الأحد, مارس 12, 2023
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رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا 2023

منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ watanserb.com
تشكيلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ
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وطن- يستعد فريق مانشستر سيتي للمباراة الحاسمة والمنتظرة أمام منافسه الضيف أر بي لايبزيغ، الثلاثاء، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (الاتحاد) في العاصمة البريطانية (لندن)، مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ

بينما ستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة العاشرة مساءً، فيما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي
ناثان أكي لاعب مانشستر سيتي

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي أو مواطنه رؤوف خليف.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports HD 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد (12604) H، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

لابيزيغ
لابيزيغ
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وكان فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، قد تعثر في مباراة ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، بالتعادل الإيجابي. بهدف لكليهما أمام منافسه أر بي لايبزيغ الألماني.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة أمام نظيره أر بي لايبزيغ، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون مواريس.

دفاع التشكيلة: ناثان أكي، روبن دياز، مانويل أكانجي (لابورتي)، وولكر.

إرلينغ هالاند
إرلينغ هالاند

خط الوسط: كيفين دي بروين، إيلكاي غوندوغان، رودريغو.

مركز الهجوم: جاك غريليش، إرلينغ هالاند، رياض محرز (فيل فودن).

فريق لايبزيغ
فريق لايبزيغ
المصدروطن + نادي مانشستر سيتي + نادي لابيزيغ
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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