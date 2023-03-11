جويل حاتم طليقة جورج الراسي تنتحر في بث مباشر وتوجه رسالة أخيرة لطفلها (فيديو)

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وطن- فاجأت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، متابعيها بمحاولة انتحارها في بث مباشر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

“ما عندي حل”

وظهرت جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي، شبه صلعاء، وتحمل عقاقير في يدها.

وقالت جويل بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “عم أعمل شي ما بحياتي تخيلت إني أعمله”.

وتابعت: ” بس عم أعمل شي لأن خلص ما عاد عندي حل”.

ووجهت جويل رسالة لابنها الوحيد من جورج الراسي: “جو ابني بس تشوف هالفيديو اعرف اني كثير حبيتك. و ورح ضل صليلك والسبب هو بيك وكل أفراد عائلته ويلي كانوا معهم هم والدي ووالدتي وقدامك رح اعملن مامي”.

لم تنجح

لكن وسائل إعلام محلية أكدت أن جويل حاتم بخير ولم تنجح محاولة انتحارها.

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وأشارت صحف محلية إلى أن والد جويل حاتم قام بإنقاذها ونقلها إلى المستشفى، حيث خضعت للإجراءات والعلاج اللازم.

وكانت جويل قد خرجت بفيديو لتهديد عائلة طليقها الراحل جورج الراسي.

فضائح جديدة

وظهرت جويل حاتم بفيديو نشرته حينها مجلة الجرس، تردّ خلاله على اتهامات عائلة الراسي بالتسبّب في وفاة طليقها جورج.

وتقول جويل: “أنا رح أفضح الحقائق، وأفضح عيلته ويا قاتل يا مقتول. وما رح اسكت واحلى شي تعملو هو انو تعملوني خوتا كرمال مصالحكم واهدافكم”.

كما تحدّثت جويل عن تواجد جورج قبل أسبوعين من وفاته، في السفارة الأميركية في بيروت.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الجرس (@aljarasmagazine)

وقالت: “المرحوم عنده ملف بالمحكمة العسكرية بلبنان وفيكن تسألوا السفارة الأمريكية شو طلع يعمل قبل بجمعتين من وفاته بالسفارة وشو قالوله هونيك”.

تهديدات

وسبق أن ادّعت جويل، أن البعض يتهمها بأنّها وراء “مقتل جورج”.

وقالت جويل بعد وفاة جورج بأيام عبر خاصية ”الستوري“ على حسابها في تطبيق ”واتساب“: ”شكرا للكل.. أنا مضطرة وقف رد على الكل لأنو عم اتهدد بخصوص قصص خاصة ببيت الراسي، مش هما بس، ناس بيحبوهن متهمني بقتلو، وقصص وتخاريف“.

وأضافت: ”تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلق ليشوفوا الأدلة ويتاخذوا الإجراءات، ما فيني أرد على حدا أبدا، ممنوع الرد.. شكرا لكم جميعا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا“.