تفاصيل إصابة ياسين بونو حارس إشبيلية بعد خروجه من المشفى (فيديو)

وطن- أصيب المغربي ياسين بونو 31 عاماً، حارس مرمى نادي إشبيلية، بإصابة قوية على مستوى الرأس، بعد اصطدامه بمدافع الفريق المنافس ألميريا، ليسقط على إثرها أرضاً، خلال المباراة في منافسات الدوري الإسباني.

واصطدم حارس إشبيلية ياسين بونو، خلال تصديه للكرة بمدافع نادي ألميريا سريان بابيتش عند الدقيقة ال36 من مجريات الشوط الأول، قبل سقوطه الصعب فوق زميله ألكيس تيليس، ليتدخل بعدها الفريق الطبي على الفور لعلاجه داخل أرضية ملعب المباراة.

كما وتلقى الحارس المغربي بونو، الإسعافات الأولية لإصابته القوية على مستوى الرأس، قبل أن يتم نقله عبر محفة خارج أرضية الملعب، مع وضع الفريق الطبي دعامة لرقبته. ليتم بعدها نقله إلى المشفى لإجراء الفحوصات الطبية له كإجراء احترازي.

وعلق نادي إشبيلية الإسباني، على إصابة حارس الفريق الأندلسي ياسين بونو، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” خرج بونو من المشفى، وسيقضى الليل في المنزل”.

وأضاف النادي، ” الحارس بونو شعر بدوار في رأسه، لكنه في حالة مستقرة”.

كما ودخل الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش، كبديل عن الحارس المغربي ياسين بونو. بعد خروجه من أرضية ملعب المباراة، عقب إصابته القوية على مستوى الرأس.

🏥 Bono has been discharged from hospital and will spend the night at home. 🧤🇲🇦 pic.twitter.com/d2wQFcA3Zr

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) March 12, 2023