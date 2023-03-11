الأحد, مارس 12, 2023
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رياضة

جوهرة نابولي أوسيمين يتفوق على ميسي ورونالدو بهذا الرقم القياسي

النيجيري أوسيمين وصل إلى الهدف 100 خلال 197 مباراة متفوقاً بذلك على ميسي ورونالدو

كتب فارس أبو شيحة
فيكتور أوسيمين watanserb.com
تفوق أوسيمين على ميسي ورونالدو
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وطن- تفوق النجم النيجيري الواعد فيكتور أوسيمين 24 عاماً، نجم فريق نابولي، على الأسطورتين ميسي ورونالدو بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 في مسيرته الكروية مع النادي الإيطالي.

ونجح النيجيري أوسيمين تسجيل 100 هدف في 197 مباراة خلال مشواره الكروي، متفوقاً بذلك على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي احتاج 210 مباراة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي احتاج إلى 300 مباراة في مسيرتهما الكروية. وفق شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات الرياضية.

فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي

ويعتلي نجم نابولي أوسيمين صدارة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، برصيد 19 هدفاً، كما وبفارق 4 أهداف عن الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الوصيف برصيد 15 هدفاً حتى يومنا هذا.

وحقق فريق نابولي الفوز النظيف في المباراة الماضية على منافسه أتالاتنا بهدفين دون مقابل، في منافسات الجولة ال26 من الدوري الإيطالي.

نابولي
نابولي

مباراة نابولي ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

وأحرز هدف نابولي الأول في مرمى شباك أتالانتا، اللاعب خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة ال20.

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كما وعزز فريق نابولي التقدم في نتيجة المباراة. بهدف ثاني، من توقيع أمير رحماني في الدقيقة ال77.

وشهدت المباراة تفوق نابولي على نظيره أتالانتا، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة. حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 60%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس أتالانتا إلى 6 تسديدات، والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 40%.

منافسات الدوري الإيطالي

كما وخاض نابولي 26 مباراة حتى الآن في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، حقق فيها الفوز في 22 مباراة، وتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في مباراتين أخرى.

مباراة نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي
مباراة نابولي وأتالانتا في الدوري الإيطالي

وسيلتقي الفريق الإيطالي في المواجهة الأوروبية القادمة أمام آينتراخت فرانكفورت، الأربعاء، في إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب ( سان باولو).

ويتصدر نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 68 نقطة، كما وبفارق 18 نقطة عن أقرب المنافسين إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + أوبتا + نادي نابولي +مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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