الأحد, مارس 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"كابوس ترامب".. نجمة أفلام إباحية قد تحرمه من سباق الرئاسة في 2024
الهدهد

“كابوس ترامب”.. نجمة أفلام إباحية قد تحرمه من سباق الرئاسة في 2024

تفاصيل جديدة حول قضية دونالد ترامب وممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، والتي يمكن أن تنهي السباق الرئاسي في 2024 الذي يخوضه ترامب كمنافس رئيسي

كتب خالد الأحمد
دونالد ترامب watanserb.com
دونالد ترامب
- Advertisement -

وطن- أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الإدعاء العام طلب من الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته حول مزاعم دفع مبالغ مالية نيابة عنه للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز بهدف إخفاء ما لديها من معلومات عن علاقة مزعومة بينهما.

أول لائحة اتهام لرئيس أمريكي سابق

وتم إبلاغ ترامب بضرورة المثول أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن الأسبوع المقبل إذا رغب في الإدلاء بشهادته ، وهو مؤشر قوي على أن لائحة الاتهام وضعت قيد التنفيذ.

وأشار مكتب المدعي العام في مانهاتن مؤخرًا بحسب المصدر، إلى أن محامي دونالد ترامب قد يواجه اتهامات جنائية لدوره في دفع أموال صامتة للنجمة الإباحية، وهو أقوى مؤشر حتى الآن على اقتراب المدعين من توجيه لائحة اتهام ضد الرئيس السابق ، وفقًا لـ أربعة أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن ترامب لديه فرصة للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل، أمام هيئة المحلفين الكبرى التي كانت تستمع إلى أدلة في القضية المحتملة.

وتشير هذه العروض دائمًا تقريبًا إلى اقتراب لائحة الاتهام ؛ ومن غير المعتاد أن يقوم المدعي العام (ألفين ل. براج) بإخطار مدعى عليه محتمل دون السعي في النهاية إلى توجيه اتهامات ضده.

وتابعت الصحيفة أنه من المرجح أن يرفض ترامب العرض. يمكن لمحاميه أيضًا أن يجتمعوا على انفراد مع المدعين على أمل تفادي التهم الجنائية.

- Advertisement -

وتمثل هذه القضية أول لائحة اتهام لرئيس أمريكي سابق ، ويمكن أن تنهي السباق الرئاسي 2024 الذي يخوضه ترامب كمنافس رئيسي.

الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب

محكمة مانهاتن

ويركز تحقيق محكمة مانهاتن ، الذي امتد لما يقرب من خمس سنوات ، على دفع 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ، ستورمي دانيلز، وقالت دانيلز إنها التقت بترامب خلال بطولة خيرية للغولف في تموز/يوليو 2006، وزعمت أنهما أقاما علاقة في غرفته داخل الفندق في منتجع “لايك تاهو” بين كاليفورنيا ونيفادا. وحينها نفى محامي ترامب “بشدة” هذه المزاعم.

وخرجت الإشاعات عن العلاقة بين ترامب ودانيلز قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، لكن صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت بحسب المصدر تقريراً في كانون الثاني/يناير 2018 عن مال دفعه كوهين لدانيلز مقابل صمتها.

وبما أن المبلغ دفع قبل شهر من موعد الانتخابات، يحاجج منتقدو ترامب بأن هذا المال قد يمثل خرقاً لقوانين الحملة الانتخابية.

وأنكر كوهين في البداية ما ورد في التقرير. لكنه عاد وأقرّ في فبراير/شباط 2018 بأنه في الواقع دفع لدانيلز من ماله الخاص، وأكد عدم تورط ترامب أو الحملة الانتخابية في ذلك.

شهادة دانيلز

ومن المتوقع أن تدلي ستورمي دانيلز بشهادتها أمام هيئة المحلفين الكبرى لكي تحافظ على صمتها ، لكنها لم تفعل ذلك بعد.

واستجوب مكتب المدعي العام بالفعل ستة أشخاص آخرين على الأقل أمام هيئة المحلفين الكبرى ، وفقًا لعدة أشخاص آخرين على دراية بالتحقيق.

ما تفاصيل قضية دونالد ترامب وممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز
ما تفاصيل قضية دونالد ترامب وممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز

منظومة عدالة فاسدة

وقال متحدث باسم الرئيس السابق في بيان إن “تهديد المدعي العام لمقاطعة مانهاتن باتهام الرئيس ترامب مجرد جنون” ، مضيفًا: “إنه أمر محرج للمدعين الديمقراطيين ، وهو إحراج لمدينة نيويورك“. ورفضت متحدثة باسم مكتب المدعي العام التعليق.

و قال ترامب ، في بيان طويل ومتشائم نُشر على موقع Truth Social المملوك له: “لم أفعل شيئًا خاطئًا على الإطلاق”.

ونفى مرة أخرى أنه كان على علاقة مع السيدة دانيلز، وقال إن هذه المزاعم هي جزء من مؤامرة أوسع لإسقاطه، صممها خصومه السياسيون ويعود تاريخها إلى فترة رئاسته.

ووصف ترامب التحقيق على منصة التواصل “تروث سوشال” التي يملكها، بأنه مطاردة سياسية من قبل “منظومة عدالة فاسدة”.

المصدرصحيفة نيويورك تايمز، صحيفة وول ستريت جورنال، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

أغرب من الخيال.. عثرت على زوجها “جثة محنطة” بمنزلهما بعد أشهر من اختفائه

حياتنا

أثقل امرأة في العالم.. لن تصدق كيف كانت وكيف أصبحت بعد العمليات واتباع الحمية! (شاهد)

الهدهد

هذا ما يحصل للإنسان قبل الموت.. شهادات مروعة عن “اللحظات الأخيرة”

الهدهد

عائلة أول متحول جنسي بإدارة بايدن تكشف تفاصيل صادمة حول مزاعم تعنيفه

الهدهد

شق قلبي طفليه.. مطالبات بوقف إعدام قاتل تكساس الذي اقتلع عينيه وأكل إحداهما

الهدهد

مشهد غريب لرجال يسجدون عند أقدام النساء في أمريكا.. والسبب أغرب!

تقارير

هل تضغط أمريكا على ملك الأردن لإطلاق سراح باسم عوض الله الذي يحمل جنسيتها؟

الهدهد

بأمر ملكي.. تعيين السياري محافظًا جديدًا للمركزي السعودي.. ماعلاقة الفيدرالي الأمريكي!

حياتنا

هل كنت تعلم؟!.. وظيفة بروس ويليس المفاجئة قبل أن يصبح ممثلاً ستصدمك!

الهدهد

لقطات صادمة لأفراد شرطة يقتلون رجلاً مبتور الساقين بدم بارد في كاليفورنيا (شاهد)

الهدهد

شقيق السعودي عبدالرحمن العنزي يكشف تفاصيل جديدة حول اختفائه (فيديو)

تقارير

‏قصة الأمير السعودي الذي غير جنسه لانثى فأحرقه إخوته.. يوم رجاني شقيقه ممدوح بن عبدالعزيز بالحقيقة ثم سبني!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كواليس حفل زفاف الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر اعتنق الإسلام (شاهد)

بتوجيه من محمد السادس.. الصحراء الشرقية جبهة صراع مغربية جديدة مع الجزائر

تحبس الأنفاس.. يمكنك الآن من مكانك تجربة الإحساس الفعلي للسقوط من أعلى برج بالعالم

ما سرقه اللصوص من فيلا محمد صلاح وطريقة دخولهم لا تُصدق

سارة محمد تفقد بصرها نهائيا.. ما موقف خطيبها الذي فدته بنفسها وتخلى عنها؟

مصير كويتي اعتدى على طبيب مصري بوحشية وكاد يقتله.. المحكمة جعلته عبرة

ضحى التونسية في ورطة بعد كشف أرباحها الخيالية في ساعة بث على “تيك توك”!

موظفو الليل.. إليكم 6 نصائح غذائية لحياة صحية

أشياء نادرة جدًا.. هذا ما يستثمر الأثرياء أموالهم فيه!

ملكة جمال كرواتيا بحركة بذيئة أمام برج إيفل بفستان بالكاد يغطي شيئاً! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC