الإثنين, مارس 13, 2023
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رياضة

تفاصيل إصابة ياسين بونو حارس إشبيلية بعد خروجه من المشفى (فيديو)

الحارس المغربي بونو شعر بدوار بعد اصطدامه على مستوى الرأس ولكن حالته مستقرة

كتب فارس أبو شيحة
إصابة ياسين بونو watanserb.com
إصابة ياسين بونو
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وطن- أصيب المغربي ياسين بونو 31 عاماً، حارس مرمى نادي إشبيلية، بإصابة قوية على مستوى الرأس، بعد اصطدامه بمدافع الفريق المنافس ألميريا، ليسقط على إثرها أرضاً، خلال المباراة في منافسات الدوري الإسباني.

واصطدم حارس إشبيلية ياسين بونو، خلال تصديه للكرة بمدافع نادي ألميريا سريان بابيتش عند الدقيقة ال36 من مجريات الشوط الأول، قبل سقوطه الصعب فوق زميله ألكيس تيليس، ليتدخل بعدها الفريق الطبي على الفور لعلاجه داخل أرضية ملعب المباراة.

إصابة ياسين بونو حارس إشبيلية

كما وتلقى الحارس المغربي بونو، الإسعافات الأولية لإصابته القوية على مستوى الرأس، قبل أن يتم نقله عبر محفة خارج أرضية الملعب، مع وضع الفريق الطبي دعامة لرقبته. ليتم بعدها نقله إلى المشفى لإجراء الفحوصات  الطبية له كإجراء احترازي.

وعلق نادي إشبيلية الإسباني، على إصابة حارس الفريق الأندلسي ياسين بونو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” خرج بونو من المشفى، وسيقضى الليل في المنزل”.

حارس إشبيلية بونو
حارس إشبيلية بونو

وأضاف النادي، ” الحارس بونو شعر بدوار في رأسه، لكنه في حالة مستقرة”.

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كما ودخل الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش، كبديل عن الحارس المغربي ياسين بونو. بعد خروجه من أرضية ملعب المباراة، عقب إصابته القوية على مستوى الرأس.

مباراة إشبيلية ضد ألميريا في الدوري الإسباني

ونجح فريق إشبيلية من تحقيق الفوز الثمين على نظيره ألميريا. بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الفريق الضيف ألميريا أولى أهداف المباراة داخل مرمى شباك إشبيلية، في الدقيقة الثانية على بداية أحداث المباراة، عن طريق اللاعب سيرجيو أكيمي.

وأدرك إشبيلية هدف التعادل مع نهاية الشوط الأول (45+2)، عن طريق اللاعب لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء.

لحظة إصابة بونو
لحظة إصابة بونو

كما وعزز الفريق الأندلسي التقدم في النتيجة بهدف ثاني، من توقيع اللاعب إيريك لاميلا في الدقيقة ال73.

وبهذا الفوز رفع فريق إشبيلية رصيده إلى النقطة 28. في المركز ال13 من ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد الفريق المنافس ألميريا عند النقطة ال25 في المركز ال19 قبل الأخير.

إصابة الحارس بونو
إصابة الحارس بونو
المصدروطن + نادي إشبيلية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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