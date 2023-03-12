لون لا يخطر على بال أحد.. لأول مرة منذ عام 1961 سجادة الأوسكار لن تكون حمراء

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وطن– حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ95، هو حفل ينتظره عشاق السينما حول العالم.

وقد تغيرت أشياء كثيرة حول جوائز الأوسكار على مر السنين، ولكن خلال العقود الستة الماضية كان هناك شيء واحد ثابت لم يتغير؛ السجادة الحمراء. ورغم اختلافها، فإنها كانت دائماً بدرجات من اللون الأحمر.

لون جديد

لكن هذه السنة ولأول مرة منذ 60 عاماََ، تم الاستغناء عن اللون الأحمر، وتم اعتماد اللون البيج الباهت أو الشامباين Champagne، حسب ما أكده الممثل الكوميدي ومقدم البرامج جيمي كيميل، الذي تم اختياره لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.

وقد جاء الكشف عن اللون الجديد للسجادة هذا الأسبوع، خارج مسرح دولبي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، حيث شوهد العمال وهم يقومون بتركيب سجادة باللون البيج.

من جهته، قال كيميل الذي سيقدّم حفل الـOscars مازحاً: “أعتقد أن اختيار سجادة بهذا اللون بدلاً من سجادة حمراء يظهر مدى ثقتنا بأنه لن تراق دماء هذا العام”.

وجاء قرار تغيير اللون من مستشارَي الابتكار؛ ليزا لاف، وراؤول أفيلا.

تاريخ السجادة الحمراء

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يعود تاريخ السجادة الحمراء بجوائز الأوسكار إلى عام 1961، حيث شهد حفل توزيع الجوائز الثالث والثلاثين، وفيه فاز فيلم بيلي وايلدر “ذي أبارتمنت” بجائزة أفضل فيلم، وفاز كلٌّ من بيرت لانكستر وإليزابيث تايلور بجائزتي أفضل ممثل وممثلة، وقام يومها بتقديم الحفل بوب هوب.

ولم يشاهد العامة السجادة الحمراء على شاشة التلفزيون حتى عام 1966، عندما تمّ بثّ حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة بالألوان.

وسيكون موعد حفل الدورة الـ95 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 اليوم الأحد 12 مارس، في تمام الساعة الـ3:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأميركية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الساعة الـ8 مساء. وسيتمّ بثّه على الهواء مباشرة على ABC، وفقاً لما أكّده موقع “apnews“.

