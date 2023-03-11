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رياضة

تشكيلة الزمالك ضد إنبي وموعد المباراة في الدوري المصري

منافسات الجولة ال21 من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الزمالك ضد إنبي watanserb.com
تشكيلة الزمالك ضد إنبي
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وطن- يلتقي فريق الزمالك في المباراة القادمة المنتظرة أمام نظيره إنبي، الأحد، في منافسات الجولة ال21 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب ( استاد القاهرة) الدولي.

وستنطلق مباراة الزمالك وإنبي في منافسات الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت دول تونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة السادسة مساءً، لنقل أحداث المباراة القوية والمثيرة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

تشكيلة الزمالك ضد إنبي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المباراة أمام منافسه إنبي، في منافسات الدوري المصري، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي.

دفاع الزمالك (الفارس الأبيض): أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

جماهير الزمالك المصري
جماهير الزمالك المصري

مركز الوسط: سيف الدين جعفر، محمد أشرف روقا، نبيل عماد (عمرو السيسي).

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

معلق مباراة الزمالك ضد إنبي

وسيعلق على مجريات اللقاء بين الزمالك وإنبي، في منافسات الدوري المصري الممتاز 2022-2023، على قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق المصري أيمن الكاشف أو مؤمن حسن.

وتعثر حامل اللقب الزمالك في المباراة الماضية أمام بيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في الدوري الممتاز الأسبوع المنصرم.

تدريبات إنبي
تدريبات إنبي

وجاء فريق الزمالك في المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن غريمه الأزلي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة.

كما ويحتل إنبي الفريق المنافس المركز ال15 من جدول الترتيب برصيد 17 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + نادي الزمالك + نادي إنبي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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