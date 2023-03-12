“كابوس ترامب”.. نجمة أفلام إباحية قد تحرمه من سباق الرئاسة في 2024

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وطن- أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الإدعاء العام طلب من الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته حول مزاعم دفع مبالغ مالية نيابة عنه للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز بهدف إخفاء ما لديها من معلومات عن علاقة مزعومة بينهما.

أول لائحة اتهام لرئيس أمريكي سابق

وتم إبلاغ ترامب بضرورة المثول أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن الأسبوع المقبل إذا رغب في الإدلاء بشهادته ، وهو مؤشر قوي على أن لائحة الاتهام وضعت قيد التنفيذ.

وأشار مكتب المدعي العام في مانهاتن مؤخرًا بحسب المصدر، إلى أن محامي دونالد ترامب قد يواجه اتهامات جنائية لدوره في دفع أموال صامتة للنجمة الإباحية، وهو أقوى مؤشر حتى الآن على اقتراب المدعين من توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس السابق ، وفقًا لـ أربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن ترامب لديه فرصة للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل، أمام هيئة المحلفين الكبرى التي كانت تستمع إلى أدلة في القضية المحتملة.

وتشير هذه العروض دائمًا تقريبًا إلى اقتراب لائحة الاتهام ؛ ومن غير المعتاد أن يقوم المدعي العام (ألفين ل. براج) بإخطار مدعى عليه محتمل دون السعي في النهاية إلى توجيه اتهامات ضده.

وتابعت الصحيفة أنه من المرجح أن يرفض ترامب العرض. يمكن لمحاميه أيضًا أن يجتمعوا على انفراد مع المدعين على أمل تفادي التهم الجنائية.

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وتمثل هذه القضية أول لائحة اتهام لرئيس أمريكي سابق ، ويمكن أن تنهي السباق الرئاسي 2024 الذي يخوضه ترامب كمنافس رئيسي.

محكمة مانهاتن

ويركز تحقيق محكمة مانهاتن ، الذي امتد لما يقرب من خمس سنوات ، على دفع 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ، ستورمي دانيلز، وقالت دانيلز إنها التقت بترامب خلال بطولة خيرية للغولف في تموز/يوليو 2006، وزعمت أنهما أقاما علاقة في غرفته داخل الفندق في منتجع “لايك تاهو” بين كاليفورنيا ونيفادا. وحينها نفى محامي ترامب “بشدة” هذه المزاعم.

وخرجت الإشاعات عن العلاقة بين ترامب ودانيلز قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، لكن صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت بحسب المصدر تقريراً في كانون الثاني/يناير 2018 عن مال دفعه كوهين لدانيلز مقابل صمتها.

وبما أن المبلغ دفع قبل شهر من موعد الانتخابات، يحاجج منتقدو ترامب بأن هذا المال قد يمثل خرقاً لقوانين الحملة الانتخابية.

وأنكر كوهين في البداية ما ورد في التقرير. لكنه عاد وأقرّ في فبراير/شباط 2018 بأنه في الواقع دفع لدانيلز من ماله الخاص، وأكد عدم تورط ترامب أو الحملة الانتخابية في ذلك.

شهادة دانيلز

ومن المتوقع أن تدلي ستورمي دانيلز بشهادتها أمام هيئة المحلفين الكبرى لكي تحافظ على صمتها ، لكنها لم تفعل ذلك بعد.

واستجوب مكتب المدعي العام بالفعل ستة أشخاص آخرين على الأقل أمام هيئة المحلفين الكبرى ، وفقًا لعدة أشخاص آخرين على دراية بالتحقيق.

منظومة عدالة فاسدة

وقال متحدث باسم الرئيس السابق في بيان إن “تهديد المدعي العام لمقاطعة مانهاتن باتهام الرئيس ترامب مجرد جنون” ، مضيفًا: “إنه أمر محرج للمدعين الديمقراطيين ، وهو إحراج لمدينة نيويورك“. ورفضت متحدثة باسم مكتب المدعي العام التعليق.

و قال ترامب ، في بيان طويل ومتشائم نُشر على موقع Truth Social المملوك له: “لم أفعل شيئًا خاطئًا على الإطلاق”.

ونفى مرة أخرى أنه كان على علاقة مع السيدة دانيلز، وقال إن هذه المزاعم هي جزء من مؤامرة أوسع لإسقاطه، صممها خصومه السياسيون ويعود تاريخها إلى فترة رئاسته.

ووصف ترامب التحقيق على منصة التواصل “تروث سوشال” التي يملكها، بأنه مطاردة سياسية من قبل “منظومة عدالة فاسدة”.