ريال مدريد لا يفكر في عودة زيدان وهذا هو الأقرب للتدريب

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي الأبيض، ليست واردة في الوقت الراهن من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد في فترة ولايته الثالثة، مسألة ليست مطروحة على طاولة إدارة ريال مدريد في الوقت الحالي.

عودة زيدان إلى ريال مدريد

وأردفت، “مصدر في نادي ريال مدريد، تحدث عن احتمالية حدوث ذلك وفتح النادي مفاوضات من أجل عودة المدرب الفرنسي زيدان في أي وقت”.

كما وأضافت الصحيفة الإسبانية، “رغم تأثر زيدان بعلاقته مع النادي. بعد رحيله في صيف 2021، إلا أن العلاقة أصبحت أكثر تقلباً، وبالنسبة للمدرب، فإن النادي الأبيض هو منزله وسيظل كذلك”.

ماركا 🇪🇸| عودة زيدان إلى ريال مدريد معقدة لكنها محتملة ، العلاقات بين الاثنين عندما غادر لم تكن جيدة لكنها الآن جيدة ، سيبقى ريال مدريد دائما هو بيت زيدان . pic.twitter.com/qEUx16G77c — ريال مدريد اكسترا (@RMCxtra) March 9, 2023

وختمت، ” زيدان لن يعود للتدريب في إسبانيا، سوى للفريق الميرينغي للمرة الثالثة في ولايته التدريبة، لأنه لا يعتبر تدريب فريق آخر خياراً وارد بالنسبة له”. وفق ما ذكره المصدر في نادي ريال مدريد.

ألقاب زيدان كمدرب مع ريال مدريد

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بدأ المدرب الفرنسي زيدان مشواره التدريبي مع ريال مدريد، بعد اعتزال كرة القدم في عام 2013. كمدرب مساعد تحت قيادة المدرب الإيطالي الحالي كارلو أنشيلوتي.

وانتقل بعدها زيدان لتدريب فريق ريال مدريد (كاستيا) في عام 2016، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول في صيف عام 2016 على فترتين. ليقدم استقالته من الفريق في صيف عام 2021.

وحقق زيدان في مسيرته التدريبية التي لم يخوض غيرها مع ريال مدريد، العديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري، لعل أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات. والدوري الإسباني مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين وغيرها.

راؤول الأقرب لتدريب ريال مدريد بعد أنشيلوتي

كما وارتبط اسم أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس مدرب فريق ريال مدريد (كاستيا) الحالي، إلى جانب العديد من المدربين. لعل أبرزهم الأرجنتيني بوكيتينو والألماني توماس توخيل وغيرهم، في حال رحيل الإيطالي أنشيلوتي مع نهاية الموسم الجاري.

يذكر بأن فريق ريال مدريد (الملكي)، يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم. برصيد 56 نقطة، خلف غريمه برشلونة المتصدر برصيد 62 نقطة.