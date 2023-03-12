أوامر ابن سلمان.. مجتهد يكشف علاقة عماد المبيض بأزمة تكدس جسر الملك فهد

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وطن- فجّرت مصادر سعودية، مفاجأة مدوية عن سبب التكدس المروري الخانق الذي ضرب جسر الملك فهد في الأيام القليلة الماضية، وهي الواقعة التي أعلن على إثرها إقالة المسؤول عن الجسر عماد المحيسن.

وقال حساب “مجتهد” الشهير على موقع “تويتر”: “الازدحام في جسر الملك فهد والتعطل لأيام لم يكن بسبب فني ولا تقصير إداري، بل حصل بأمر ابن سلمان للبحث عن الشيخ عماد المبيض بين السيارات، ولم يتوقف التعطيل إلا بعد أن تأكدوا أنه في بريطانيا”.

وأضاف: “السبب الحقيقي لإقالة مسؤول جسر الملك فهد مرتبطة بهذا الموضوع وليس لتقصيره”.

الازدحام في جسر الملك فهد والتعطل لأيام لم يكن بسبب فني ولا تقصير إداري، بل حصل بأمر ابن سلمان للبحث عن الشيخ عماد المبيض بين السيارات، ولم يتوقف التعطيل إلا بعد أن تأكدوا أنه في بريطانيا. والسبب الحقيقي لإقالة مسؤول جسر الملك فهد مرتبطة بهذا الموضوع وليس لتقصيره — مجتهد (@mujtahidd) March 11, 2023

تكدس جسر الملك فهد

وجسر الملك فهد يربط بين السعودية والبحرين، وشهد في الأيام الماضية تكدسات مرورية خانقة،

وكانت مركبات المسافرين المغادرين إلى مملكة البحرين على جسر الملك فهد، ارتدت بمسافة نحو ثلاثة كيلو مترات، ما تسبب في ازدحام خانق حتى منتصف الأسبوع الماضي.

#المؤسسة_العامه_جسر_الملك_فهد المقاطع المتداوله كثيرة بضائع وركاب الجميع متذمر ويشكي الحال .مناشدة معالي وزير المالية حيث تشرف وزارته على الامر مقتنعه بالنتائج الميدانية الاقتصادية والسياحية ،لايحتاج خبراء اجانب لدينا والحمدلله العقول الوطنية النيرة لمعالجة تكدس السيارات!والحلول pic.twitter.com/yiXK03clc8 — حسين علي البلوشي Hussain Abo Ali (@h_a_m_albalushi) March 8, 2023

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عماد المبيض غادر السعودية قبل أيام

وكان الداعية السعودي الشيخ عماد المبيض إمام وخطيب مسجد الملك عبدالعزيز بالدمام، قد أعلن قبل أيام ، مغادرته السعودية ونجاحه في الخروج منها والوصول لدولة آمنة.

جاء ذلك بعد أيام من نشره مقطعاً مصوّراً أثار جدلاً واسعاً وتسبّب له بأزمة، وجّه فيه النصح للقيادة السعودية متمثّلةً في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، كما خاطب “المبيض” في حديثه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.

الفيديو الذي أحدث الأزمة وتسبّب بجدل واسع قبل أيام، كان الشيخ عماد المبيض قد نشره على حسابه بتويتر، وطالب فيه الملك سلمان وولي عهده بأن يتقوا الله في الرعية.

كما هاجم “المبيض” في كلمته رئيسَ هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مستنكِراً التحوّلات الجديدة في المملكة، وانشغال هيئة الترفيه بإقامة الحفلات التي لا تتناسب وقيمة المملكة في نظر المسلمين.

أنا المواطن عماد المبيّض.. أوجه نصيحتي لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمستشار تركي آل الشيخ، وأسأل الله التوفيق. pic.twitter.com/ZeoV6fsaoU — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 1, 2023

وبعد موجة جدل عارمة، تخللتها مزاعم عن اختفائه قسريا، أعلن المبيض تمكنه من مغادرة السعودية، وقال: “بفضل من الله تمكنت الخروج من البلد والوصول إلى دولة آمنة ولله الحمد”.

بفضل من الله تمكنت الخروج من البلد والوصول إلى دولة آمنة ولله الحمد. — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 7, 2023

وفي وقت لاحق، نشر المبيض، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” روى فيه سبب هروبه من السعودية، وقال إنه غادر السعودية بسبب “إغلاق جميع الأبواب في وجهه، أمام بيان الحق وإنكار المنكر”.

وأضاف المبيض: “أوجب الله عز وجل على أهل العلم هذا الأمر، كنت أتمنى أن أتحدث وأنا على منبري بين الناس، ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخواني العلماء والدعاة، والخطباء، من سجن وتنكيل، ومحاكمات جائرة”.

بسم الله..

أروي لكم في هذا الفيديو لماذا خرجت من بلادي؟ pic.twitter.com/zl5zxab6oS — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 9, 2023

وتابع المبيض، أن الله “شرّع عبادة عظيمة، هي عبادة الهجرة”، مشيرا إلى أن اللجوء إليها يكون “عندما يتعذر على الإنسان إقامة دين الله عز وجل، أو تبليغ دين الله، أو خاف على نفسه من الأذى والضرر”.