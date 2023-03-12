الأحد, مارس 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدتحبس الأنفاس.. يمكنك الآن من مكانك تجربة الإحساس الفعلي للسقوط من أعلى...
الهدهد

تحبس الأنفاس.. يمكنك الآن من مكانك تجربة الإحساس الفعلي للسقوط من أعلى برج بالعالم

أعطت هذه التجربة السريالية من فوق برج خليفة في دبي لأي شخص يشاهد الفيديو، الانطباعَ وكأنه بصدد السقوط من هذا المبنى الأعلى في العالم

كتب خالد الأحمد
برج خليفة watanserb.com
برج خليفة
- Advertisement -

وطن- أظهر مقطع فيديو مدهش صوّره وبثّه المصوّر النرويجي الفنان أندريه لارسن، ما يمكن الشعور به عند السقوط من أعلى مبنًى في العالم.

إحساس السقوط من أعلى برج خليفة

وقاد لارسن طائرةً بدون طيار من أعلى برج خليفة باتجاه الأرض، حيث أعطت هذه التجربة لأي شخص يشاهد الفيديو، الانطباعَ وكأنه بصدد السقوط من هذا المبنى الذي يعدّ الأعلى في العالم.

بالنسبة لأولئك الذين يخشَون المرتفعات، قد يبدو التسلّق إلى قمة ناطحة سحاب بمنزلة مسعًى مرعب. في حين أنّ هناك العديد من المباني الشاهقة في العالم، إلا أنّ هناك واحدًا يتفوق على البقية. وهو برج خليفة في دبي، الذي يبلغ ارتفاعه 722 قدمًا، ليعدّ أطول مبنًى في العالم حاليًا.

وقام الفنان النرويجي الذي يقيم في دبي بتجربة فريدة، حيث وجّه طائرة بدون طيار” دورن” من أعلى البرج باتجاه الأرض، وأعطت هذه التجربةُ السريالية لأي شخص يشاهد الفيديو، الانطباع وكأنه بصدد السقوط من هذا المبنى الذي يعدّ الأعلى في العالم.

وقال موقع “mymodernmet“: إن مشاهدة الفيديو يعدّ تجربة سريالية، مما يجعلك تشعر وكأنك في رحلة إلى ناطحة سحاب مهيبة.

- Advertisement -

وبينما تحلّق الطائرة بدون طيار بالقرب من المبنى، يمكنك أيضًا التقاط لمحات من مشهد مدينة دبي المذهل، بما في ذلك المسطح المائي والعديد من المباني الرائعة الأخرى.

وأشار التقرير الذي كتبته “مارجريتا” كول، إلى أن لارسن قام بتصويب مسار الطائرة بدون طيار بحيث تتزلج فوق المناطق المحيطة المجاورة وكأنها أفعًى ملتوية وهي تهوي إلى الأسفل، في مشهدٍ يخطف الأبصار، وبذلك تنتهي الرحلة المذهلة.

واحترف لارسن هذا المجال عند انتقاله إلى دبي للعمل بدوام كامل في إحدى أكبر الشركات الخاصة بطائرات السباقات بدون طيار، مؤكّداً أنه سيستمر في إنشاء مقاطع فيديو إبداعية مثل هذا الفيديو.

برج خليفة تحت التهديد
برج خليفة تحت التهديد

بُرج خليفة

وبُرج خليفة المعروف أيضاً باسم برج دبي قبل افتتاحه في عام 2010، هو ناطحة سحاب في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأ بناؤه في إمارة دبي بالإمارات في 6 يناير 2004، واكتمل الهيكل الخارجي له بعد خمس سنوات في الأول من أكتوبر عام 2009.

وافتُتح في 4 يناير 2010م كجزء من مشروع جديد أُطلق عليه آنذاك تطوير وسط مدينة دبي، ويبلغ ارتفاعه الإجمالي 829.8 مترًا 2,722 قدمًا، أي ما يزيد قليلاً عن نصف ميل، وارتفاعه بدون الهوائي 828 متراً.

ويُعَدُّ بُرج خليفة أعلى بناء شيّده الإنسان وأطول برج في العالم، بعد أن تجاوز برج تايبيه 101 في تايوان.

المصدريوتيوب، موقع mymodernmet، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

فستان نجوى كرم في حفل دبي حديث النشطاء.. خيمة أم لحاف شتوي! (فيديو)

الهدهد

أحدث ظهور للشيخة لطيفة بعد إعادتها قسرا للإمارات عقب هروبها (شاهد)

تقارير

ميرور: دبي على خطى لاس فيغاس تتحول إلى وجهة عالمية للزواج المدني غير الشرعي!

الهدهد

تقترب من نصف مليار درهم.. تفاصيل بيع لشقة سكنية في دبي

تقارير

الليلة بـ100 ألف دولار.. معلومات مثيرة عن فندق دبي العملاق أتلانتس ذا رويال

تقارير

مقالان وعرائض منعتها بريطانيا من النشر في الصحافة عن يوم الوهيلة وما بعدها منذ ٨٣ عاماً: هكذا قلع حكام دبي عيون معارضيهم!

حياتنا

رقص بلقيس فتحي للعراقيين.. هكذا شاركتهم فرحتهم بكأس الخليج (فيديو)

الهدهد

فستان بلقيس العاري “ولهجة لبنانية”.. انتقادات واسعة للفنانة اليمنية (فيديو)

حياتنا

لاميتا فرنجية بصور مثيرة واستعراض جريء لمؤخرتها أمام برج العرب في دبي! (شاهد)

الهدهد

رد فعل حاكم دبي محمد بن راشد على طفل نادى عليه في الصحراء (فيديو)

تقارير

عاصمة الدعارة بالمنطقة.. دبي تبدأ 2023 بإلغاء ضريبة على الخمور لهذا السبب

حياتنا

سيرين عبدالنور بإطلالة فاضحة في دبي احتفالاً برأس السنة (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بتوجيه من محمد السادس.. الصحراء الشرقية جبهة صراع مغربية جديدة مع الجزائر

“كابوس ترامب”.. نجمة أفلام إباحية قد تحرمه من سباق الرئاسة في 2024

ما سرقه اللصوص من فيلا محمد صلاح وطريقة دخولهم لا تُصدق

سارة محمد تفقد بصرها نهائيا.. ما موقف خطيبها الذي فدته بنفسها وتخلى عنها؟

مصير كويتي اعتدى على طبيب مصري بوحشية وكاد يقتله.. المحكمة جعلته عبرة

ضحى التونسية في ورطة بعد كشف أرباحها الخيالية في ساعة بث على “تيك توك”!

موظفو الليل.. إليكم 6 نصائح غذائية لحياة صحية

أشياء نادرة جدًا.. هذا ما يستثمر الأثرياء أموالهم فيه!

ملكة جمال كرواتيا بحركة بذيئة أمام برج إيفل بفستان بالكاد يغطي شيئاً! (شاهد)

لون لا يخطر على بال أحد.. لأول مرة منذ عام 1961 سجادة الأوسكار لن تكون حمراء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC