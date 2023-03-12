أشياء نادرة جدًا.. هذا ما يستثمر الأثرياء أموالهم فيه!

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وطن– هل سبق لك أن طرحت على نفسك سؤالَ (ما المشروع الذي ستستثمر فيه أموالك إذا ربحت اليانصيب؟)، لمعرفة الجواب عن هذا السؤال، كشف تقرير Knight Frank الذي صدر مؤخرًا عن الثروة لعام 2023، أين يستثمر الأثرياء أموالهم.

وللقيام بذلك، استُطلعت آراء أكثر من 500 من أصحاب الثروة الذين تبلغ ثروتهم مجتمعةً أكثر من 2.34 تريليون يورو، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

العقَارات التجارية (34٪)

تحتلّ العقارات التجارية المركز الأول، والتي تشكّل الجزء الأكبر من محافظ أغنى أغنياء العالم، حيث يتم استثمار ما نسبته 21٪ بشكل مباشر في العقارات التجارية وخاصة المكاتب، بينما يتمّ استثمار 13٪ المتبقية من خلال صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق الديون.

الإجراءات (26٪)

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الأثرياء يُخصصون 26٪ للأسهم والأسهم في الشركات. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022، استثمرت شركة Berkshire Hathaway المملوكة لشركة Warren Buffet 63804، مليون يورو في الأسهم.

السندات (17٪)

لطالما تمّ الترويج للسندات باعتبارها واحدة من أفضل الطرق لاستثمار الأموال. إنها نوع من السند الإذني، والذي يتمّ إصداره في الغالبية العظمى من الحالات من قبل الشركات أو الحكومات، حيث يوافق المصدر على إعادة الاستثمار الذي تم إجراؤه بالإضافة إلى الفائدة في تاريخ الاستحقاق المحدد في العقد إلى المالك.

رأس المال الخاص ورأس المال الاستثماري (9٪)

هي المبالغ التي يتمّ تقديمها للمنشآت على أساس قروض أو استثمارات في أسهم رأس المال (Equity Investment)، بحيث لا يكون مصدرها مصارف أو جهات حكومية أو جهات عادية. يتم الحصول على هذا المال من خلال أشخاص عاديين أو مجموعة أشخاص ممن يقومون باستثمارات خاصة تنظّمها الحكومة أو قوانين التبادل العام، وقد تسعى المنشأة للحصول على رأس المال هذا في أي وقت من دورة حياتها من خلال التمويل المبدئي)، (Funding Seed) في أثناء التأسيس.

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ويُعرف رأس المال الاستثماري venture capital‏ (المعروف أيضاً باسم رأس المال المغامر أو رأس المال المُخاطر)، بأنه شكل من أشكال التمويل الذي تقدّمه شركات رأس المال الاستثماري أو الصناديق للشركات الناشئة والشركات في مراحلها الأولى والشركات الناشئة التي يُعتقد أنها تتمتع بإمكانيات نمو عالية أو التي أظهرت نمواً مرتفعاً.

الهوايات (5٪)

تلعب الأذواق الشخصية دورًا مهمًا في هذا النوع من الاستثمار، فبعض الأثرياء يفضّلون الاستثمار في الفن، وبعضهم الآخر في السيارات الفاخرة أو الحقائب. كما أنها تشكّل نحو 5٪ من متوسط ​​محفظة الأثرياء. الأشياء المفضلة لدى الأغنياء هي: الأعمال الفنية، والساعات، والنبيذ، والحقائب الفاخرة.

الذهب (3٪)

في المتوسط، يُنفق الأغنياء 3٪ من استثماراتهم على الذهب. حاليًا، تعتبر ثاني أكثر عمليات الشراء أمانًا، بعد العقارات فقط. في عام 2022، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، زاد الطلب على العملات المعدنية والسبائك الذهبية خمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

العملات المشفرة (2٪)

على الرغم من أنّ الأثرياء يعتبرون أنّ مجال العملات المشفّرة متقلّب، فإنها تشكّل 2٪ من محفظة استثمارهم. ومع ذلك، توقّف 20٪ من رؤساء الأموال في العالم عن الاعتقاد بأنّ سوق الرموز غير القابلة للاستبدال لديه كثير من الإمكانات، لا سيما بعد انهيار العملة المشفرة في عام 2022.