تفاصيل إصابة ياسين بونو حارس إشبيلية بعد خروجه من المشفى (فيديو)

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وطن- أصيب المغربي ياسين بونو 31 عاماً، حارس مرمى نادي إشبيلية، بإصابة قوية على مستوى الرأس، بعد اصطدامه بمدافع الفريق المنافس ألميريا، ليسقط على إثرها أرضاً، خلال المباراة في منافسات الدوري الإسباني.

واصطدم حارس إشبيلية ياسين بونو، خلال تصديه للكرة بمدافع نادي ألميريا سريان بابيتش عند الدقيقة ال36 من مجريات الشوط الأول، قبل سقوطه الصعب فوق زميله ألكيس تيليس، ليتدخل بعدها الفريق الطبي على الفور لعلاجه داخل أرضية ملعب المباراة.

إصابة ياسين بونو حارس إشبيلية

كما وتلقى الحارس المغربي بونو، الإسعافات الأولية لإصابته القوية على مستوى الرأس، قبل أن يتم نقله عبر محفة خارج أرضية الملعب، مع وضع الفريق الطبي دعامة لرقبته. ليتم بعدها نقله إلى المشفى لإجراء الفحوصات الطبية له كإجراء احترازي.

لحظة إصابة الحارس المغربي 🇲🇦 ياسين بونو في مباراة إشبيلية و ألميريا ونقله على الفور للمستشفى 💔 سلامات ان شاء الله #ياسين_بونو #بونو #أسود_الأطلس pic.twitter.com/ybBv38HCyV — برشلونة بث مباشر 🇲🇦🇵🇸☝️ (@youssef__alpha) March 12, 2023

وعلق نادي إشبيلية الإسباني، على إصابة حارس الفريق الأندلسي ياسين بونو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” خرج بونو من المشفى، وسيقضى الليل في المنزل”.

وأضاف النادي، ” الحارس بونو شعر بدوار في رأسه، لكنه في حالة مستقرة”.

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كما ودخل الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش، كبديل عن الحارس المغربي ياسين بونو. بعد خروجه من أرضية ملعب المباراة، عقب إصابته القوية على مستوى الرأس.

🏥 Bono has been discharged from hospital and will spend the night at home. 🧤🇲🇦 pic.twitter.com/d2wQFcA3Zr — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) March 12, 2023

مباراة إشبيلية ضد ألميريا في الدوري الإسباني

ونجح فريق إشبيلية من تحقيق الفوز الثمين على نظيره ألميريا. بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

خروج ياسين بونو متأثرا بالإصابة

في مباراة ناديه إشبيلية و الميريا ، نتمنى أن تكون اصابة خفيفة ..pic.twitter.com/f4jdKke0lE — AlmarssadPro (@ProsMarocains) March 12, 2023

وافتتح الفريق الضيف ألميريا أولى أهداف المباراة داخل مرمى شباك إشبيلية، في الدقيقة الثانية على بداية أحداث المباراة، عن طريق اللاعب سيرجيو أكيمي.

وأدرك إشبيلية هدف التعادل مع نهاية الشوط الأول (45+2)، عن طريق اللاعب لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء.

كما وعزز الفريق الأندلسي التقدم في النتيجة بهدف ثاني، من توقيع اللاعب إيريك لاميلا في الدقيقة ال73.

وبهذا الفوز رفع فريق إشبيلية رصيده إلى النقطة 28. في المركز ال13 من ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد الفريق المنافس ألميريا عند النقطة ال25 في المركز ال19 قبل الأخير.