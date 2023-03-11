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بنزيما يخرج عن صمته بعد استبعاده في مونديال قطر ويهاجم “ديدييه” ويصفه بهذا الوصف!

كريم بنزيما وصف ديشامب ديدييه بالكاذب

كتب سالم حنفي
استبعاد بنزيما في مونديال قطر watanserb.com
كريم بنزيما وديدييه ديشامب
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وطن– لأول مرة منذ استبعاده من المنتخب أثناء مونديال قطر2022، خرج لاعب المنتخب الفرنسي المعتزل ونجم ريال مدريد كريم نزيما عن صمته، ليهاجم مدريب منتخب “الديوك”، واصفا إياه بالكاذب، وذلك تعليقا التصريحات التي أدلى بها ديدييه ديشامب، حول استبعاده من التشكيل.

وتعليقا على تصريحات “ديشامب”، نشر كريم بنزيما عبر خاصة“ستوري” على حسابه على موقع إنستغرام، عبارة قال فيها “يا لها من جرأة”، قبل أن ينشر “ستوري” جديد كتب فيه “عزيزي ديدي، ليلة سعيدة”، ومعهما وجه مهرج مرفقة بعبارة “أكاذيب”.

تصريحات “ديشامب” التي أثارت غضب بنزيما

وكان ” ديشامب” قد زعم في تصريحات له أنه عندما تعرض بن زيمة للإصابة، رافقه الطبيب الخاص للعيادة لإجراء أشعة الرنين المغناطيسي، وأطلع كريم والأطباء في مدريد على الوضع، وعندما عاد الطبيب للفندق بعد منتصف الليل، قدم له تقريرا حول الحالة الصحية لبنزيما.

وأضاف مدرب المنتخب الفرنسي: “لقد تطابق تشخيص طبيبنا مع تشخيص أطباء مدريد، وفي أحسن الأحوال، لم يكن من الممكن عودة بن زيمة للتدريبات قبل 10 ديسمبر 2022” أي قبل أسبوع من المباراة النهائية للمونديال.

وتابع: “بقينا معه لمدة 20 دقيقة، وطلبت منه تنسيق الأمر مع مدير المنتخب الفرنسي، لكن عندما استيقظت علمت برحيله، لقد كان قراره، وهو لن يخبرك خلاف ذلك، لكنني تفهمت موقفه وأحترمه”.

صحفي إسباني يكشف تفاصيل استبعاد كريم بنزيما

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وكان الصحفي في صحيفة “آس” الإسبانية توماس رونسيرو قد كشف في وقت سابق، تفاصيل قرار استبعاد كريم بن زيمة من صفوف المنتخب الفرنسي، رغم أن مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني كان يعلم جيدا أن إصابته لم تكن خطيرة، وسيعود بعد 10 أيام على أقصى تقدير، ويمكنه المشاركة في “مونديال” قطر.

وأكد الصحافي الإسباني أن التقني الفرنسي ديديي ديشان، ظل واقفا ولم يتحدث بأي كلمة، عندما كان طبيب المنتخب الفرنسي يطلب من نجم “المرينغي” الرحيل.

خسارة فرنسا أمام الأرجنتين

واستطاع منتخب الديكة بلوغ المباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، التي خسرها أمام نظيره الأرجنتيني، بركلات الترجيح 2-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب “لوسيل” في قطر.

المصدرتويتر ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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