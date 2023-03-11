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وفاء من نوع آخر.. يعيش حافي القدمين وطلَّق الأحذية حدادا على زوجته (شاهد)

تفاجأ بطرده من المطعم بعد أن تلقى تحذيرًا من أحد الموظفين وسط ذهول رواد ماكدونالز

كتب خالد الأحمد
رجل يعيش حافي القدمين watanserb.com
رجل بريطاني يعيش حافي القدمين
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وطن- تعرض رجل بريطاني يدعى “جيمس جراهام” إلى الطرد من أحد فروع مطعم “ماكدونالدز”، لكونه كان حافي القدمين ولا يرتدي حذاء، ليتبين بأن الرجل يعيش حياته بهذه الطريقة ولا يستخدم الأحذية مطلقاً.

يعيش حياته حافيا ولا يرتدي الأحذية

وشارك “جراهام” في 20 ماراثوناً حافي القدمين، وأكمل مؤخراً سباق “إيستبورن هاف ماراثون” حافياً، لأنه اختار هذه الطريقة حزنا على وفاة زوجته.

وأشار موقع “edinburghlive” إلى أن جيمس جراهام تفاجأ بطرده من مطعم ماكدونالدز، بعد أن تلقى تحذيرًا من أحد الموظفين وسط ذهول رواد المطعم.

وقال جراهام (55 عامًا): أثناء جلوسي في مطعم ماكدونالدز بمنطقة رافينسايد بتاريخ 23 شباط الماضي، بانتظار خدمة المائدة جاء أحد موظفي الخدمة وقال: إنه لا يمكنني البقاء هناك بدون حذاء.

يعيش حافي القدمين وطلَّق الأحذية حدادا على زوجته
يعيش حافي القدمين وطلَّق الأحذية حدادا على زوجته

فانفعل جراهام وأخبره أن هذا مقولة قديمة من زمن الهيبيز في الولايات المتحدة تستخدم لمنع الناس من الذهاب إلى الأماكن.

وقال: “لقد تحدثت إلى المكتب الرئيسي وأرسلت لهم بريداً إلكترونيا”.

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وبحسب جراهام فان إدارة “ماكدونالدز” ردوا عليه بأن الأمر يرجع إلى مدير الفرع، وأضاف: “أعتقد أنه من الغريب اتخاذ هذه القرارات في جزء من الثانية عندما لا أؤذي أي شخص”.

رجل بريطاني يدعى جيمس جراهام
رجل بريطاني يدعى جيمس جراهام

وفاة زوجته غيرت حياته

وكشف غراهام انه في عام 2013 ، مر بتجربة غيرت حياتي حين توفيت زوجته ومنذ ذلك الحين يعيش بمفرده، وأضاف أن الحياة أقصر من أن تفعل أشياء تعتقد أنك قد ترغب في القيام بها.”

وروى جيمس بحسب المصدر أنه شارك بـ 20 ماراثونًا حافي القدمين. وشارك في سباق إيستبورن هاف ماراثون، يوم الأحد الماضي، ويخطط للمشاركة بماراثون لندن هذا العام بدون أحذية.

وأضاف أن أسلوب حياته حافي القدمين كان له ردود فعل متباينة من الجمهور.

واستدرك: “بعض الناس لا يفهمون ما أقوم به. ويؤيده الآخرون تمامًا ويقولون إنهم يتمنون أن تكون لديهم الشجاعة والحرية للقيام بذلك.”

ومن جانبه قال متحدث باسم ماكدونالدز: “في ماكدونالدز نريد خلق بيئة ترحيبية لجميع عملائنا للاستمتاع بتجربتهم.”

وأبلغ فريق Bexhill العميل أنه من أجل سلامته الشخصية ولراحة زبائن آخرين ، يُطلب من جميع العملاء ارتداء أحذية في المطعم.

المصدرموقع edinburghlive، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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