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محمد بن زايد يفتح صفحة جديدة مع أمير قطر بقرار مفاجئ من الإمارات

انتهت الأزمة الخليجية أوائل عام 2021 عقب مقاطعة جائرة لقطر استمرت لسنوات، فيما عرف بالأزمة الخليجية التي كادت تعصف بالمنطقة

كتب خالد الأحمد
محمد بن زايد و أمير قطر watanserb.com
محمد بن زايد و أمير قطر
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وطن- قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، سحب ملف ترشحها لاستضافة الاجتماعات السنوية لصدوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي عام 2026، لصالح دعم قطر في استضافة هذا الحدث في خطوة تؤشر إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد مرحلة من الجفاء والمقاطعة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “أجرى اليوم، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.”

وأخطر محمد بن زايد أمير قطر بحسب بيان الوكالة، عن تنازل الإمارات عن طلب استضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي لصالح الدوحة.

كما بحث الرئيس الإماراتي مع الأمير تميم خلال الاتصال العلاقات الأخوية ومسارات تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.

وبالمقابل أعرب أمير قطر “عن شكره لرئيس الإمارات وخالص تقديره لموقف الإمارات الأخوي تجاه قطر، ودعم ترشحها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي -بحسب المصدر ذاته-

رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية
رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية

الأزمة الخليجية واتفاق العلا

وأنهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في أوائل عام 2021 مقاطعة لقطر استمرت لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، لكن العلاقات بين الدوحة وأبوظبي ظلت لفترة لم تتحسن بنفس الوتيرة التي شهدتها العلاقات مع كل من الرياض والقاهرة.

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حتى بدأ ذوبان الجليد عبر زيارات رسمية بين البلدين، بدأها مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد للدوحة.

وتلا ذلك عدة لقاءات رسمية بين الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

وكان الخلاف السياسي، الذي شهد قطع الرياض وحلفائها جميع العلاقات مع قطر، قد أدى إلى حدوث صدع في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول.

وكان ذلك بسبب اتهامات جائرة للدوحة بدعم جماعات إسلامية تعتبرها الأسر الحاكمة في دول الخليج تهديدا لها، وكذلك نتيجة لعلاقات قطر مع إيران وتركيا وعدة تهم أخرى، سبق أن نفتها قطر مرارا وتكرارا وبينت عدم صحتها بالأدلة.

قمة العلا 2021: هل انتهت الأزمة الخليجية مع قطر؟
قمة العلا 2021: هل انتهت الأزمة الخليجية مع قطر؟
المصدروكالة أنباء الإمارات الرسمية وام، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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