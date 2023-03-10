مريم حسين بالحجاب مع صدر مكشوف وفستان قصير يكشف المحظور! (شاهد)

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وطن– فيما يبدو أنها برومو إعلاني لمشروع فيديو كليب جديد، نشرت حسابات المعجبين بالفنانة المغربية مريم حسين على انستغرام صورا جديدة لها، يبدو أنها التقطت من أثناء تصويرها أحد الاعمال الفنية.

إطلالة الفنانة مريم حسين كنت غريبة هذه المرة، حيث تظهر في الفيديو كليب -كما يبدو- أثناء مطاردتها ومعاكستها من قبل العشيق الولهان، في حين بدت “مكسوفة”، واضعة إصبع يدها في فمها، وذلك تعبيرا عن الخجل.

وفي الصور الجديدة المنشورة والتي أعادت مريم حسين نشرها عبر خاصية الأستوري على حسابها في انستغرام، ظهرت الفنانة المغربية بلباس مثير، حيث ارتدت حجابا مع فستان مكشوف الصدر.

View this post on Instagram A post shared by Queena Mariam Hussein💕 (@queenamariamhussein)

فستان قصير تجاوز المحظور

وفي مشهد آخر، ظهرت مريم حسين وهي تجلس على طاولة خشبية بنفس الفستان ، ليتضح أن الفستان كشف ساقيها بشكل كبير جدا، تجاوز ركبتيها بكثير.

View this post on Instagram A post shared by Queena Mariam Hussein💕 (@queenamariamhussein)

ولم تعلن الفنانة مريم حسين حتى الآن عن تصوير أي كليبات جديدة، إلا أنها أعادت نشر الصور نفسها ولكن بصورة مجمعة عبر “الاستوري”، مما اعتبره متابعون بأنه شبه إعلان رسمي لعمل فني قادم.

رقصة “سالسا” ببنطلون تايجر

كما نشرت مريم حسين عبر خاصية الاستوري أيضا مقطع فيديو لها وهي تقوم بتعلم الرقص مع مدرب خاص، أدت خلاله رقصة الـ “salsa” .

وظهرت مريم حسين في الفيديو مرتدية جاكيت أسود طويل مفتوح، مع بنطلون تايجر ضيق، مزركش من الأسفل بالدانتيل.

وكانت الفنانة مريم حسين قد أثارت موجة من الجدل قبل أيام قليلة، أثناء مشاركتها في عرض أزياء في دبي على هامش مؤتمر تمكين المرأة في أوبرا وفندق دبي، بإطلالة جريئة.

نجمة دبي بلينغ

وارتدت مريم حسين توباً أبيض نصف بطن، أقرب إلى حمالة صدر، مع بنطلون رسمي بنفس اللون، وجاكيت سواريه أزرق.

واعتمدت الفنانة المغربية تسريحة ذيل الحصان في المؤتمر المخصص للمرأة في يومها العالمي.

كما شاركت مريم حسين متابعيها بصورة تجمعها مع نجمة “دبي بلينغ“، لجين عضاضة التي تألقت بفستان زهري لافت.