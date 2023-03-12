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رياضة

طيب الزمالك يُوضح حقيقة مرض شيكابالا الخطير في الدم

طبيب نادي الزمالك ينفي إصابة شيكابالا بورم خبيث في الدم

كتب فارس أبو شيحة
حقيقة مرض شيكابالا watanserb.com
حقيقة مرض شيكابالا
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وطن- نفى طبيب نادي الزمالك محمد أسامة، حقيقة مرض شيكابالا صاحب 37 عاماً، بمرض خطير في الدم، بعد نشر الخبر عبر القناة الرسمية للنادي، السبت.

وقال طبيب الزمالك محمد أسامة، في تصريح صحفي خرج به عبر القناة الرسمية لنادي الزمالك التي نشرت الخبر بشأن مرض شيكابالا الخطير، ” ما قيل عن إصابة شيكابالا بمرض خطير في الدم، هو أمر غير صحيح على الإطلاق”.

حقيقة مرض شيكابالا

وأضاف طبيب نادي الزمالك، ” كل ما في الأمر بأن اللاعب شيكابالا شعر بإجهاد شديد، وكان أغلب الظن إصابته بوباء فيروس كورونا، كما أن نتيجة التحاليل التي أجريت له جاءت سلبية، ولم تكشف عن أي أمراض خطيرة في الدم كما تردد عبر الإعلام”.

كما وأشار الطبيب أسامة، ” شيكابالا سيخضع لفحص كورونا مجدداً، وفي حال جاءت النتيجة سلبية للمرة الثانية، فإن اللاعب سيحصل على فترة  راحة قصيرة، ثم سيعود إلى صفوف الفريق من جديد”.

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وتابع، ” لا يمكن الكشف عن مثل هذه التفاصيل المرضية للاعبين”، رداً على الخبر الذي نشرته القناة الرسمية لنادي الزمالك بشأن مرض شيكابالا بورم في الدم.

شيكابالا
شيكابالا

مباراة الزمالك في الدوري المصري

وكان نجم الزمالك المخضرم شيكابالا، قد شارك في المباراة الأخيرة مع الفارس الأبيض. أمام الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بفوز الفريق بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وسيلتقي فريق الزمالك (الفارس الأبيض). أمام نظيره إنبي، الأحد، في منافسات الجولة ال21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( استاد القاهرة) الدولي.

مرض شيكابالا
مرض شيكابالا

وشارك اللاعب شيكابالا مع نادي الزمالك في 16 مباراة هذا الموسم، سجل من خلالها 3 أهداف، كما وصنع هدفين لزملائه.

ويحتل حامل اللقب الزمالك المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي المتصدر الأهلي برصيد 44 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + قناة نادي الزمالك + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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