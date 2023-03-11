السبت, مارس 11, 2023
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العراق.. هكذا تم ضبط شحنة مخدرات مخفية داخل صناديق التفاح (شاهد)

تمكنت السلطات العراقية من ضبط شحنة مخدرات كبيرة مخبأة داخل شحنة تفاح في منفذ القائم الحدودي

كتب باسل النجار
ضبط شحنة مخدرات في العراق watanserb.com
ضبط شحنة مخدرات في العراق
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وطن- كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، عن إحباطها لمحاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين “حبة مخدرة” في منفذ القائم الحدودي، كانت مخبأة داخل صناديق شحنة تفاح.

العراق.. ضبط مخدرات داخل صناديق التفاح

وفي بيان للهيئة نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، قالت إنه” ضمن سعيها المستمر في محاربة أعداء الوطن وإفشال محاولات استهداف المواطنين الأبرياء، تمكنت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ القائم الحدودي بمتابعة مباشرة من اللواء عمر عدنان الوائلي، من ضبط كمية كبيرة من (الحبوب المخدرة) تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين حبة مختلفة الانواع مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح محملة داخل براد”.

وأضافت هيئة المنافذ أن” عملية الضبط تمت من خلال المعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة وبالتعاون مع استخبارات لواء 45 بالحشد الشعبي”.

مبينة أنه” تم تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة السائق والمواد المخدرة إلى مركز شرطة كمرك القائم لعرض الموضوع أمام القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

وأكدت الهيئة “استمرارها في ضبط المخدرات ومنع مرورها عبر منافذ البلاد الحدودية حفاظاً على أمن وصحة المواطنين”.

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من جانبه قال مسؤول في هيئة المنافذ الحدودية، إن الحمولة القادمة من سوريا والتي دخلت العراق، كانت مؤلفة حصراً من حبوب كبتاغون ذات مصادر تصنيع مختلفة.

ضبط مخدرات داخل صناديق التفاح
ضبط مخدرات داخل صناديق التفاح

المخدرات وخطر كارثي في العراق

وباتت قضية المخدرات تشكل تحدياً خطيراً في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في مناطق جنوب البلاد ووسطها، الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.

وفي حزيران/يونيو 2022، ضبطت القوات الأمنية العراقية طائرة شراعية كانت محملة بمليون حبة كبتاغون قرب الحدود مع الكويت.

وقبل ذلك بأشهر، أعلنت السلطات العراقية عن مصادرة ستة ملايين حبة من الكبتاغون.

أواخر العام 2021، أعلنت وحدة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية عن أن محافظتي البصرة وميسان في جنوب العراق أصبحتا الأوليين في البلاد من حيث تجارة المخدرات وتعاطيها.

المصدريوتيوب، وكالة الأنباء العراقية الرسمية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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