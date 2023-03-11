بعد الخسارة بالخمسة أمام صن داونز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

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وطن- تلقى فريق الأهلي المصري الهزيمة القاسية أمام صن داونز الجنوبي الأفريقي، بخماسية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وافتتح صاحب الأرض صن داونز أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى منافسه الأهلي المصري عند الدقيقة ال4، عن طريق اللاعب مارسيلو أليندي.

مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

وأدرك فريق الأهلي المصري هدف التعادل عن طريق محمد شريف في الدقيقة ال13، كما وتقدم صن داونز في النتيجة بهدف ثاني، من توقيع اللاعب ثيمبا زواني في الدقيقة ال24.

كما وسجل صن دوانز الهدف الثالث في الدقيقة ال40، عن طريق اللاعب تيبوهو موكوينا.

📽️ ملخص المباراة: عقب لقاء مثير على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ماميلودي صنداونز يحقق فوزًا كبيرًا أمام الأهلي بخماسية مقابل هدفين وينفرد بصدارة المجموعة الثانية. 🔝#TotalEnergiesCAFCL | #MSFCASC | @Masandawana | @Football2Gether pic.twitter.com/EZZt9dOfTy — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 11, 2023

وقلص الأهلي نتيجة اللقاء بهدف ثاني، من توقيع الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو في الدقيقة ال61.

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كما وأحرز بيتر شالولايل الهدف الرابع والخامس لصالح المستضيف صن داونز داخل شباك منافسه الأهلي المصري، في الدقيقة ال72 وال88.

8 مباريات. ✅ نتائج الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا! 👇#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/sH89aIfmo3 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 11, 2023

خسارة الأهلي المصري

وتعد الخسارة الثانية التي يتلقاها الأهلي المصري في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بعد الخسارة الأولى في مستهل مشواره أمام الهلال السوداني بهدف نظيف دون رد.

كما وتعادل الأهلي في مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوبي الأفريقي على ميدانه، بهدفين لمثليهما.

المنافسة تشتغل! 🔥 ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا عقب نهاية الجولة الرابعة. 👇#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/hdfpCwIIeL — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 11, 2023

وسيلتقي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، الذي بات قريب من توديع دوري أبطال أفريقيا مبكراً، أمام القطن الكاميروني، الجمعة، في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي المصري، مع نهاية الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، كما يلي:

صن داونز (جنوب أفريقيا) 10 نقاط.

الهلال السوداني 9 نقاط.

الأهلي المصري 4 نقاط.

القطن الكاميروني بدون أي من النقاط.