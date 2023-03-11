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رياضة

بعد الخسارة بالخمسة أمام صن داونز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يتلقى الخسارة الثانية أمام صن داونز مع نهاية الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
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وطن-  تلقى فريق الأهلي المصري الهزيمة القاسية أمام صن داونز الجنوبي الأفريقي، بخماسية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وافتتح صاحب الأرض صن داونز أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى منافسه الأهلي المصري عند الدقيقة ال4، عن طريق اللاعب مارسيلو أليندي.

مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

وأدرك فريق الأهلي المصري هدف التعادل عن طريق محمد شريف في الدقيقة ال13، كما وتقدم صن داونز في النتيجة بهدف ثاني، من توقيع اللاعب ثيمبا زواني في الدقيقة ال24.

صن داونز
صن داونز

كما وسجل صن دوانز الهدف الثالث في الدقيقة ال40، عن طريق اللاعب تيبوهو موكوينا.

وقلص الأهلي نتيجة اللقاء بهدف ثاني، من توقيع الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو في الدقيقة ال61.

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كما وأحرز بيتر شالولايل الهدف الرابع والخامس لصالح المستضيف صن داونز داخل شباك منافسه الأهلي المصري، في الدقيقة ال72 وال88.

خسارة الأهلي المصري

وتعد الخسارة الثانية التي يتلقاها الأهلي المصري في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بعد الخسارة الأولى في مستهل مشواره أمام الهلال السوداني بهدف نظيف دون رد.

كما وتعادل الأهلي في مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوبي الأفريقي على ميدانه، بهدفين لمثليهما.

وسيلتقي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، الذي بات قريب من توديع دوري أبطال أفريقيا مبكراً، أمام القطن الكاميروني، الجمعة، في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي المصري، مع نهاية الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، كما يلي:

صن داونز (جنوب أفريقيا) 10 نقاط.

الهلال السوداني 9 نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي المصري 4 نقاط.

القطن الكاميروني  بدون أي من النقاط.

المصدروطن+ الأهلي المصري + دوري أبطال أفريقيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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