كويتي رسمي وشعبي والمنصة السعودية تتحايل

الهدهد

الكويت: محكمة المرور تعاقب متهورا عرض حياة الآخرين للخطر بعد فيديو كارثي

الهدهد

منصة شاهد تحذف “مسلسل الجابرية الرحلة 422” وجدل قرارها يقسم الرأي العام الكويتي

الهدهد

إحالة طاقم مسلسل “السجين النصاب” للنيابة.. وزير إعلام الكويت وصف أحداثه بـ”قلة أدب”

الهدهد

أزمة النظافة بمطار الكويت.. “القبس” تفضح الفساد ووزراء سابقون على الخط

الهدهد

سبب وفاة منصور عصام الملا.. وفاته أبكت الكويتيين وصديقه نعاه بكلمات مؤثرة

الهدهد

طلبة كويتيون بجامعات مصر يكشفون عن كارثة ولا رد رسمي حتى الآن

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سارة محمد تفقد بصرها نهائيا.. ما موقف خطيبها الذي فدته وتخلى عنها؟

ضحى التونسية في ورطة بعد كشف أرباحها الخيالية في ساعة بث على “تيك توك”!

موظفو الليل.. إليكم 6 نصائح غذائية لحياة صحية

أشياء نادرة جدًا.. هذا ما يستثمر الأثرياء أموالهم فيه!

ملكة جمال كرواتيا بحركة بذيئة أمام برج إيفل بفستان بالكاد يغطي شيئاً! (شاهد)

لون لا يخطر على بال أحد.. لأول مرة منذ عام 1961 سجادة الأوسكار لن تكون حمراء

دنيا بطمة ترقص في حفل زفاف بقفطان غريب (فيديو)

تشكيلة مانشستر سيتي أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا 2023

رضوى الشربيني خائفة بعد سجود عروسة حسن شاكوش! (فيديو)

النظام يستثمر في قضاء الحاجة.. كيف تفاعل السوريون مع زيادة رسوم دخول دورات المياه؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC