زفاف حسن شاكوش.. زوجته تثير الجدل بتصرف غريب بفستانها العاري! (شاهد)

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وطن- احتفل مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، بزفافه على شابة من خارج الوسط الفني، تُدعى ريم طارق.

سجود وبكاء

وأثارت زوجة حسن شاكوش الجدل، بسجودها لحظة دخولها قاعة الزفاف في أحد فنادق القاهرة الكبرى، شكراً لله على زواجها من مطرب المهرجانات.

كما ظهرت زوجة شاكوش في لقطة أخرى، وهي تبكي من الفرحة، بينما تحاول عائلتها تهدئتها.

وتعرضت ريم طارق إلى هجوم وسخرية من الناشطين بسبب تصرفها، خاصة وأن فستان زفافها كشف كثيراً من صدرها.

السجود العاري!

ورأى الناشطون أن التعري مع السجود، أمران متناقضان لا يمكن أن يلتقيا.

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وجاء في التعليقات: “هو السجود بيكون وأحنا عريانين كدة دة دين جديد دة أكيد”.

وسخر آخر قائلاً: “للدرجادى مكنتيش لاقيه حد عشان تحمدى ربنا على شاكوش”.

وقالت ناشطة: “هي سجدت باللبس ده لا حول ولاقوة إلا بالله ربنا يعافينا”.

وكتب متابع: “ايه السجود العريان ده”.

تامر حسني ومصطفى قمر

هذا وقد أحيا حفل الزفاف، كلٌّ من المطربين؛ مصطفى قمر، وتامر حسني.

وقدّما معاً أغنية “السود عيونه”، وسط تفاعل كبير من الحضور.

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وكان المطرب عمر كمال وحمو بيكا وأحمد باتشان، من أبرز الحاضرين.

بنت الجيران

وأعلن حسن شاكوش في أواخر يناير الماضي، خطبته على ريم طارق.

وزفّ حينها المطرب عمر كمال الخبرَ، حين نشر صوراً من خطوبة حسن شاكوش وريم عبر حسابه على “فيسبوك”.

وكتب عمر كمال تعليقاً على الصور: “مبروك يا شاكوش ربنا يسعدكم يا حبيبي”.

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وظهر حسن شاكوش وريم بفيديوهات نشرها عمر كمال، وهما يرقصان خلال أداء عمر كمال أغنية “بنت الجيران”.

وتدعى خطيبة شاكوش، ريم طارق، وهي صديقة البلوجر فرح شعبان، زوجة البلوجر المصري علي غزلان.

وظهرت فرح شعبان مع ريم طارق، في العديد من الصور والفيديوهات.

“ست بيت فقط”

الجدير بالذكر، أن ريم طارق ليس لها علاقة بالفن أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أكد حسن شاكوش أنه سيمنع زوجته من دخول الفن في حال رغبت في ذلك.

وقال حينها في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه رجل “صعيدي”.

وتابع: “اخترت زوجة تكون ست بيت مش فنانة ولا مؤثرة”.