الأحد, مارس 12, 2023
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ضحى التونسية في ورطة بعد كشف أرباحها الخيالية في ساعة بث على “تيك توك”!

اعتبر التونسيون تصريحات ضحى العريبي ترويجاً للتطبيقات وتشجيعاً للمراهقين على ترك الدراسة تزامناً مع فترة تقديم الاختبارات

كتب رفيف عبدالله
ضحى التونسية في ورطة بعد كشف أرباحها الخيالية في ساعة بث على
ضحى التونسية
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وطن– أثارت المشهورة التونسية “ضحى العريبي” جدلاً واسعاً بعدما كشفت مقدار الأرباح التي تحصل عليها عبر “التيك توك”.

7000 دولار في الساعة

وقالت ضحى العريبي، المعروفة باسم ضحى التونسية زوجة المؤثر الأردني “مكس”، إنها تتقاضى في ساعة بث واحدة فقط عبر “تيك توك”، ما يقارب 5 ألاف دينار (7050 دولار أمريكي).

وأضافت ضحى التونسية أثناء استضافتها في برنامج “فكرة” الذي يقدمه سامي الفهري على قناة “الحوار“: “تحصيلي العلمي هو الصف التاسع واشتغلت في محل مرطبات 50 ورغم ذلك نجحت في حياتي”.

وتابعت ضحى: ” لكني نجحت في حياتي و تابعت، واليوم أتحصل على 20 مليون في الساعة على التيكتوك وأصبحت مشهورة في الوطن العربي ”.

وأشارت ضحى إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي منحتها بجانب النجاح في حياتها المهنية، السعادة العاطفية أيضاً.

غضب تونسي أردني

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وأثارت تصريحات ضحى غضباً واسعاً في الأردن وتونس على حد سواء.

وجاء في التعليقات: “اغلب الدول حولت النفايات الى مصادر طاقه اما في الدول العربيه حولو النفايات الى مشاهير”.

اعتبر التونسيين تصريحات ضحى تشجيعاً للمراهقين على ترك الدراسة

وكتب آخر: “حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يدعم التفاهة والمحتوى الهابط”.

وقارنت ناشطة ما تحصل عليه ضحى، برواتب المعلمين. وكتبت: “لا حول ولا قوة الا بالله. المعلمين في شهر ما بحصلوا 400 دينار. والكل فوق راسه وبذل فيه عليهم وهذه وجوزها يطلعوا 20 ألف دينار في يوم”.

أما التونسيون، فقد اعتبروا تصريحات ضحى العريبي ترويجاً للتطبيقات، وتشجيعاً للمراهقين على ترك الدراسة .

شبهة تهرب ضريب

ولم يكد ينتهي عرض الحلقة، حتى تم إحالة ضحى إلى المراقبة المعمقة من طرف الإدارة العامة للأداءات.

وكشف المحامي التونسي محمد رمضاني على صفحته الرسمية عبر فيسبوك بأنه تم اخضاع ضحى العريبي للمراقبة من أجل التثبت من مصادرها المالية الضخمة و شبهة تهرب ضريبي.

مكس وضحى

الجدير بالذكر أن زواج ضحى التونسية من الأردني محمد نور الشهير بـ”مكس“، زاد من شهرتها في العالم العربي.

وتفاعل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة حبهما التي بدأت عن طريق منصة تيك توك، وتكللت بالزواج.

مكس وضحى

وترى ضحى أن قصة حبها مع مكس وتكللها بالزواج دليل على أن العلاقات الإنسانية على منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن ينتج عنها روابط وثيقة ناجحة تساهم في التقارب بين الناس والشعوب والثقافات المختلفة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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