تشكيلة النصر ضد أبها والتوقيت في كأس الملك السعودي

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وطن- يلتقي فريق النصر السعودي أمام نظيره أبها، الثلاثاء، في منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي، على ملعب (مرسول بارك) في العاصمة السعودية (الرياض).

وستنطلق مباراة النصر أمام أبها، في منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة النصر وأبها في كأس الملك

وستكون المواجهة بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات عند الساعة السادسة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

جوانب لياقية وتقويـات 💪 pic.twitter.com/FCftwTUjun — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 11, 2023

بينما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، عند الساعة الثالثة والنصف مساءً.

تشكيلة النصر ضد أبها

وسيلعب المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المباراة القوية أمام منافسه أبها، في منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي، أغوستين روسي.

دفاع التشكيلة: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، ألفارو، عبد الله مادو، غيسلان كونان.

يومٌ جديـد .. وعمـلٌ يتواصـل 💛 pic.twitter.com/C7MFDxUqhX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 11, 2023

مركز الوسط: محمد مران، دياز، علي الصليهم، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (رأس حربة).

معلق مباراة النصر وأبها في كأس الملك

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة النصر أمام أبها، في منافسات كأس الملك السعودي، المعلق عيسي الحربين، أو فهد العتيبي.

كما وستنقل مجريات المباراة على قناة (SSC) الرياضية السعودية، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) ١٢٥٢٣، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

وكان فريق النصر قد فقد صدارة الدوري السعودي، بعد خسارته في قمة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة السعودي، بهدف نظيف دون مقابل، من حساب الجولة ال20.

كما وآتى فريق النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر اتحاد جدة برصيد 46 نقطة.

كما وجاء أبها الفريق المنافس في المباراة في المركز ال12 من ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 23 نقطة لهذا الموسم.