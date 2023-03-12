طيب الزمالك يُوضح حقيقة مرض شيكابالا الخطير في الدم

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وطن- نفى طبيب نادي الزمالك محمد أسامة، حقيقة مرض شيكابالا صاحب 37 عاماً، بمرض خطير في الدم، بعد نشر الخبر عبر القناة الرسمية للنادي، السبت.

وقال طبيب الزمالك محمد أسامة، في تصريح صحفي خرج به عبر القناة الرسمية لنادي الزمالك التي نشرت الخبر بشأن مرض شيكابالا الخطير، ” ما قيل عن إصابة شيكابالا بمرض خطير في الدم، هو أمر غير صحيح على الإطلاق”.

حقيقة مرض شيكابالا

وأضاف طبيب نادي الزمالك، ” كل ما في الأمر بأن اللاعب شيكابالا شعر بإجهاد شديد، وكان أغلب الظن إصابته بوباء فيروس كورونا، كما أن نتيجة التحاليل التي أجريت له جاءت سلبية، ولم تكشف عن أي أمراض خطيرة في الدم كما تردد عبر الإعلام”.

كما وأشار الطبيب أسامة، ” شيكابالا سيخضع لفحص كورونا مجدداً، وفي حال جاءت النتيجة سلبية للمرة الثانية، فإن اللاعب سيحصل على فترة راحة قصيرة، ثم سيعود إلى صفوف الفريق من جديد”.

شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجم الزمالك شيكابالا pic.twitter.com/S7qmYxFHwl — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 11, 2023

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وتابع، ” لا يمكن الكشف عن مثل هذه التفاصيل المرضية للاعبين”، رداً على الخبر الذي نشرته القناة الرسمية لنادي الزمالك بشأن مرض شيكابالا بورم في الدم.

مباراة الزمالك في الدوري المصري

وكان نجم الزمالك المخضرم شيكابالا، قد شارك في المباراة الأخيرة مع الفارس الأبيض. أمام الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بفوز الفريق بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وسيلتقي فريق الزمالك (الفارس الأبيض). أمام نظيره إنبي، الأحد، في منافسات الجولة ال21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( استاد القاهرة) الدولي.

وشارك اللاعب شيكابالا مع نادي الزمالك في 16 مباراة هذا الموسم، سجل من خلالها 3 أهداف، كما وصنع هدفين لزملائه.

ويحتل حامل اللقب الزمالك المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي المتصدر الأهلي برصيد 44 نقطة حتى الآن.