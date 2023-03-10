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“استثمارات في كل مصر وترشح للرئاسة”.. تغريدة لإيدي كوهين تثير جدلا ورد مصري

مصريون عبروا عن غضبهم من تغريدة إيدي كوهين

كتب فهمي الورغمي
إيدي كوهين مصر وإسرائيل watanserb.com
الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين
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وطن – أثار الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، حالة من الجدل بتغريدة تحدث فيها عما سماه استثمار الإسرائيليين في مصر.

وكتب كوهين تغريدة ساخرة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا: “كلها خمس سنين بعون من الله تعالى وسنستثمر في شارع الشاطبي بالإسكندرية وفي الجيزة وبالقاهرة وفي سيناء وفي سانت كاترين وهنغرق مصر بالعملة الصعبة”.

وأضاف: “هنرفع رواتب بتوع البدلة الميري الف دولار وكل حد يدخل حزب كوهين المرشح للرئاسة عشر آلاف دولار شهريًا بالصلاة على النبي وتحيا مصر بلدي مع إسرائيل بلدي برضه”.

تغريدة كوهين أثارت جدلا واسعا، بين النشطاء الذين حرصوا على إفحام كوهين في الرد على تغريدته.

فقال محمد: “وحيات اغلى حاجه عندك دي عتبه النهايه زي ما الحبيب قال حقق حلمك وفي غمضه عين مش هيبقي في إسرائيل”.

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وكتبت هبة: “لمك كحلم إبليس بالجنة …احلم كما تحب …وسوف يوقظك الله على واقع ما نحب”.

وغردت هنا: “عدد سكان فلسطين تقريباً خمسة مليون وقله منهم معيشينكم في رعب بدليل عملية النهارده في وسط تل أبيب!!! تخيل بقي لم تكون عندنا وبتستثمر في كل اللي قلت عليه ده.. في بلاد تعددها فوق 100 مليون ايه اللي هيحصل لكم تخيل!!”.

وسخر ناشط: “ابقي قابلنى ورحمة هتلر في نومته ما هتحصل”.

وقال أبو نواف: “كلها خمس سنوات، وبعون الله سيتم طردكم من ارض فلسطين المقدسة.. هذا وعد الله عزوجل ووعد رسوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لاينطق عن الهوي. وأقسم بالله إن أحباركم ليعلمون أنه هذا هو الحق من ربهم، وأنه سيتك إخراجكم بالقوة.. اصبروا وسترون ما يؤرق عيونكم”.

خدمة نقل تربط بين مصر وإسرائيل

يُشار إلى أن شركة “وان” السنغافورية قد أعلنت في فبراير الماضي، عن خدمة Israel Express (ILX)، وهي خدمة نقل مكوكية أسبوعية جديدة تربط إسرائيل بمحور دمياط في مصر.

وتم إنشاء خدمة النقل الجديدة هذه، بحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني للشركة، استجابة للطلب المتزايد على كل من استيراد وتصدير البضائع من إسرائيل.

وقالت الشركة إن خط النقل الجديد سيوفر للعملاء وقتاً أقل لنقل البضائع والسلع بين إسرائيل ومصر، كما تمكن الاستفادة من الخط البحري لنقل البضائع إلى دول أخرى، وأوضحت أن الإبحار الأول سيبدأ اعتبارًا من 29 مارس الجاري، وستكون الرحلات على مدار 7 أيام في الأسبوع.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل

وفي يونيو من العام الماضي، وافقت حكومة الاحتلال على برنامج خاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، يهدف إلى زيادة التجارة بين الدولتين من 330 مليون دولار إلى 700 مليون دولار على الأقل في غضون ثلاث سنوات (باستثناء صادرات الغاز الطبيعي والسياحة).

وقال معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إنه سيتم العمل على زيادة نحو 60% في حجم التجارة البينية، واستئناف أنشطة لجان التجارة والزراعة المشتركة، وكذا تنمية الموارد المائية، والري، والزراعة الصحراوية، وتربية الأحياء المائية، والطاقات المتجددة، والوقاية من تلوث مياه البحر.

وتستند الخطة إلى السعي وراء “التزامات طويلة الأمد وواسعة النطاق” بين الشركات والوكالات الحكومية، وتعزيز استيراد المواد الخام والخضروات والمنتجات الغذائية من مصر إلى إسرائيل، وتصدير التقنيات من إسرائيل إلى مصر.

تبادل تجاري بين مصر وإسرائيل

جاءت هذه الخطة في أعقاب الانفتاح المتزايد على التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل من جانب مصر، وسبق أن قالت وزارة الصناعة والاقتصاد الإسرائيلية، إن معظم الصادرات الإسرائيلية إلى مصر في قطاع المنسوجات، والباقي في مجالات مثل الكيماويات والمطاط والبلاستيك وغيرها من المواد.

وأوضحت الوزارة أن إسرائيل تستورد المنتجات الزراعية والغذائية من مصر، وكذلك الكيماويات والآلات الكهربائية والمطاط والبلاستيك والمعادن والوقود.

وأشارت إلى أن هناك خطة جديدة ستعرض المزيد من الصناعات الإسرائيلية للسوق المصري وستجعل مشاريع التنمية والبنية التحتية في متناول شركات التكنولوجيا الإسرائيلية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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