لماذا يخاف الكثير من الأشخاص من المهرجين؟! دراسة تُجيب

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وطن– وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ويلز أن الخوف من المهرجين هي خالة منتشرة بشكل كبير، وتؤثر على الكثير من الأشخاص.

وقد كشفت الدراسة أن 53.5 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أفادوا بأنهم يخشون المهرجين إلى حد ما.

على الرغم من أن سبب ذلك غير واضح، إلا أن هذا الرهاب، الذي يعرف باسم “كولروفوبيا” (Coulrophobia)، كان أكثر انتشارًا بين النساء المشاركات مقارنة بالرجال.

لماذا يخاف بعض الناس من المهرجين؟

يؤثر الخوف من المهرجين على الأطفال وكذلك البالغين الذين قد يكون لديهم”ردود فعل غير عقلانية متطرفة” عندما يرون أمامهم أو على التلفاز مهرجًا.



وأولئك الذين يخافون من المهرجين يحاولون دائما تجنبهم قدر الإمكان.

تشمل العلامات الأخرى لرهاب الكولوفوبيا صعوبة بالتنفس وارتفاع معدل ضربات القلب والشعور بالرعب والتعرق الشديد والغثيان، وفقًا لما ورد في كليفلاند كلينك.

الدراسة

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أجرى الباحثون في جامعة ويلز في المملكة المتحدة هذه الدراسة، التي تحدث عنها موقع “firstpost“، لمعرفة مدى انتشار هذا الخوف من المهرجين لدى البالغين.

وأنشأ الباحثون استبيان الخوف من المهرجين، للتحقيق في أصول هذا الرهاب.

واستطلع الفريق 987 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و77 عامًا، وكان هؤلاء المشاركون في إفريقيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، والجنوبية والمملكة المتحدة.

اكتشفت الدراسة أن 53.5 في المائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يخشون المهرجين إلى حد ما، بينما قال 5٪ إنهم “خائفون للغاية” منهم.

واكتشف الفريق أيضًا أن هذا الرهاب يتناقص مع تقدم العمر.

وأظهرت النتائج أن المشاركين من آسيا، أبلغوا عن أعلى درجة من رهاب الكولوفوبيا، بينما كان المشاركون في أوروبا لديهم أدنى درجة،

أظهرت العديد من الدراسات السابقة أن الناس لا يولدون بخوف من المهرجين، لكن الرهاب يتطور مع تقدمهم في السن.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن هذا الرهاب، الخوف من المهرجين، قد ينشأ في سن مبكر، وذلك لما تحمله ملامحهم من غموض، إذ أن وجوههم محجوبة بالماكياج، ما يجعل قراءة تعابيرهم ونواياهم صعبة.