السبت, مارس 11, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهداللقطات الأولى لهجوم إسرائيلي جديد على سوريا.. ما هي المواقع المستهدفة؟
الهدهد

اللقطات الأولى لهجوم إسرائيلي جديد على سوريا.. ما هي المواقع المستهدفة؟

قوات النظام تحدّثت عن التصدي للغارات الإسرائيلية

كتب خالد السعدي
هجوم إسرائيلي على سوريا watanserb.com
هجوم إسرائيلي على سوريا
- Advertisement -

وطن- جدَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية على بعض المواقع السورية وتحديدا في ريف طرطوس وحماة، لكن من دون توضيح طبيعة الأهداف.

مصدر عسكري سوري نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا) القول: “حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة”.

وأضاف أن الدفاع الجوي السوري (قوات نظامية) تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، مضيفاً أن “العدوان أدى إلى إصابة 3 عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

يأتي هذا فيما تحدثت تقارير محلية، عن أن الغارات استهدفت منطقة حير عباس غرب مصياف على طريق وادي العيون.

- Advertisement -

يُشار إلى أن المنطقة يتواجد فيها مركز للبحوث العلمية تستخدمه إيران لتطوير الأسلحة وأيضا قاعدة عسكرية لهم، فيما لا توجد أي معلومات بعد عن الموقع الذي تم استهدافه في طرطوس.

دورة طيران في سلاح الجو السوري
دورة طيران في سلاح الجو السوري

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف مصياف ومواقع إيران فيها، حيث تقول تل أبيب إن إيران تستخدم منشآت مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، وخاصة في مصياف بريف حماة، لإنتاج صواريخ دقيقة ونقلها إلى حزب الله في لبنان، والذي سبق وأن تعرض لضربات إسرائيلية لعدة مرات.

ستيلث 35 اف ، بطاريات صواريخ 400-اس
ستيلث 35 اف ، بطاريات صواريخ 400-اس

وبحسب إعلام عبري، فإن الأنشطة الإيرانية تتواصل في المنشآت السورية “بشكل سري”، ومن دون معرفة نظام بشار الأسد، لكن بالتنسيق مع كبار المسؤولين والضباط السوريين الذين تربطهم علاقة وثيقة بقادة “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني، ويتلقون رواتب مقابل دورهم في إنتاج عشرات الصواريخ سنوياً.

زيادة عدد الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

يأتي هذا فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربات الجوية ضد نظام بشار الأسد وحلفائه في سوريا، وصلت إلى ما يقرب من 50 ضربة في العام، أي بمعدل هجمة كل أسبوع بعد أن كانت نحو 3 هجمات في عام 2013، وأن القوات الروسية الموجودة بالمنطقة على علم بها ولم تستخدم ضدهم صواريخ s300 أو s400 مطلقاً.

وزير الدفاع الروسي طائرات ميغ وقاذفات تهبط في سوريا شباط 2022
وزير الدفاع الروسي طائرات ميغ وقاذفات تهبط في سوريا شباط 2022

وخلال عام 2022، نفذت إسرائيل 32 هجوماً على سوريا أي بزيادة 7 بالمئة عن عام 2021.

مهاجمة بطارية صاروخية سورية عام 2018
مهاجمة بطارية صاروخية سورية عام 2018

والغالبية العظمى من هذه الهجمات كانت في العاصمة دمشق ومحيطها وتعرضت البنية التحتية والمقرات الإيرانية والأنظمة المضادة للطائرات والمطارات للهجوم، حيث قُتل 53 جندياً سورياً واثنان من إيران برتبة عقيد.

ومع مرور 10 سنوات على أولى الضربات الجوية التي استهدفت القوات التابعة للأسد والعصابات التابعة لإيران في سوريا، نشر موقع mako التابع للقناة 12 الإسرائيلية تقريراً مطولاً أوضح فيه شهادات بعض الطيارين الذين شاركوا بالعمليات الجوية والغارات ضد ميليشيات أسد وإيران وحزب الله بالعديد من الأماكن في سوريا.

وقال الطيارون والملاحون الذين شاركوا في الهجمات، إن عمليات تهريب السلاح والصواريخ من إيران لسوريا لم يتم إيقافها بالكامل ولا تزال مستمرة، لكن الضربات الجوية منذ نهاية يناير 2013 قد زادت بشكل كبير ومنعت من تمدد الميليشيات الإيرانية ووصلت في الوقت الحالي إلى أكثر من 50 غارة سنوياً.

ووفق التقرير، فإنه بعد وقت قصير من وصول الإيرانيين إلى سوريا قاموا ببناء بنية تحتية لنقل الأسلحة مثل الأنظمة المضادة للطائرات والصواريخ لمساعدة الأسد الذي لم يعد لجيشه وجود تقريباً بسبب انشغاله في القتال ضد الناس الذين ثاروا ضده، ولم يعد له أي خطر على مهاجمة إسرائيل.

المصدرmako ، توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أسماء الأسد وشام.. “سيدة الكيماوي” تستفز السوريين وتستغل مآسيهم (فيديو)

الهدهد

العراق.. هكذا تم ضبط شحنة مخدرات مخفية داخل صناديق التفاح (شاهد)

الهدهد

“أرقص بأدب ولا تحرّش”.. غادة بشور تكشف أسرار امتهانها الرقص وقصة الاعتزال (فيديو)

الهدهد

مصادر سورية تكشف بالأسماء.. شخصان من عائلة بشار الأسد وراء سرقة المساعدات

الهدهد

صور مفزعة لنهر الفرات في الرقة السورية تثير رعبا.. ما القصة؟ (شاهد)

الهدهد

الأسد يواصل إغراق الأردن ودول الخليج بالمخدرات وهذا رد فعل الملك عبدالله

الهدهد

هاني شاهين..”نوري” باب الحارة تعرض لحادث أليم يغيبه عن الساحة مجددا

الهدهد

كريستيانو رونالدو يفاجئ السوريين والأتراك من منكوبي الزلزال “بطائرة الخيرات”

الهدهد

العالم الهولندي “هوغربيتس” ينشر الرعب مجددا: “استعدوا”

الهدهد

تفاصيل مؤلمة لمصرع طفلين سوريين طاردهما الموت بعد الزلزال 

الهدهد

زواج مسيار.. سورية تصدم أسرة ملياردير سعودي وترث ثروة كبيرة بالصدفة

الهدهد

مقرب من ابن زايد يعلق على التقارب مع بشار الأسد وكاتبة سورية تفضح تناقضه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد الخسارة بالخمسة أمام صن داونز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

هند القحطاني ملكة الإطلالات الفاضحة تحذر النساء من الملابس الواسعة.. لماذا؟ (فيديو)

مشاهد مثيرة في يوم العلم السعودي.. من فوق السحاب وأخرى من قمة شاهقة (فيديو)

أسماء الأسد وشام.. “سيدة الكيماوي” تستفز السوريين وتستغل مآسيهم (فيديو)

وفاء من نوع آخر.. يعيش حافي القدمين وطلَّق الأحذية حدادا على زوجته (شاهد)

العالم الهولندي يحبس الأنفاس بعد محاذاة القمر مع المشتري.. هذه المرة مختلفة

بلبلة في سلطنة عمان بسبب تسريبات نظام التقاعد العماني الجديد.. ما القصة؟

العراق.. هكذا تم ضبط شحنة مخدرات مخفية داخل صناديق التفاح (شاهد)

“أرقص بأدب ولا تحرّش”.. غادة بشور تكشف أسرار امتهانها الرقص وقصة الاعتزال (فيديو)

مصر.. سعر الدولار بالسوق السوداء يقفز لرقم خيالي قبل التعويم المتوقع

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC