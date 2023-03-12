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رياضة

تشكيلة النصر ضد أبها والتوقيت في كأس الملك السعودي

منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة النصر ضد أبها في كأس الملك watanserb.com
تشكيلة النصر ضد أبها في كأس الملك
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وطن- يلتقي فريق النصر السعودي أمام نظيره أبها، الثلاثاء، في منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي، على ملعب (مرسول بارك) في العاصمة السعودية (الرياض).

وستنطلق مباراة النصر أمام أبها، في منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة النصر وأبها في كأس الملك

وستكون المواجهة بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات عند الساعة السادسة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

بينما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، عند الساعة الثالثة والنصف مساءً.

تدريبات النصر السعودي
تدريبات النصر السعودي

تشكيلة النصر ضد أبها  

وسيلعب المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المباراة القوية أمام منافسه أبها، في منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي، أغوستين روسي.

دفاع التشكيلة: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، ألفارو، عبد الله مادو، غيسلان كونان.

مركز الوسط: محمد مران، دياز، علي الصليهم، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (رأس حربة).

معلق مباراة النصر وأبها في كأس الملك

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة النصر أمام أبها، في منافسات كأس الملك السعودي، المعلق عيسي الحربين، أو فهد العتيبي.

كما وستنقل مجريات المباراة على قناة (SSC) الرياضية السعودية، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) ١٢٥٢٣، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

وكان فريق النصر قد فقد صدارة الدوري السعودي، بعد خسارته في قمة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة السعودي، بهدف نظيف دون مقابل، من حساب الجولة ال20.

فريق أبها
فريق أبها

كما وآتى فريق النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر اتحاد جدة برصيد 46 نقطة.

كما وجاء أبها الفريق المنافس في المباراة في المركز ال12 من ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 23 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي النصر + نادي أبها
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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