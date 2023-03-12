تشكيلة مانشستر سيتي أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا 2023

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وطن- يستعد فريق مانشستر سيتي للمباراة الحاسمة والمنتظرة أمام منافسه الضيف أر بي لايبزيغ، الثلاثاء، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن)، مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ

بينما ستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي أو مواطنه رؤوف خليف.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports HD 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد (12604) H، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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وكان فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، قد تعثر في مباراة ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، بالتعادل الإيجابي. بهدف لكليهما أمام منافسه أر بي لايبزيغ الألماني.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة أمام نظيره أر بي لايبزيغ، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مواريس.

دفاع التشكيلة: ناثان أكي، روبن دياز، مانويل أكانجي (لابورتي)، وولكر.

خط الوسط: كيفين دي بروين، إيلكاي غوندوغان، رودريغو.

مركز الهجوم: جاك غريليش، إرلينغ هالاند، رياض محرز (فيل فودن).