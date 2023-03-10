لماذا يوصي خبراء التغذية بشرب كوب من عصير البطاطا يوميًا؟

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وطن- تحتوي البطاطا على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

و عصير البطاطا، الذي يوصي العديد من الخبراء بتناوله يوميًا غني هو كذلك غني بالفيتامينات وقد ثبت أنه مشروب له العديد من الفوائد الصحية، وفقاً لتقرير نشره موقع “indiatimes“.

يخفف البقع الداكنة ويعالج التصبغات

وفقًا للدراسات، فإن استخدام عصير البطاطس النيء يساعد في تفتيح البقع الداكنة والهالات السوداء تحت العين وفرط التصبغ.

كل ما عليك فعله هو نقع بعض كرات القطن في عصير البطاطس النيئة ووضعها تحت العينين. سيساعد هذا على تقليل الانتفاخ وتفتيح البشرة.



يحد من اندلاع الأكزيما والصدفية

يمكن لعصير البطاطا، عند وضعه موضعياً على المنطقة المصابة بانتظام لمدة 10-15 يومًا، أن يجعلك تشعر بالراحة الفورية.

يخفف آلام النقرس

السبب العام وراء آلام المفاصل هو ارتفاع مستويات حمض البوليك.

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وفقًا للخبراء، فإن تناول عصير البطاطا الطازج يقلل من مستويات الأحماض، ويساعد أيضًا في تعزيز صحة الكلى. لقد تم إثبات قدرته على طرد حمض البوليك الزائد من الجسم.

يخفف الآلام والالتهابات

ثبت أن لعصير البطاطس تأثيرات مضادة للالتهابات على المفاصل تساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل.

غني بالحديد وفيتامين سي

البطاطا غنية بفيتامين سي والحديد.

وتحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم على أكثر من 50 في المائة من RDA لفيتامين C وتحتوي على نسبة وفيرة من الحديد لتعزيز عملية التمثيل الغذائي والجهاز المناعي.

يزيل القشرة



عند استخدامه بانتظام وحفظه لمدة 20-30 دقيقة، يساعد عصير البطاطا في علاج صدفية فروة الرأس وقشرة الرأس والشيب المبكر. كما أنه يجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا.

يخفف الحموضة والارتجاع الحمضي

يعتبر عصير البطاطس علاجًا رائعًا للتخلص من حموضة المعدة.