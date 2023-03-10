الجمعة, مارس 10, 2023
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خديجة بن قنة تلتحف الحايك الجزائري وتحسم الجدل بعد حملة “الحايك المغربي” (شاهد)

خديجة بن قنة شاركت صور ومقاطع فيديو وهي ترتدي الحايك الجزائري بعد انتشار حملة مغربية أكد نشطائها أن الحايك مغربي الأصل

كتب شيراز ماضي
خديجة بن قنة والحايك الجزائري watanserb.com
خديجة بن قنة
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وطن– أطلت الإعلامية الجزائرية “خديجة بن قنة”، عبر إنستغرام مرتدية الحايك “الجزائري” التقليدي، في صورة أُعجب بها الكثيرون وتفاعلوا معها، خاصة أنها تأتي في خضم جدل مغربي جزائري دائر عبر مواقع التواصل حول الأصول الثقافية لـ “الحايك”.

خديجة بن قنة تؤكد أن الحايك “جزائري”

شاركت بن قنة صورتين عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت خلالهما بإطلالة لم يتعود الكثيرون على رؤيتها بها، حيث ارتدت الحايك الجزائري، وهو لباس تقليدي محلي في الجزائر ذائع الصيت وله شهرة واسعة أيضا في المغرب.

يتألف الحايك من قطعة واحدة من القماش تشبه الشال الكبير أو العباءة، ترتديه النساء الجزائريات كغطاء للرأس والجسم. يتميز الحايك بتصميمه المناسب للمناطق الصحراوية الجافة في الجزائر، حيث يُوفر حماية من الشمس الحارقة والرياح الجافة.

وعبر حسابها على فيسبوك، شاركت خديجة بن قنة مقطع فيديو للتعريف بـالحايك الجزائري الذي تزينت به المجاهدات إبان ثورة التحرير المجيدة، ونشرت بن قنّة عبر حسابها على فيسبوك فيديو لها مع أساتذة وطالبات معهد الدوحة للدراسات العليا وهي مرتدية الحايك الجزائري، فيما أنه ردة فعل منها على حملة مغربية انطلقت قبل أيام، اعتبر خلالها نشطاء ووسائل إعلام مغربية أن الحايك في الأصل مغربي وليس جزائريا.

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حيث انتشر مقطع فيديو لمجموعة من النساء المغربيات يتجولن في شوارع طنجة يوم الأحد الماضي، للاحتفال بعيد المرأة وهن يرتدين لباس الحايك التقليدي “لإعادة التقاليد القديمة التي تميزت بها المرأة المغربية” بحسب ما تناقلته وسائل إعلام مغربية.

حفيظ دراجي وإعلاميون جزائريون على الخط

“نسبة الحايك إلى المغرب عوضا عن الجزائر” على رأي بعض النشطاء الجزائريين، أثار ردود فعل واسعة، ليعود من جديد جدل “حقوق الملكية” في التراث المشترك بين الجزائر والمغرب، كما هو الحال عن “الجليز” أو “الكسكسي”.

و تحت وسم “المروك_تنهب_الحايك_الجزائري” الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، استنكر كثير من الجزائريين ما قامت به بعض وسائل الإعلام والصفحات المغربية، التي نسبت الحايك للمغرب وقالت إنه “رداء مغربي” أو “طنجاوي”.

المعلق الرياضي بشبكة قنوات “بي إن سبورتسحفيظ دراجي، دخل على الخط، وشارك عبر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر صوراً تظهر نساء جزائريات يرتدين ثوب الحايك ويحملن العلم الجزائري.

وقال “مثل البرنوس الذي لبسه جدي، (الحايك) هو لباس تقليدي جزائري، لبسته أمي وأمهات الجزائريين بكل أنواعه في العاصمة وشرق البلاد وغربها. هو ليس مجرد لباس تقليدي أصيل، بل أحد رموز الهوية الوطنية والحشمة والعفة والشرف، كانت تخفي تحته المجاهدات القنابل والأسلحة. الأصل جزائري والباقي تقليد”.

 

من جانبه، اعتبر الصحفي الجزائري “قادة بن عمار” أن الحايك جزائري لامحالة، وعلق بكلمات شعرية نصها “آشوف ذيك الهمّة كي تلبس العجار..والحايك مرمّة”.

وبين دراجي وقادة بن عمار كان رد صفحة “جزائرية” أكثر حدة حيث كتبت “عزيزتي المروكية لي راكي حابة تسرقي الحايك الجزائري، هذا ماشي قفطان .. الحايك الجزائري حارب مع المرأة الجزائر في الثورة الجزائرية المجيدة وباش تلبسيه لازملك تكوني حفيدة الثوار والمناضلين و الشهداء”.

الحايك هو لباس تقليدي نسائي، وهو عبارة عن قطعة قماش واحدة يتم لفها حول الجسم بشكل كامل، مع ترك الوجه مكشوفاً وأحيانا يقع تغطيته.

يمكن أن يتم تزيين الحايك بألوان وتطريزات مختلفة حسب المنطقة الجزائرية التي يتم ارتداؤها فيها. ويُعتبر جزءًا من الهوية الثقافية والتراثية للجزائر، كما أنه يُستخدم عادة في المناسبات الخاصة والاحتفالات التقليدية.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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