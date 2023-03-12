دنيا بطمة في جلسة تدليك على أضواء الشموع.. هكذا بدت بعدها! (فيديو)

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وطن– شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها لحظة حصولها على جلسة مساج، بعد يوم طويل أحيت به عدداً من المناسبات.

شموع وموسيقى

ونشرت دنيا بطمة فيديو عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام“، يظهر المكان الذي خضعت به للتدليك.

وكان لافتاً الأجواء الرومانسية التي تسيطر على المكان، من الورود إلى الشموع والموسيقى الهادئة.

ثم ظهرت بطمة بفيديوهات أخرى وهي تقضي وقتها مع خبير التجميل الذي يبدو أن ما يجمعهما صداقة أكثر من علاقة عمل.

وكانت الفنانة المغربية تدندنن وتتراقص مع خبير التجميل، وقد بدا على وجهها تغيرات كبيرة جراء عمليات التجميل.

هوس التجميل

وطالب جمهور دنيا بطمة بأن تكفّ عن إجراء المزيد من عمليات التجميل، مؤكّدين لها أنها أصبحت تشبه المتحولين جنسياً.

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وكان موقع “آش نيوز” المغربي قد كشف مؤخراً، عن أن بطمة خضعت لعملية تجميل جديدة في إحدى العيادات المتخصصة في الدار البيضاء.

وأشار الموقع إلى أن دنيا بطمة أجرت عملية شفط دهون في منطقة البطن.

وقالت مصادر من عين المكان، إن الفنانة شوهدت داخل العيادة التي يقصدها المشاهير ومؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كشف المصدر، أن بطمة لم تأتِ وحدَها؛ بل رافقها خبير تجميل كان سيخضع لعملية في أنفه.

وأشار الموقع في الختام، إلى أنّ بطمة تغيّرت جذرياً من ناحية الشكل بعد نهاية مسابقة “آراب آيدل”، التي كانت السبب في شهرتها.

“فرنكشتاينة”

حيث خضعت بطمة للعديد من العمليات التجميلية التي غيّرت شكل وجهها وجسدها تماماً.

ولم يكتفِ الموقع بنشر الخبر؛ بل قامت صاحبته الإعلامية المغربية نور فوري بإعادة نشره عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وكتبت نور: “دنيا بطمة هذه ستظل تخضع لعميات التجميل حتى تتحول إلى فرنكشتاينة”.

حيث أصبحت مواصفات جسد دنيا بطمة مختلفة 180 درجة عن طبيعتها التي ظهرت بها أول مرة خلال برنامج آراب آيدول قبل سنوات.

وكانت بطمة من أوائل النجمات اللواتي واكبن عمليات التجميل، لدرجة أنها أصبحت شخصاً آخر بعد سنوات من ظهورها الأول في برنامج “ستار أكاديمي“.

ومن أبرز العمليات التي خضعت دنيا لها، تصغير اللثّة وحصولها على ابتسامة هوليود من خلال تقنية تبييض الأسنان.

دنيا قبل وبعد

كما قامت الفنانة بحقن شفاهها بالفيلر، للحصول على شفاه ممتلئة وبارزة.

إلى جانب ذلك، كانت أبرز عملية تجميل لدنيا بطمة هي تصغير الأنف وتنحيفه بشكل واضح، وحقن البوتوكس في الوجه، لجعله بمظهر مشدود وإخفاء أي خطوط رفيعة. وتقنية تكساس التي غيّرت شكل وجهها من رفيع للغاية إلى وجه ممتلئ مستدير.

وخضعت الفنانة أيضاً إلى حقن بروفايلو profhilo لنضارة البشرة.

على الصعيد الفني، تستعد دنيا بطمة لطرح أغنية جديدة بعنوان “زيديني”، وذلك بعد غياب عام على الإصدارات الفنية.

كما تستعد الفنانة لخوض تجربة التمثيل لأول مرة في مسلسل مغربي، برفقة شقيقتها ابتسام.