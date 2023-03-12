الأحد, مارس 12, 2023
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مخدرات وعلاقة جنسية مُحرمة.. تفاصيل جديدة بقضية البلوجر آية إيهاب ومفاجأة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن البلوجر آية إيهاب تربطها علاقة آثمة بالشخص الذي ادعت أنه زوجها عرفيا، وقبض عليهما بتهمة الإتجار في المخدرات بعد ضبطهما متلبسين

كتب خالد الأحمد
البلوجر آية إيهاب watanserb.com
البلوجر آية إيهاب
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وطن- ألقت قوات الأمن المصرية القبض على البلوجر المصرية “آية إيهاب” في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، ووجهت لها تهمة حيازة 860 طربة حشيش بالتعاون مع شخص آخر، قالت إنه زوجها عرفيًا داخل شقتهما بالجيزة.

القبض على البلوجر المصرية آية إيهاب متلبسة

وعرفت آية إيهاب 23 عاماً بتقديم محتوي خاص بالفتيات في مجال الأزياء والموضة، ويتابعها حوالي مليون متابع على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن البلوجر آية وزوجها المزعوم رامي يتخذان من شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام وكرًا لمزاولة مهنة الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 860 طربة حشيش، وزنت 86 كيلو جرام، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول و4 سيارات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأمرت جهات التحقيق بالجيزة بتجديد حبسها، وزوجها العرفي 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في المخدرات ويبلغ قيمة المواد المخدرة بـ 9 ملايين جنيه مصري.

القبض على البلوجر المصرية آية إيهاب متلبسة
القبض على البلوجر المصرية آية إيهاب متلبسة

تجارة المواد المخدرة وبيعها

ووفق موقع “القاهرة 24” بينت التحريات التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة آية إيهاب، وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها، واستخدام سيارتي X6.

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وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد كشفت نشاط شاب له معلومات جنائية، وفتاة مقيمين بمحافظة الجيزة بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

القبض على البلوجر المصرية آية إيهاب متلبسة
القبض على البلوجر المصرية آية إيهاب متلبسة

عقوبة المخدرات في القانون المصري

وحدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

القبض على البلوجر المصرية آية إيهاب متلبسة
القبض على البلوجر المصرية آية إيهاب متلبسة
المصدرموقع القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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