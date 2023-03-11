الأشخاص ذوي الطباع الشريرة.. يشتركون جميعًا في هذه السمة الشخصيّة

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وطن-يتشارك السيكوباتيون والنرجسيون والأنانيون والساديون، سمة شخصية سيئة ولئيمة، حيث تبيّن وفقًا لدراسة حديثة أن شخصيّتهم”ظلاميّة”.

وسواء كانوا مرضى نفسيين أو نرجسيين أو أنانيين أو سادين، فإنهم جميعًا يتسارعون لاحتلال المرتبة الأولى في ارتكاب الفعل الفاحش والتصرفات الشريرة، بحسب ما نشره موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي.

ولقد تم العثور على 8 أنواع من الشخصيات المظلمة، يقوم جوهرها على الأنانية المطلقة، والتي تنطوي على تجاهل كامل لحقوق الآخرين.

ومع ذلك، فإن السيكوباتييون والنرجسيون والساديون والأشخاص ذوي الطباع الشريرة بصفة عامة، يعبرون عن جوهرهم المظلم بطرق مختلفة قليلاً. ثم يبرّرون سلوكهم غير الأخلاقي لتجنب الشعور بالذنب تجاه الشخص الذي أذوه.

وفي هذا السياق، شرح الدكتور إنغو زيتلر، المؤلف المشارك للدراسة، العامل المشترك بين هؤلاء الناس: “الجوانب المظلمة للشخصية البشرية لها قاسم مشترك، مثل: الذكاء، فهي طريقة عن التعبير عن نفس النزعة الشخصية”.

وعلى سبيل المثال، قد يظهر في شخص معين، العامل “D” بشكل أساسي على هيئة الأنانية والنرجسية أو اعتلال عقلي أو إحدى السمات المظلمة الأخرى أو مزيج منها. ولكن من خلال تعييننا للمقام المشترك لسمات الشخصية المظلمة المختلفة، يمكننا فقط التأكد من أن عامل D عنذ هذا الشخص مرتفع للغاية.

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وفي الواقع، يشير عامل D إلى احتمال أن ينخرط الشخص في سلوك مرتبط بواحدة أو أكثر من هذه السمات المظلمة. ولقد جاءت النتائج بعد سلسلة من الدراسات شملت أكثر من 2500 شخص.

وسُئل الجميع عما إذا كانوا يوافقون على عبارات مثل:

“أحيانًا يكون الأمر يستحق القليل من الألم لرؤية الآخرين ينالون العقوبة التي يستحقونها”.

“أعلم أنني مميز لأن الجميع يخبرونني بذلك باستمرار”.

واستكشفت الدراسة من خلال هذه دراسة 8 عوامل تدلّ الشخصية المظلمة وهي كالآتي:

الأنانية

الميكافيلية

انعدام الأخلاق

النرجسية

السيكوباتية

سادية

إهتمامات شخصية

الشر

وأظهرت النتائج أن كل عامل من عوامل الشخصية المظلمة يشترك في الكثير من الأمور. ومن المرجح أيضًا أن يُظهر الأشخاص الذين لديهم عامل النواة المظلمة سلوكيات العديد من أنواع الشخصية المظلمة.

كما قال الدكتور إنغو زيلتر: “الأشخاص الذين يعانون من هذا العامل المظلم موجودون في كل مكان حولنا، حيث نراهم، على سبيل المثال، في حالات العنف الشديد أو خرق القواعد، والكذب والخداع في الشركات أو القطاع العام”.

وأضاف: “في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون معرفة عامل D لشخص ما، أداة مفيدة على سبيل المثال: لتقييم احتمالية عودة الشخص للإساءة أو الانخراط في سلوك أكثر ضررًا”.