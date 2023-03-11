وفاء من نوع آخر.. يعيش حافي القدمين وطلَّق الأحذية حدادا على زوجته (شاهد)

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وطن- تعرض رجل بريطاني يدعى “جيمس جراهام” إلى الطرد من أحد فروع مطعم “ماكدونالدز”، لكونه كان حافي القدمين ولا يرتدي حذاء، ليتبين بأن الرجل يعيش حياته بهذه الطريقة ولا يستخدم الأحذية مطلقاً.

يعيش حياته حافيا ولا يرتدي الأحذية

وشارك “جراهام” في 20 ماراثوناً حافي القدمين، وأكمل مؤخراً سباق “إيستبورن هاف ماراثون” حافياً، لأنه اختار هذه الطريقة حزنا على وفاة زوجته.

وأشار موقع “edinburghlive” إلى أن جيمس جراهام تفاجأ بطرده من مطعم ماكدونالدز، بعد أن تلقى تحذيرًا من أحد الموظفين وسط ذهول رواد المطعم.

وقال جراهام (55 عامًا): أثناء جلوسي في مطعم ماكدونالدز بمنطقة رافينسايد بتاريخ 23 شباط الماضي، بانتظار خدمة المائدة جاء أحد موظفي الخدمة وقال: إنه لا يمكنني البقاء هناك بدون حذاء.

فانفعل جراهام وأخبره أن هذا مقولة قديمة من زمن الهيبيز في الولايات المتحدة تستخدم لمنع الناس من الذهاب إلى الأماكن.

وقال: “لقد تحدثت إلى المكتب الرئيسي وأرسلت لهم بريداً إلكترونيا”.

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وبحسب جراهام فان إدارة “ماكدونالدز” ردوا عليه بأن الأمر يرجع إلى مدير الفرع، وأضاف: “أعتقد أنه من الغريب اتخاذ هذه القرارات في جزء من الثانية عندما لا أؤذي أي شخص”.

وفاة زوجته غيرت حياته

وكشف غراهام انه في عام 2013 ، مر بتجربة غيرت حياتي حين توفيت زوجته ومنذ ذلك الحين يعيش بمفرده، وأضاف أن الحياة أقصر من أن تفعل أشياء تعتقد أنك قد ترغب في القيام بها.”

وروى جيمس بحسب المصدر أنه شارك بـ 20 ماراثونًا حافي القدمين. وشارك في سباق إيستبورن هاف ماراثون، يوم الأحد الماضي، ويخطط للمشاركة بماراثون لندن هذا العام بدون أحذية.

وأضاف أن أسلوب حياته حافي القدمين كان له ردود فعل متباينة من الجمهور.

واستدرك: “بعض الناس لا يفهمون ما أقوم به. ويؤيده الآخرون تمامًا ويقولون إنهم يتمنون أن تكون لديهم الشجاعة والحرية للقيام بذلك.”

ومن جانبه قال متحدث باسم ماكدونالدز: “في ماكدونالدز نريد خلق بيئة ترحيبية لجميع عملائنا للاستمتاع بتجربتهم.”

وأبلغ فريق Bexhill العميل أنه من أجل سلامته الشخصية ولراحة زبائن آخرين ، يُطلب من جميع العملاء ارتداء أحذية في المطعم.