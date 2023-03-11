السبت, مارس 11, 2023
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ضربة دقيقة مذهلة للمدفعية الأوكرانية تدمر أحدث نظام دفاعي روسي (فيديو)

تمكنت أوكرانيا من تدمير أحدث إصدار لنظام صواريخ "بوك" الروسية، أرض-جو ـ 9K37M3 Buk-M3 ـ والذي يعود لأيام الحقبة السوفيتية

كتب باسل النجار
ضربة دقيقة للمدفعية الأوكرانية watanserb.com
ضربة دقيقة للمدفعية الأوكرانية
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وطن- وثق مقطع فيديو بثته صفحة “كلاش ريبورت” على تويتر، استهداف المدفعية الأوكرانية لنظام دفاع جوي روسي حديث بضربة دقيقة أسفرت عن تدميره.

أوكرانيا تدمر أنظمة روسيا الدفاعية

وبحسب ما نقل موقع “defence blog” فإن نظام الدفاع الجوي الروسي “Buk-M2″، قد دمر من قبل لواء المدفعية 44 الأوكراني في منطقة زاباروجيا.

وقالت بعض المصادر إن هذا يمكن أن يكون أحدث إصدار لنظام صواريخ “بوك” الروسية، أرض-جو ـ 9K37M3 Buk-M3 ـ والذي يعود لأيام الحقبة السوفيتية.

ونظام “بوك” الروسي هو نظام صاروخي أرض-جو ذاتي الدفع ومتوسط ​​المدى.

ضربة دقيقة مذهلة للمدفعية الأوكرانية تدمر أحدث نظام دفاعي روسي
ضربة دقيقة مذهلة للمدفعية الأوكرانية تدمر أحدث نظام دفاعي روسي

نظام “بوك” الروسي

وهي منظومة دفاعية مصممة لمواجهة صواريخ “كروز” والقنابل الذكية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة والمركبات الجوية بدون طيار.

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ويمكن لنظام الصواريخ تنفيذ المهام بشكل مستقل، أو كجزء من وحدة دفاع جوي يتحكم فيها نظام التحكم الآلي (ACS) للصواريخ المضادة للطائرات.

ويتم ذلك من خلال نظام توجيه التوجيه بالرادار شبه النشط ، والذي يتكون من وصلة بيانات راديوية.

وكانت القوات الروسية، شنت ضربات صاروخية واسعة النطاق، منذ فبراير الماضي، على أوكرانيا، استهدفت عدة مدن ضمن محاولاتها الجديدة في “اختبار” الدفاعات الجوية الأوكرانية، تحضيرا لـ”هجوم أكبر” متوقع.

وفي سياق آخر تضخ دول الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من الدعم إلى أوكرانيا، تشمل أسلحة وقذائف مدفعية، في وقت أعلنت فيه روسيا أنها تستخدم صاروخا جديدا أظهر نجاح كبير ضد الأهداف العسكرية الأوكرانية.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن الاتحاد ربما يضخ قريبا 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار) إضافية في الصندوق المستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا.

وبموجب خطة وضعها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فستحصل دول الاتحاد على حوافز مالية بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار) لإرسال المزيد من قذائف المدفعية إلى كييف.

فيما سيخصص الاتحاد مليار يورو أخرى لتمويل المشتريات المشتركة من القذائف الجديدة.

وقال المسؤول الأوروبي: “إذا توصلنا لاتفاق على هذه الحزمة البالغة ملياري يورو، فستنفد موارد (صندوق) مرفق السلام الأوروبي”، في إشارة إلى الصندوق المستخدم في تمويل شراء الأسلحة لكييف.

المصدرتويتر، موقع defence blog، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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