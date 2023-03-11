تجديد العقد أم الرحيل؟!.. تقرير يكشف مصير مودريتش مع ريال مدريد

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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مصير النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش 37 عاماً، بشأن مستقبله مع نادي ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي.

وقال الصحفي الإسباني الموثوق توماس غونزاليس، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” ريال مدريد يريد أن يعتزل مودريتش دولياً، والتركيز فقط مع النادي. كما فعل بنزيما وكروس”.

مصير مودريتش مع ريال مدريد

وكان الكرواتي مودريتش، قد تحدث في تصريح له بوقت سابق، بشأن البقاء مع نادي ريال مدريد، ” أرغب في البقاء مع النادي، ليس لأنني مودريتش. ولكن لأنني أستحق ذلك”.

كما ونجح نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، في حصد الميدالية البرونزية (المركز الثالث). مع منتخب بلاده، على حساب أسود الأطلس المغربي، في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، في شهر ديسمبر العام الماضي.

ومن المحتمل أن يكافئ نادي ريال مدريد، النجم الكرواتي مودريتش، بتجديد عقده لموسم آخر إضافي مع الفريق الملكي رغم كبر سنه. نظراً للأداء الذي قدمه مع منتخب كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022، وأدائه الملفت مع الفريق.

🚨 توماس غونزاليس (صحفي) : يريد لوكا مودريتش البقاء في ريال مدريد وقد قبل بالفعل ألا يكون لاعباً أساسياً على عكس كروس وبنزيما، إنه يحترم قرارات النادي وسيفعل أي شيء يستحق التجديد. pic.twitter.com/Hn5QgpVYc6 — Insider Real (@RMCFarab) March 10, 2023

الانتقال إلى نادي النصر السعودي

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وارتبط اسم الكراوتي لوكا مودريتش، بالانتقال في سوق الميركاتو الصيفي إلى نادي النصر السعودي (العالمي)، ليزامل بذلك زميله البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى الفريق. بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو في يناير الماضي.

لكن لاعب ريال مدريد مودريتش، لم يحسم مستقبله. مع نادي ريال مدريد بعد، في ظل رغبته في البقاء مع الفريق الملكي لموسم آخر إضافي.

وانضم لوكا مودريتش إلى صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2012، قادماً من نادي توتنهام الإنجليزي.

كما وتوج مودريتش بالكثير من الألقاب والبطولات على الصعيد الفردي والجماعي مع النادي الملكي، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات. ومثلها ببطولة كأس العالم للأندية، و3 مرات بالدوري الإسباني وغيرها.

ونال لاعب ريال مدريد الكرة الذهبية. كأفضل لاعب في العالم عام 2018، من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

🚨 توماس غونزاليس (صحفي) : مشكلة ريال مدريد الكبيرة مع مودريتش هي منتخب كرواتيا. كان النادي يأمل في إعتزاله بعد كأس العالم ويعتقدون الآن أن هذا سيكون عبئاً على لوكا. – قد تكون كرواتيا هي السبب في عدم تجديد مودريتش. pic.twitter.com/O956mNBGMe — Insider Real (@RMCFarab) March 10, 2023

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، ينتهي مع نادي ريال مدريد في شهر يونيو/ حزيران الصيف المقبل.