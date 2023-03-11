إليسا وهيفاء وهبي معاً في قطر.. تنافس على إبراز المفاتن وكشف الصدر! (شاهد)

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وطن– لفتت الفنانة اللبنانية إليسا، الأنظار إليها بفستانها الذي ارتدته خلال حفلها في قطر.

فستان إليسا في قطر

حيث ارتدت إليسا فستاناً طويلاً باللون الكحلي، لا يحمل أي تطريزات أو نقوش، مع فتحة صدر واسعة.

وتميز بستايل الكاب الذي تفضله الفنانة اللبنانية.

وتزينت إليسا باكسسوارات أضفت القليل من الحيوية على الفستان.

وتركت ملكة الإحساس شعرها منسدلاً، مع مكياج ترابي يلائم الإطلالة الهادئة.

وعلق ناقد الموضة إيلي حنا على إطلالة إليسا، وقارنها بفستانها الزهري الفاضح الذي ارتدته قبل أيام في “بونتا كانا”، في جمهورية الدومينيكان.

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أفضل من الوردي

وكتب إيلي حنا عبر حسابه في “انستجرام”: ” الواضح ان اليسا حابة هالستايل من الفساتين مع ال cape الخفيف و عم ترتاح فيه…الفستان مرتب و حلو لكن عادي جدا جدا… و اللون مناسبها… بس اكيد افضل من الوردي يلي لبسته من كام يوم.”

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وتابع حنا :”بس فيه مشكلة بالكورسيه يلي لابسته اليسا يلي شاددها زيادة… ف هون اختيارها للكورسيه غلط و ليس اختيار الفستان…اكيد مش من اجمل اطلالات اليسا و كمان مش من الاسوأ… بس تعتبر مقبولة بالرغم من انها عادية جدا…و بعطيها 6.25/10.”

عيد ميلاد هيفا

وكانت إليسا قد فاجأت مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي في نفس الحفل المشترك، بخطوة غير متوقعة.

وارتدت هيفاء أيضاُ فستاناً باللون التوتي، مكشوف الصدر، وأدت مجموعة من أشهر أغانيها.

وكانت هيفاء وهبي تؤدي فقرتها في الحفل في قطر، حين تفاجأت بقالب كيكة كبيرة على المسرح. ثم تظهر إليسا وهي تمسك المايك وتغني لها “سنة حلوة ياجميل” بمناسبة عيد ميلادها.

وبدت هيفاء مندهشة من مبادرة إليسا، ثم قطعت الكيك وأطعمتها.

أزمة مع رقابة الكويت

وكانت إليسا قد وقعت في أزمة مُحرجة مع الرقابة الفنية في الكويت.

حيث ارتدت ملكة الإحساس فستاناً فاضحاً من منطقة الصدر، في حفلها بفعاليات مهرجان فبراير الكويت.

وتميز الفستان الذي صممه اللبناني إيلي صعب من خامة السيكوين، بفتحة صدر واسعة، تكشف مفاتن إليسا بوضوح.

لكن الرقابة طلبت من إليسا تعديل الفستان قبل أن تبدأ حفلها وتصعد على المسرح.

ولجأت إليسا إلى شعرها لمحاولة تغطية الجزء المفتوح من الفستان، وحرصت على عدم تحريك خصلات شعرها كثيراً.

في سياقٍ آخر، أهدت الفنانة اللبنانية إليسا، الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، أغنية بمناسبة عقد قرانها على جميل ألكساندر ترميوتس.

والأغنية من كلمات وألحان الفنان اللبناني مروان خوري.