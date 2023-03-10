الجمعة, مارس 10, 2023
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لماذا يوصي خبراء التغذية بشرب كوب من عصير البطاطا يوميًا؟

يشتهر عصير البطاطا بخصائصه العديدة

كتب ايمان الباجي
لماذا يوصي خبراء التغذية بشرب كوب من عصير البطاطا يوميًا؟ watanserb.com
عصير البطاطا
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وطن- تحتوي البطاطا على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

و عصير البطاطا، الذي يوصي العديد من الخبراء بتناوله يوميًا غني هو كذلك غني بالفيتامينات وقد ثبت أنه مشروب له العديد من الفوائد الصحية، وفقاً لتقرير نشره موقع “indiatimes“.

يخفف البقع الداكنة ويعالج التصبغات

وفقًا للدراسات، فإن استخدام عصير البطاطس النيء يساعد في تفتيح البقع الداكنة والهالات السوداء تحت العين وفرط التصبغ.

كل ما عليك فعله هو نقع بعض كرات القطن في عصير البطاطس النيئة ووضعها تحت العينين. سيساعد هذا على تقليل الانتفاخ وتفتيح البشرة.

يحد من اندلاع الأكزيما والصدفية

يمكن لعصير البطاطا، عند وضعه موضعياً على المنطقة المصابة بانتظام لمدة 10-15 يومًا، أن يجعلك تشعر  بالراحة الفورية.

تحتوي البطاطا على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية

يخفف آلام النقرس

السبب العام وراء آلام المفاصل هو ارتفاع مستويات حمض البوليك.

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وفقًا للخبراء، فإن تناول عصير البطاطا الطازج يقلل من مستويات الأحماض، ويساعد أيضًا في تعزيز صحة الكلى. لقد تم إثبات قدرته على طرد حمض البوليك الزائد من الجسم.

يخفف الآلام والالتهابات

ثبت أن لعصير البطاطس تأثيرات مضادة للالتهابات على المفاصل تساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل.

غني بالحديد وفيتامين سي

البطاطا غنية بفيتامين سي والحديد.

وتحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم على أكثر من 50 في المائة من RDA لفيتامين C وتحتوي على نسبة وفيرة من الحديد لتعزيز عملية التمثيل الغذائي والجهاز المناعي. 

يزيل القشرة

عند استخدامه بانتظام وحفظه لمدة 20-30 دقيقة، يساعد عصير البطاطا في علاج صدفية فروة الرأس وقشرة الرأس والشيب المبكر. كما أنه يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا.

تحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم على نسبة وفيرة من الحديد لتعزيز عملية التمثيل الغذائي يزيل القشرة

يخفف الحموضة والارتجاع الحمضي

يعتبر عصير البطاطس علاجًا رائعًا للتخلص من حموضة المعدة.

المصدرصحيفة timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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