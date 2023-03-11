تشكيلة الزمالك ضد إنبي وموعد المباراة في الدوري المصري

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وطن- يلتقي فريق الزمالك في المباراة القادمة المنتظرة أمام نظيره إنبي، الأحد، في منافسات الجولة ال21 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب ( استاد القاهرة) الدولي.

وستنطلق مباراة الزمالك وإنبي في منافسات الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت دول تونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة السادسة مساءً، لنقل أحداث المباراة القوية والمثيرة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

تشكيلة الزمالك ضد إنبي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المباراة أمام منافسه إنبي، في منافسات الدوري المصري، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي.

دفاع الزمالك (الفارس الأبيض): أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

مركز الوسط: سيف الدين جعفر، محمد أشرف روقا، نبيل عماد (عمرو السيسي).

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

معلق مباراة الزمالك ضد إنبي

وسيعلق على مجريات اللقاء بين الزمالك وإنبي، في منافسات الدوري المصري الممتاز 2022-2023، على قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق المصري أيمن الكاشف أو مؤمن حسن.

وتعثر حامل اللقب الزمالك في المباراة الماضية أمام بيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف في الدوري الممتاز الأسبوع المنصرم.

وجاء فريق الزمالك في المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري. برصيد 33 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن غريمه الأزلي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة.

كما ويحتل إنبي الفريق المنافس المركز ال15 من جدول الترتيب برصيد 17 نقطة حتى يومنا هذا.