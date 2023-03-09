فيديو عملية ديزنغوف بتل أبيب وصور المنفذ.. أمطر المستوطنين بالرصاص

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وطن -أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط 5 مصابين بينهم حالات خطرة، في عملية إطلاق نار نفذها بطل فلسطيني في شارع “ديزنغوف” بوسط تل أبيب، وأسفرت العملية عن استشهاد المنفذ أيضا.

تفاصيل عملية ديزنغوف في تل أبيب

وهرعت قوات الاحتلال والشرطة والإسعاف، إلى مكان الحادث لمعرفة التفاصيل.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع، لحظة تنفيذ العملية من قبل شاب فلسطيني.

#عاجل| إصابتان في إطلاق نار بشارع ديزنغوف في تل أبيب، وخلفية الحدث ما زالت غير مؤكدة pic.twitter.com/SR0qYEwP1U — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 9, 2023

حيث ظهر الشاب الفلسطيني يطلق النار على المارة الإسرائيليين في الشارع، وسط حالة من الرعب دبت في قلوب المستوطنين، ما أحدث ربكة وفوضى كبيرة بشارع ديزنغوف في وسط تل أبيب.

وبينما تحدثت تقارير في البداية عن خلفية العملية غير واضحة، بشأن إن كانت عملية فدائية أو حدث جنائي صهيوني داخلي، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن المنفذ فلسطيني.

مشاهد اضافية من #تل_ابيب بعد عملية اطلاق النار وسقوط قتلى pic.twitter.com/7DUosfUXI8 — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) March 9, 2023

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هذا وتحدثت وسائل إعلام عبرية، عن استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف في “تل أبيب”، بعد إطلاق النار عليه

وقالت مصادر عبرية إن منفذ العملية هو الشاب معتز الخواجا (23 عاما) من بلدة نعلين غرب رام الله في وسط الضفة الغربية، وهو ناشط في حماس واعتقل مرتان في السابق.

صحيفة “يديعوت أحرنوت” أعلنت ارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار وسط تل أبيب إلى 5، بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

#شاهد لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في شارع "ديزنغوف" بتل أبيب. #متابعة_نيو_برس pic.twitter.com/HBF0vBNmRX — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) March 9, 2023

ونشرت حسابات بتويتر صورا للشهيد منفذ عملية ديزنغوف بتل أبيب، التقطتها كاميرات المراقبة، فيما لم يكشف عن هويته حتى الآن.

وكشف إعلام الاحتلال عن إصابة جندي إسرائيلي، من وحدة اليمام خلال الاشتباك مع منفذ عملية تل أبيب.

البطل الفلسطيني منفذ عملية تل أبيب ما زال الإشتباك مستمراً pic.twitter.com/aLkbrnFYdy — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) March 9, 2023

وأظهرت الصور الشهيد منفذ العملية وهو يتجول بجسارة ويطلق النار على المستوطنين.

كما ظهر وهو يشتبك بكل قوة وبسالة مع قوات الاحتلال، التي تعقبته وأطلقت عليه النار.

عاجل| وسائل إعلام عبرية تتحدث عن استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف في "تل أبيب". pic.twitter.com/vMRibTZKmF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 9, 2023

وسائل إعلام عبرية أكدت على أخبار إصابة 5 مستوطنين في عملية إطلاق نار وسط تل أبيب، لافتة إلى أن أحدهم حالته ميؤوس منها.

تحذيرات من استفزاز الفلسطينيين في رمضان

وفي سياق آخر كان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، قال إن سياسات الحكومة الإسرائيلية لا تتغير فى النهج المتبع مع الفلسطينيين، معربا فى الوقت نفسه عن إدانته الشديدة لاستمرار إسرائيل فى هدم المنازل والقرى فى القدس المحتلة.

وقال “المالكي” في تصريحات لوسائل إعلام، الخميس، إن “إسرائيل لا تعترف بحق الفلسطينيين في الوجود ولا بحقهم فى تقرير المصير”، محذرا من عواقب أى استفزازات إسرائيلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

إضراب شامل حدادا على ضحايا جنين

هذا وعمَّ الإضرابُ الشامل منذ الأمس، مدنَا عدة في الضفة الغربية حدادا على شهداء مخيم جنين وشمل الإضرابُ كافة مناحي الحياة.

ومن جهته وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في حالة تأهب قصوى في الضفة الغربية والقدس، تحسبا لوقوع عمليات انتقام.