كيم كارداشيان في مراهقتها.. صور لم تنشر من قبل تصدم متابعيها! (شاهد)

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وطن- شاركت نجمة الواقع، كيم كارداشيان صورًا لم يسبق لها أن نشرتها من قبل من مراهقتها، وبدت وكأنها ليست هي الآن.

شعر قصير

شاركت كيم كارداشيان ، البالغة من العمر 42 عامًا ، صورًا لم يسبق لها مثيل من سنوات مراهقتها لإحياء ذكرى عيد ميلاد صديقتها سيمون هاروتش.

انتقلت نجمة الواقع إلى قصص “انستجرام” الخاصة بها يوم الأربعاء لنشر صور التسعينيات تكريماً لأفضل صديقة لها منذ فترة طويلة.

في الصورة الأولى ، كانت كيم كارداشيان ترتدي قميصًا أزرق قصيرًا وتنورة تنس سوداء أثناء تواجدها في صالة الألعاب الرياضية.

وثبتت كيم شعرها القصير بملاقط صغيرة، وشبكت يديها معاً، وكانت تبتسم للكاميرا.

بشرة سمراء

أما صديقتها المفضلة سيمون، على الجانب الأيسر من الصورة، كانت تتحدث على الهاتف، مرتدية أيضاً قميصاً أزرقاً.

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وكتبت الأم لأربعة أطفال على المنشور: “عام 1995 مع سيمون هاروتش”.

في لقطة ثانية ، جلس الثنائي على الأريكة بملابس مريحة ، وأعطوا ابتسامات ناعمة للكاميرا بينما كانوا يمسكون هاتف المنزل الأرضي الذي كان في التسعينات.

ارتدت كيم قميصًا أزرق فاتحًا بينما ارتدت صديقتها قميصًا أبيضاً وطوق رأس باللون الوردي.

وكتبت كيم: “1992 مع سيمون”.

بدت كيم كارداشيان مختلفة بشكل كبير في الصور، مع وجه شاب وبشرة سمراء، وملامح طبيعية.

الجراحة السرية؟

في الأشهر الأخيرة ، انتقد المعجبون كيم لإفراطها في الجراحات التجميلية ، زاعمين أنها تبدو غير تلك التي عرفوها في بداية شهرتها.

بعد مشاركة صور جديدة هذا الأسبوع ، يعتقد الكثيرون أن كيم خضعت لإجراء تجميلي سري آخر.

انتقلت الشخصية التلفزيونية إلى ملفها الشخصي على انستجرام لنشر سلسلة من الصور في حمالة صدر وتنورة فضية.

بطن خالي من العيوب

وقفت نجمة الواقع أمام الكاميرا من خلال رسم وجه مقبل ووضع علامتي سلام خلف جدار إسمنتي.

والدة لأربعة أطفال تزينت بسلسلة الخصر وقلادة مطلية، لتتباهى بطنها الخالي من العيوب.

وقفت كيم على درج مقابل جدار رمادي عادي ، ثم عرضت مؤخرتها بعد ذلك.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

قامت كيم بالتعليق بقبلة وعلامة السلام من الرموز التعبيرية ، تاركة المعجبين يتركون آرائهم على التعليقات.

شفط دهون!

ومع ذلك ، لم تكن جميعها إيجابية حيث اتهم البعض كيم بإجراء عملية “شفط الدهون” بعد أن لاحظوا أن صرتها تبدو مختلفة.

كتب أحدهم: “أنا أكره كيف أنها تجعل بطنها غير طبيعي في كل صورها. توقفي عن شفط الدهون وامتصاصها ، لا بأس أن تكوني مرتبطة بها لمدة ثانيتين”.

في أواخر الشهر الماضي ، اتهم المعجبون كيم بإجراء المزيد من الإجراءات التجميلية وتوسلوا إلى نجمة الواقع للتوقف.

بينما نفت النجمة البالغة من العمر 42 عامًا القيام بتجميل مكثف ، بدأ النقاد في مقارنة الصور قبل وبعد.

قلق المعجبين

في الآونة الأخيرة ، شهد أسبوع الموضة في ميلانو تمثيل كيم كارداشيان لدار الأزياء الإيطالية D&G. حيث بدا وجهها مختلفًا تمامًا.

بدأت تكهنات الجراحة بالتصاعد مرة أخرى ، حيث أشار أحد مستخدمي Reddit إلى أنها بدت “مخيفة”. بينما زعم آخرون أن الصور أثبتت أنها تعرضت لمشرط الطبيب.