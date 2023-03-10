الجمعة, مارس 10, 2023
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حياتنا

بيكيه لن يغفر خيانة شاكيرا له.. صحيفة “ماركا” تكشف ما فعلته النجمة الكولومبية!

شاكيرا سمحت للأشخاص المقربين منها أن يشرحوا في التلفاز أنها ضعيفة ومبللة بالدموع

كتب سالم حنفي
بيكيه وخيانة شاكيرا watanserb.com
جيرارد بيكيه وشاكيرا
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وطن– لا زال انفصال الزوجين لاعب برشلونة جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا مستمرا في توليد معلومات متعددة وكثير من التكهنات، حيث انفصلا منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه منذ ذلك الحين أصبح التواصل معقدًا لأن شاكيرا لا تزال في حالة حب، في حين يبدو أن بيكيه قد طوى صفحته، لدرجة أنه كان ضد محاولة العودة لها مرة أخرى كما اقترحت في مناسبتين.

 

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القطيعة بين الاثنين منذ شهور

وقالت مصادر قريبة من النجم الكتالوني أنهم كانوا مرهقين للغاية لفترة طويلة وأن التمزق ليس له اسم امرأة، كما إنهم ليسوا ولن يكونوا الوحيدين الذين لديهم اتفاقيات لا يستطيع أحد الكشف عنها.

وبحسب المصدر، فإن بيكيه منزعج من مسار الأحداث، وإنه لا يغفر ولا ينسى الخيانة التي سمحت بها شاكيرا للأشخاص المقربين منها أن يشرحوا في التلفاز أنها ضعيفة ومبللة بالدموع ، وأنها تلتقي وتحزن ، وكأن هذا الوضع بالنسبة له كان لطيفًا أو تافهًا.

 

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شاكيرا خرقت الاتفاقات مع بيكيه

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ووفقا للمصدر، فإن الاعترافات الخاصة والعامة ليست على ما يرام لأن كلاهما لديه رموز يبدو أنها معطلة الآن قائلا: “ولكن ما رأيك في أنه طوال اليوم مع أحدهما أو الآخر؟ من فضلك ، يجب أن نكون جادين قليلاً بشأن هذه الأمور”.

وقال إن “الاختلافات بينهما واضحة. الآن هناك تكهنات بمستقبل يمكن أن يكون فيه تناقضات حول حضانة الأطفال. من وقت إلى آخر”.

 

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المصدرماركا ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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