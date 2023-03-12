دنيا بطمة ترقص في حفل زفاف بقفطان غريب (فيديو)

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وطن– تعرّضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، إلى هجوم من الناشطين، بسبب رقصها بالقفطان في إحدى حفلات الزفاف التي أحيتها.

“شبه المتحولين”

وارتدت دنيا بطمة قفطاناً ضيّقاً باللون الأحمر، وتفاعلت في أثناء غنائها بالرقص، بطريقة أبرزت مفاتنها ومؤخرتها.

وطالب جمهور دنيا بطمة بأن تكفّ عن إجراء المزيد من عمليات التجميل، مؤكّدين لها أنها أصبحت تشبه المتحولين جنسياً.

وجاء في التعليقات: “شبه المتحولين خالص”.

“ليس قفطاناً!”

وكتب آخر: “هذا ليس قفطان ولا لبس الرقص… لي بغا القفطان على حقو يشوف العائلة الملكية هذاك هو القفطان المغربي على حقو وطريق”.

وقالت متابعة: “مع الاسف تخريب ماشي تجميل الي درتي مبقيتيش تشبهي للبشر”.

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ووافقتْها أخرى الرأي، وكتبت: “سبحان الله .. تشبه المتحولين الجنسيين. واللباس لا علاقة بالأصالة المغربية خرجتي على وجهك وعلى القفطان المغربي وحتى على الكاريير. راجعي نفسك الله يهديك”.

تطبيل وتصفيق

وفقدت دنيا بطمة السيطرة على نفسها قبل أيام، خلال حفل زفاف قامت بإحيائه مع مطرب شعبي آخر.

ظهرت دنيا بطمة بقفطان أبيض لامع، وهي تغني بحماس وتقفز وتصفّق مع المطرب الآخر.

وفي لقطة أخرى، أمسكت الفنانة المغربية بالطبلة، وبدأت بالتطبيل عليها بقوة، وسط تصفيق الحضور.

شفط دهون

وكان موقع “آش نيوز” المغربي قد كشف مؤخراً، عن أن بطمة خضعت لعملية تجميل جديدة في إحدى العيادات المتخصصة في الدار البيضاء.

وأشار الموقع إلى أن دنيا بطمة أجرت عملية شفط دهون في منطقة البطن.

وقالت مصادر من عين المكان، إن الفنانة شوهدت داخل العيادة التي يقصدها المشاهير ومؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كشف المصدر، أن بطمة لم تأتِ وحدَها؛ بل رافقها خبير تجميل كان سيخضع لعملية في أنفه.

وأشار الموقع في الختام، إلى أنّ بطمة تغيّرت جذرياً من ناحية الشكل بعد نهاية مسابقة “آراب آيدل”، التي كانت السبب في شهرتها.

“فرنكشتاينة”

حيث خضعت بطمة للعديد من العمليات التجميلية التي غيّرت شكل وجهها وجسدها تماماً.

ولم يكتفِ الموقع بنشر الخبر؛ بل قامت صاحبته الإعلامية المغربية نور فوري بإعادة نشره عبر حساباتها على مواقع التواصل.

وكتبت نور: “دنيا بطمة هذه ستظل تخضع لعميات التجميل حتى تتحول إلى فرنكشتاينة”.

حيث أصبحت مواصفات جسد دنيا بطمة مختلفة 180 درجة عن طبيعتها التي ظهرت بها أول مرة خلال برنامج آراب آيدول قبل سنوات.