تحبس الأنفاس.. يمكنك الآن من مكانك تجربة الإحساس الفعلي للسقوط من أعلى برج بالعالم

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وطن- أظهر مقطع فيديو مدهش صوّره وبثّه المصوّر النرويجي الفنان أندريه لارسن، ما يمكن الشعور به عند السقوط من أعلى مبنًى في العالم.

إحساس السقوط من أعلى برج خليفة

وقاد لارسن طائرةً بدون طيار من أعلى برج خليفة باتجاه الأرض، حيث أعطت هذه التجربة لأي شخص يشاهد الفيديو، الانطباعَ وكأنه بصدد السقوط من هذا المبنى الذي يعدّ الأعلى في العالم.

بالنسبة لأولئك الذين يخشَون المرتفعات، قد يبدو التسلّق إلى قمة ناطحة سحاب بمنزلة مسعًى مرعب. في حين أنّ هناك العديد من المباني الشاهقة في العالم، إلا أنّ هناك واحدًا يتفوق على البقية. وهو برج خليفة في دبي، الذي يبلغ ارتفاعه 722 قدمًا، ليعدّ أطول مبنًى في العالم حاليًا.

وقام الفنان النرويجي الذي يقيم في دبي بتجربة فريدة، حيث وجّه طائرة بدون طيار” دورن” من أعلى البرج باتجاه الأرض، وأعطت هذه التجربةُ السريالية لأي شخص يشاهد الفيديو، الانطباع وكأنه بصدد السقوط من هذا المبنى الذي يعدّ الأعلى في العالم.

وقال موقع “mymodernmet“: إن مشاهدة الفيديو يعدّ تجربة سريالية، مما يجعلك تشعر وكأنك في رحلة إلى ناطحة سحاب مهيبة.

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وبينما تحلّق الطائرة بدون طيار بالقرب من المبنى، يمكنك أيضًا التقاط لمحات من مشهد مدينة دبي المذهل، بما في ذلك المسطح المائي والعديد من المباني الرائعة الأخرى.

وأشار التقرير الذي كتبته “مارجريتا” كول، إلى أن لارسن قام بتصويب مسار الطائرة بدون طيار بحيث تتزلج فوق المناطق المحيطة المجاورة وكأنها أفعًى ملتوية وهي تهوي إلى الأسفل، في مشهدٍ يخطف الأبصار، وبذلك تنتهي الرحلة المذهلة.

واحترف لارسن هذا المجال عند انتقاله إلى دبي للعمل بدوام كامل في إحدى أكبر الشركات الخاصة بطائرات السباقات بدون طيار، مؤكّداً أنه سيستمر في إنشاء مقاطع فيديو إبداعية مثل هذا الفيديو.

بُرج خليفة

وبُرج خليفة المعروف أيضاً باسم برج دبي قبل افتتاحه في عام 2010، هو ناطحة سحاب في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأ بناؤه في إمارة دبي بالإمارات في 6 يناير 2004، واكتمل الهيكل الخارجي له بعد خمس سنوات في الأول من أكتوبر عام 2009.

وافتُتح في 4 يناير 2010م كجزء من مشروع جديد أُطلق عليه آنذاك تطوير وسط مدينة دبي، ويبلغ ارتفاعه الإجمالي 829.8 مترًا 2,722 قدمًا، أي ما يزيد قليلاً عن نصف ميل، وارتفاعه بدون الهوائي 828 متراً.

ويُعَدُّ بُرج خليفة أعلى بناء شيّده الإنسان وأطول برج في العالم، بعد أن تجاوز برج تايبيه 101 في تايوان.