الجمعة, مارس 10, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدلحظة الهجوم المسلح داخل كنيسة هامبورغ الألمانية وحمام دم
الهدهد

لحظة الهجوم المسلح داخل كنيسة هامبورغ الألمانية وحمام دم

دوافع الهجوم على كنيسة بمدينة هامبورغ لا تزال مجهولة وسط تهديدات أمنية مستمرة

كتب فهمي الورغمي
إطلاق نار كنيسة بمدينة هامبورغ watanserb.com
7 قتلى في إطلاق نار داخل كنيسة بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا
- Advertisement -

وطن – انتشرت لقطات تُظهر لحظة إطلاق نار داخل كنيسة بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، في هجوم خلّف عددا من الضحايا بين قتيل وجريح.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة إطلاق النار بالكنيسة وتبين أنه جرى إطلاق عدد كثيف من الطلقات ما تسبب في سقوط هذا العدد الكبير من القتلى.

وأعلنت الشرطة الألمانية مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطرة جرّاء إطلاق نار، في مركز لـ”شهود يهوه” في هامبورغ شمالي البلاد.

ورجّحت الشرطة أن يكون مُطلق النار من بين القتلى الذين سقطوا في الموقع، وقالت بعد وقت قليل من الهجوم إنها ليس لديها معلومات عن وجود مُنفّذين هاربين، فيما أكدت الشرطة وجود عدد كبير من قوات الأمن في الموقع.

وأسفر الهجوم المسلح عن سقوط سبعة قتلى وإصابة ثمانية بجروح خطيرة، فيما وصفت وسائل إعلام ألمانية ما جرى بأنه كان “حمّام دم”.

- Advertisement -

وكانت السلطات قد كشفت في معلومات أولية عن مقتل وإصابة عدة أشخاص بعد إطلاق نار استهدف كنيسة في هامبورغ.

من جهته، دعا المكتب الفدرالي للدفاع المدني، السكان بتجنب ما سميّت بـ”منطقة الخطر”، وقال المكتب في بيان مقتضب: “في منطقة الخطر، ابقوا في مكانكم ولا تخرجوا في هذا الوقت”.

بدوره، قال متحدّث باسم الشرطة لقناة “إن تي في”، إنّ قوّات الأمن تلقّت اتّصالًا حوالي الساعة 21:15 (بالتوقيت المحلي) للإبلاغ عن إطلاق نار في المبنى المكوّن من ثلاث طبقات والواقع في غروس بورستيل بشمال ثاني أكبر مدينة في ألمانيا.

وأضاف المتحدّث أنّ قوات التدخّل “دخلت المبنى بسرعة كبيرة ووجدت في داخله قتلى وجرحى إصاباتهم خطيرة”.

وفي الداخل، سمع العناصر أيضًا طلقة ناريّة مصدرها الجزء العلوي من المبنى، وفق المتحدّث، الذي أضاف: “في المساء، كان هناك تجمّع لشهود يهوه في المبنى”.

دوافع مجهولة وتهديدات أمنية

ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار مجهولًا في هذه المرحلة، علما بأن السلطات الألمانية تفرض حالة من التأهب في الفترات الماضية، في مواجهة تهديد إرهابي مزدوج “جهادي ويميني متطرف”.

وشهدت ألمانيا هجمات مسلحة، بما في ذلك اعتداءات شنّها تنظيم داعش بينها هجوم شنه التنظيم في ديسمبر 2012 بشاحنة وأسفر عن 12 قتيلًا في هجوم كان الأكثر دموية على الإطلاق على الأراضي الألمانية.

ومنذ عام 2013 وحتّى نهاية 2021، تقول إن عدد من تسميهم “الإسلاميّين الذين يشكّلون خطرًا” زاد بحجم خمسة أضعاف ليبلغ حاليًا 615، وقالت إن عدد السلفيّين يقدر بحوالي 11 ألفًا، أي ضعف عددهم في 2013.

وفي فبراير 2020، وقع هجوم عنصري في هاناو قرب فرانكفورت (غرب)، حيث قتل ألماني يروج لنظريات المؤامرة تسعة شبّان جميعهم من أصول أجنبية.

المصدروسائل إعلام ألمانية + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

رئيس ناميبيا يهزيء السفير الألماني على الهواء بسبب الصينيين! (شاهد)

الهدهد

فضيحة ألمانية.. مستشفى يجمع منتجات منتهية الصلاحية لشحنها إلى سوريا وتركيا

الهدهد

عراقية تقتل جزائرية تُشبهها.. حل لغز أغرب جريمة قتل وقعت لسبب صادم

تقارير

هكذا يخطط أثرياء العالم المجانين للهروب من الموت إذا حانت “القيامة”.. هذه مخابئهم الفاخرة!

الهدهد

سوري شاذ يصطحب صديقه للمنزل لممارسة الجنس أمام زوجته ورد فعلها مؤلم (فيديو)

الهدهد

تلفزيون ألماني يهاجم المنتخب المغربي ويصفه بمنتخب “داعش”(شاهد)

تقارير

إحباط محاولة انقلاب دامية في ألمانيا والقوات الخاصة تنفذ عمليات على حدود النمسا وإيطاليا!

اقتصاد

قطر توقع اتفاقاً لإمداد ألمانيا بالغاز لمدة 15 عاماً.. هل توقف حملاتها الإعلامية ضد الدوحة؟!

الهدهد

كيف ردَّ أمير قطر على تحية فتاة وقولها له “إحنا فخورين فيك” في مباراة إسبانيا وألمانيا(شاهد)

الهدهد

ألمانيا: اعتقال يوتيوبر سوري شهير موالي لـ”الأسد” بسبب عملية احتيال ضخمة!

الهدهد

اعتقال جاسوس جندته المخابرات المغربية في ألمانيا للتجسس على نشطاء حراك الريف!

الهدهد

مشجع يكشف تعمد مطار “ميونيخ” بألمانيا تعقيد إجراءات الذهاب لحضور المونديال!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

على حساب فلسطين.. هذا ما طلبه محمد بن سلمان مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

شرب ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا قد يخفض ضغط الدم..دراسة حديثة تكشف

“استثمارات في كل مصر وترشح للرئاسة”.. تغريدة لإيدي كوهين تثير جدلا ورد مصري

غياب بنزيما.. تشكيلة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

الاتحاد يخطف الصدارة من النصر.. ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

فيديو بذيء للإسباني راموس قد يطيح به من باريس سان جيرمان

ركل زجاجات المياه بعيداً.. غضب رونالدو بعد خسارته فريقه الكلاسيكو السعودي (فيديو)

احتفالات صاخبة تهز مدينة جنين بعد عملية تل أبيب الفدائية ورسالة لمحمد الضيف (شاهد)

نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023

آخر ما قاله الشهيد معتز الخواجا منفذ عملية تل أبيب وكلمات مؤثرة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC