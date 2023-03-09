الخميس, مارس 9, 2023
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فيديو عملية ديزنغوف بتل أبيب وصور المنفذ.. أمطر المستوطنين بالرصاص

أسفرت العملية التي نفذها بطل فلسطيني في شارع ديزنغوف الشهير بوسط تل أبيب عن سقوط 5 مصابين بينهم حالات خطيرة

كتب باسل النجار
عملية تل ابيب watanserb.com
منغفذ عملية شارع ديزنغوف في تل أبيب
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وطن -أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط 5 مصابين بينهم حالات خطرة، في عملية إطلاق نار نفذها بطل فلسطيني في شارع “ديزنغوف” بوسط تل أبيب، وأسفرت العملية عن استشهاد المنفذ أيضا.

تفاصيل عملية ديزنغوف في تل أبيب

وهرعت قوات الاحتلال والشرطة والإسعاف، إلى مكان الحادث لمعرفة التفاصيل.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع، لحظة تنفيذ العملية من قبل شاب فلسطيني.

حيث ظهر الشاب الفلسطيني يطلق النار على المارة الإسرائيليين في الشارع، وسط حالة من الرعب دبت في قلوب المستوطنين، ما أحدث ربكة وفوضى كبيرة بشارع ديزنغوف في وسط تل أبيب.

وبينما تحدثت تقارير في البداية عن خلفية العملية غير واضحة، بشأن إن كانت عملية فدائية أو حدث جنائي صهيوني داخلي، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن المنفذ فلسطيني.

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هذا وتحدثت وسائل إعلام عبرية، عن استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف في “تل أبيب”، بعد إطلاق النار عليه

وقالت مصادر عبرية إن منفذ العملية هو الشاب معتز الخواجا (23 عاما) من بلدة نعلين غرب رام الله في وسط الضفة الغربية، وهو ناشط في حماس واعتقل مرتان في السابق.

منفذ عملية تل ابيب الشاب معتز الخواجا
صحيفة “يديعوت أحرنوت” أعلنت ارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار وسط تل أبيب إلى 5، بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

ونشرت حسابات بتويتر صورا للشهيد منفذ عملية ديزنغوف بتل أبيب، التقطتها كاميرات المراقبة، فيما لم يكشف عن هويته حتى الآن.

وكشف إعلام الاحتلال عن إصابة جندي إسرائيلي، من وحدة اليمام خلال الاشتباك مع منفذ عملية تل أبيب.

وأظهرت الصور الشهيد منفذ العملية وهو يتجول بجسارة ويطلق النار على المستوطنين.

كما ظهر وهو يشتبك بكل قوة وبسالة مع قوات الاحتلال، التي تعقبته وأطلقت عليه النار.

وسائل إعلام عبرية أكدت على أخبار إصابة 5 مستوطنين في عملية إطلاق نار وسط تل أبيب، لافتة إلى أن أحدهم حالته ميؤوس منها.

تحذيرات من استفزاز الفلسطينيين في رمضان

وفي سياق آخر كان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، قال إن سياسات الحكومة الإسرائيلية لا تتغير فى النهج المتبع مع الفلسطينيين، معربا فى الوقت نفسه عن إدانته الشديدة لاستمرار إسرائيل فى هدم المنازل والقرى فى القدس المحتلة.

وقال “المالكي” في تصريحات لوسائل إعلام، الخميس، إن “إسرائيل لا تعترف بحق الفلسطينيين في الوجود ولا بحقهم فى تقرير المصير”، محذرا من عواقب أى استفزازات إسرائيلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

إضراب شامل حدادا على ضحايا جنين

هذا وعمَّ الإضرابُ الشامل منذ الأمس، مدنَا عدة في الضفة الغربية حدادا على شهداء مخيم جنين وشمل الإضرابُ كافة مناحي الحياة.

ومن جهته وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في حالة تأهب قصوى في الضفة الغربية والقدس، تحسبا لوقوع عمليات انتقام.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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