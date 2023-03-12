الأحد, مارس 12, 2023
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رياضة

ريال مدريد لا يفكر في عودة زيدان وهذا هو الأقرب للتدريب

الأسطورة راؤول سيكون الخيار الأقرب لتدريب ريال مدريد في حال رحيل أنشيلوتي

كتب فارس أبو شيحة
عودة زيدان watanserb.com
عودة زيدان
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي الأبيض، ليست واردة في الوقت الراهن من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد في فترة ولايته الثالثة، مسألة ليست مطروحة على طاولة إدارة ريال مدريد في الوقت الحالي.

عودة زيدان إلى ريال مدريد

وأردفت، “مصدر في نادي ريال مدريد، تحدث عن احتمالية حدوث ذلك وفتح النادي مفاوضات من أجل عودة المدرب الفرنسي زيدان في أي وقت”.

كما وأضافت الصحيفة الإسبانية، “رغم تأثر زيدان بعلاقته مع النادي. بعد رحيله في صيف 2021، إلا أن العلاقة أصبحت أكثر تقلباً، وبالنسبة للمدرب، فإن النادي الأبيض هو منزله وسيظل كذلك”.

وختمت، ” زيدان لن يعود للتدريب في إسبانيا، سوى للفريق الميرينغي للمرة الثالثة في ولايته التدريبة، لأنه لا يعتبر تدريب فريق آخر خياراً وارد بالنسبة له”. وفق ما ذكره المصدر في نادي ريال مدريد.

ألقاب زيدان كمدرب مع ريال مدريد

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بدأ المدرب الفرنسي زيدان مشواره التدريبي مع ريال مدريد، بعد اعتزال كرة القدم في عام 2013. كمدرب مساعد تحت قيادة المدرب الإيطالي الحالي كارلو أنشيلوتي.

وانتقل بعدها زيدان لتدريب فريق ريال مدريد (كاستيا) في عام 2016، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول في صيف عام 2016 على فترتين. ليقدم استقالته من الفريق في صيف عام 2021.

عودة زيدان إلى ريال مدريد
عودة زيدان إلى ريال مدريد

وحقق زيدان في مسيرته التدريبية التي لم يخوض غيرها مع ريال مدريد، العديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري، لعل أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات. والدوري الإسباني مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين وغيرها.

راؤول أسطورة ريال مدريد
راؤول أسطورة ريال مدريد

راؤول الأقرب لتدريب ريال مدريد بعد أنشيلوتي

كما وارتبط اسم أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس مدرب فريق ريال مدريد (كاستيا) الحالي، إلى جانب العديد من المدربين. لعل أبرزهم الأرجنتيني بوكيتينو والألماني توماس توخيل وغيرهم، في حال رحيل الإيطالي أنشيلوتي مع نهاية الموسم الجاري.

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

يذكر بأن فريق ريال مدريد (الملكي)، يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم. برصيد 56 نقطة، خلف غريمه برشلونة المتصدر برصيد 62 نقطة.

المصدروطن + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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