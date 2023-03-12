الأحد, مارس 12, 2023
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حياتنا

أشياء نادرة جدًا.. هذا ما يستثمر الأثرياء أموالهم فيه!

"بعض الأثرياء يفضّلون الاستثمار في الفن وبعضهم الآخر في السيارات الفاخرة أو الحقائب"

كتب معالي بن عمر
استثمارات رؤساء الأموال watanserb.com
استثمارات رؤساء الأموال
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وطن– هل سبق لك أن طرحت على نفسك سؤالَ (ما المشروع الذي ستستثمر فيه أموالك إذا ربحت اليانصيب؟)، لمعرفة الجواب عن هذا السؤال، كشف تقرير Knight Frank الذي صدر مؤخرًا عن الثروة لعام 2023، أين يستثمر الأثرياء أموالهم.

وللقيام بذلك، استُطلعت آراء أكثر من 500 من أصحاب الثروة الذين تبلغ ثروتهم مجتمعةً أكثر من 2.34 تريليون يورو، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

العقَارات التجارية (34٪)

تحتلّ العقارات التجارية المركز الأول، والتي تشكّل الجزء الأكبر من محافظ أغنى أغنياء العالم، حيث يتم استثمار ما نسبته 21٪ بشكل مباشر في العقارات التجارية وخاصة المكاتب، بينما يتمّ استثمار 13٪ المتبقية من خلال صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق الديون.

استثمارات الأثرياء
استثمارات الأثرياء

الإجراءات (26٪)

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الأثرياء يُخصصون 26٪ للأسهم والأسهم في الشركات. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022، استثمرت شركة Berkshire Hathaway المملوكة لشركة Warren Buffet 63804، مليون يورو في الأسهم.

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السندات (17٪)

لطالما تمّ الترويج للسندات باعتبارها واحدة من أفضل الطرق لاستثمار الأموال. إنها نوع من السند الإذني، والذي يتمّ إصداره في الغالبية العظمى من الحالات من قبل الشركات أو الحكومات، حيث يوافق المصدر على إعادة الاستثمار الذي تم إجراؤه بالإضافة إلى الفائدة في تاريخ الاستحقاق المحدد في العقد إلى المالك.

رأس المال الخاص ورأس المال الاستثماري (9٪)

هي المبالغ التي يتمّ تقديمها للمنشآت على أساس قروض أو استثمارات في أسهم رأس المال (Equity Investment)، بحيث لا يكون مصدرها مصارف أو جهات حكومية أو جهات عادية. يتم الحصول على هذا المال من خلال أشخاص عاديين أو مجموعة أشخاص ممن يقومون باستثمارات خاصة تنظّمها الحكومة أو قوانين التبادل العام، وقد تسعى المنشأة للحصول على رأس المال هذا في أي وقت من دورة حياتها من خلال التمويل المبدئي)، (Funding Seed) في أثناء التأسيس.

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ويُعرف رأس المال الاستثماري venture capital‏ (المعروف أيضاً باسم رأس المال المغامر أو رأس المال المُخاطر)، بأنه شكل من أشكال التمويل الذي تقدّمه شركات رأس المال الاستثماري أو الصناديق للشركات الناشئة والشركات في مراحلها الأولى والشركات الناشئة التي يُعتقد أنها تتمتع بإمكانيات نمو عالية أو التي أظهرت نمواً مرتفعاً.

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الهوايات (5٪)

تلعب الأذواق الشخصية دورًا مهمًا في هذا النوع من الاستثمار، فبعض الأثرياء يفضّلون الاستثمار في الفن، وبعضهم الآخر في السيارات الفاخرة أو الحقائب. كما أنها تشكّل نحو 5٪ من متوسط ​​محفظة الأثرياء. الأشياء المفضلة لدى الأغنياء هي: الأعمال الفنية، والساعات، والنبيذ، والحقائب الفاخرة.

الذهب (3٪)

في المتوسط، يُنفق الأغنياء 3٪ من استثماراتهم على الذهب. حاليًا، تعتبر ثاني أكثر عمليات الشراء أمانًا، بعد العقارات فقط. في عام 2022، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، زاد الطلب على العملات المعدنية والسبائك الذهبية خمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

مجال العملات المشفرة متقلّبًا
مجال العملات المشفرة متقلّبًا

العملات المشفرة (2٪)

على الرغم من أنّ الأثرياء يعتبرون أنّ مجال العملات المشفّرة متقلّب، فإنها تشكّل 2٪ من محفظة استثمارهم. ومع ذلك، توقّف 20٪ من رؤساء الأموال في العالم عن الاعتقاد بأنّ سوق الرموز غير القابلة للاستبدال لديه كثير من الإمكانات، لا سيما بعد انهيار العملة المشفرة في عام 2022.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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