بنزيما يخرج عن صمته بعد استبعاده في مونديال قطر ويهاجم “ديدييه” ويصفه بهذا الوصف!

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وطن– لأول مرة منذ استبعاده من المنتخب أثناء مونديال قطر2022، خرج لاعب المنتخب الفرنسي المعتزل ونجم ريال مدريد كريم نزيما عن صمته، ليهاجم مدريب منتخب “الديوك”، واصفا إياه بالكاذب، وذلك تعليقا التصريحات التي أدلى بها ديدييه ديشامب، حول استبعاده من التشكيل.

وتعليقا على تصريحات “ديشامب”، نشر كريم بنزيما عبر خاصة“ستوري” على حسابه على موقع إنستغرام، عبارة قال فيها “يا لها من جرأة”، قبل أن ينشر “ستوري” جديد كتب فيه “عزيزي ديدي، ليلة سعيدة”، ومعهما وجه مهرج مرفقة بعبارة “أكاذيب”.



تصريحات “ديشامب” التي أثارت غضب بنزيما

وكان ” ديشامب” قد زعم في تصريحات له أنه عندما تعرض بن زيمة للإصابة، رافقه الطبيب الخاص للعيادة لإجراء أشعة الرنين المغناطيسي، وأطلع كريم والأطباء في مدريد على الوضع، وعندما عاد الطبيب للفندق بعد منتصف الليل، قدم له تقريرا حول الحالة الصحية لبنزيما.

وأضاف مدرب المنتخب الفرنسي: “لقد تطابق تشخيص طبيبنا مع تشخيص أطباء مدريد، وفي أحسن الأحوال، لم يكن من الممكن عودة بن زيمة للتدريبات قبل 10 ديسمبر 2022” أي قبل أسبوع من المباراة النهائية للمونديال.

وتابع: “بقينا معه لمدة 20 دقيقة، وطلبت منه تنسيق الأمر مع مدير المنتخب الفرنسي، لكن عندما استيقظت علمت برحيله، لقد كان قراره، وهو لن يخبرك خلاف ذلك، لكنني تفهمت موقفه وأحترمه”.

ديديه ديشامب (مدرب فرنسا) :

في الليل أخبرت بنزيما أنه ليس هناك حاجة ملحة للبقاء ، رتب عودتك مع مدرب فريقك ، عندما استيقظت رحل هذا قراره وأتفهمه وأحترمه. pic.twitter.com/CwPhfSwgem — اخبار كرة القدم (@aozsports) March 11, 2023

صحفي إسباني يكشف تفاصيل استبعاد كريم بنزيما

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وكان الصحفي في صحيفة “آس” الإسبانية توماس رونسيرو قد كشف في وقت سابق، تفاصيل قرار استبعاد كريم بن زيمة من صفوف المنتخب الفرنسي، رغم أن مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني كان يعلم جيدا أن إصابته لم تكن خطيرة، وسيعود بعد 10 أيام على أقصى تقدير، ويمكنه المشاركة في “مونديال” قطر.

وأكد الصحافي الإسباني أن التقني الفرنسي ديديي ديشان، ظل واقفا ولم يتحدث بأي كلمة، عندما كان طبيب المنتخب الفرنسي يطلب من نجم “المرينغي” الرحيل.

خسارة فرنسا أمام الأرجنتين

واستطاع منتخب الديكة بلوغ المباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، التي خسرها أمام نظيره الأرجنتيني، بركلات الترجيح 2-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب “لوسيل” في قطر.