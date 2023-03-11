السبت, مارس 11, 2023
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رياضة

بعد الإخفاق الأوروبي.. ثورة جديدة في نادي باريس سان جيرمان

8 لاعبين جدد سيتعاقد معهم باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية القادمة

كتب فارس أبو شيحة
ثورة باريس سان جيرمان على مستوى اللاعبين watanserb.com
ثورة باريس سان جيرمان
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وطن- كشفت صحيفة فرنسية، عن ثورة جديد من قبل إدارة نادي باريس سان جيرمان على مستوى اللاعبين في الميركاتو الصيفي القادم، بعد الخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا من جديد.

وأفادت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن إدارة باريس سان جيرمان تخطط لقلب تشكيلة باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. بعد الفشل مجدداً في الوصول بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ثورة باريس سان جيرمان على مستوى اللاعبين

وتابعت الصحيفة الفرنسية، ” هناك لاعبين سيكونون ضمن خطط الاستمرار مع باريس سان جيرمان. تحت أي ظروف، وهما كيليان مبابي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال موافقة الأخير على تمديد عقد مع النادي”.

كما وأضافت، ” هناك لاعبين لن يستمروا مع الفريق الباريسي بشكل مؤكد وعلى رأسهم النجم الإسباني سيرجيو راموس، الذي سينتهي عقده الصيف القادم. مع عدم نية إدارة النادي في تجديد عقده مع الفريق”.

راموس
سيرخيو راموس

8 لاعبين جدد في باريس سان جيرمان

وواصلت الصحيفة حديثها بشأن ثورة باريس سان جيرمان بعد الإخفاق الأوروبي، ” هناك 8 لاعبين جدد سينضمون إلى النادي في سوق الميركاتو القادم، وسيكون في مقدمتهم ميلان سكرينيار، الذي سينتقل إلى الفريق مجاناً. عقب انتهاء عقده مع نادي إنتر ميلان“.

وختمت، ” سيكون من ضمن الأسماء المرشحة للقدوم إلى نادي باريس سان جيرمان الصيف القادم، فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي، وشيركي لاعب أولمبيك ليون. وباو توريس مدافع فياريال الإسباني، وكودايو لاعب مونشتجلادباخ الألماني، وغونزالو راموس لاعب بنفيكا البرتغالي”.

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وكان فريق باريس سان جيرمان قد أقصيّ من منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا. عقب الخسارة ذهاباً وإياباً أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-0.

نيمار وميسي
نيمار وميسي

يشار إلى أن الفريق الباريسي حامل اللقب يعتلي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 63 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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