السبت, مارس 11, 2023
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رياضة

تجديد العقد أم الرحيل؟!.. تقرير يكشف مصير مودريتش مع ريال مدريد

ريال مدريد يطلب من مودريتش الاعتزل دولياً من أجل التركيز فقط الفريق الملكي

كتب فارس أبو شيحة
لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد watanserb.com
مصير مودريتش مع ريال مدريد
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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مصير النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش 37 عاماً، بشأن مستقبله مع نادي ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي.

وقال الصحفي الإسباني الموثوق توماس غونزاليس، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” ريال مدريد يريد أن يعتزل مودريتش دولياً، والتركيز فقط مع النادي. كما فعل بنزيما وكروس”.

مصير مودريتش مع ريال مدريد

وكان الكرواتي مودريتش، قد تحدث في تصريح له بوقت سابق، بشأن البقاء مع نادي ريال مدريد، ” أرغب في البقاء مع النادي، ليس لأنني مودريتش. ولكن لأنني أستحق ذلك”.

كما ونجح نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، في حصد الميدالية البرونزية (المركز الثالث). مع منتخب بلاده، على حساب أسود الأطلس المغربي، في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، في شهر ديسمبر العام الماضي.

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

ومن المحتمل أن يكافئ نادي ريال مدريد، النجم الكرواتي مودريتش، بتجديد عقده لموسم آخر إضافي مع الفريق الملكي رغم كبر سنه. نظراً للأداء الذي قدمه مع منتخب كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022، وأدائه الملفت مع الفريق.

الانتقال إلى نادي النصر السعودي

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وارتبط اسم الكراوتي  لوكا مودريتش، بالانتقال في سوق الميركاتو الصيفي إلى نادي النصر السعودي (العالمي)، ليزامل بذلك زميله البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى الفريق. بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو في يناير الماضي.

لكن لاعب ريال مدريد مودريتش، لم يحسم مستقبله. مع نادي ريال مدريد بعد، في ظل رغبته في البقاء مع الفريق الملكي لموسم آخر إضافي.

وانضم لوكا مودريتش إلى صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2012، قادماً من نادي توتنهام الإنجليزي.

مصير مودريتش مع ريال مدريد
مصير مودريتش مع ريال مدريد

كما وتوج مودريتش بالكثير من الألقاب والبطولات على الصعيد الفردي والجماعي مع النادي الملكي، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات. ومثلها ببطولة كأس العالم للأندية، و3 مرات بالدوري الإسباني وغيرها.

ونال لاعب ريال مدريد الكرة الذهبية. كأفضل لاعب في العالم عام 2018، من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، ينتهي مع نادي ريال مدريد في شهر يونيو/ حزيران الصيف المقبل.

المصدروطن + توماس غونزاليس تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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