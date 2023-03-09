الخميس, مارس 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةتقاريرهدايا "ابن سلمان" الفاخرة لزوجة "بولسونارو" تشعل البرازيل ودي سيلفا يأمر بتحقيق...
تقارير

هدايا “ابن سلمان” الفاخرة لزوجة “بولسونارو” تشعل البرازيل ودي سيلفا يأمر بتحقيق عاجل!

الحكومة االسعودية أهدت زوجة الرئيس البرزيلي السابق جاير بولسونارو مجوهرات بقيمة 3 ملايين دولار

كتب سالم حنفي
هدايا ابن سلمان لزوجة بولسونارو watanserb.com
هدايا ابن سلمان لزوجة بولسونارو
- Advertisement -

وطن- كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن مجوهرات بقيمة تزيد عن 3 مليون دولار؛ قدمتها الحكومة السعودية لزوجة الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، ما تسبب بتزايد الغضب الشعبي داخل البرازيل حول تفاصيل القضية.

وقالت الوكالة أنه من المقرر أن يتسبب نزاع قيمته أكثر من 3 ملايين دولار من المجوهرات من المملكة العربية السعودية في صداع آخر للرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو عندما يعود إلى الوطن من إجازته في الولايات المتحدة.

وكشفت الوكالة أن المراقب المالي البرازيلي بدأ يوم الثلاثاء التحقيق في القضية ، التي تتضمن مخبأ للمجوهرات – بما في ذلك عقد من الألماس وأقراط وساعة من صنع العلامة التجارية السويسرية شوبارد.

زوجة الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو
زوجة الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو

الهدايا أرسلت مع وزير الطاقة البرازيلي السابق

وأكد وزير الطاقة السابق في عهد بولسونارو بينتو ألبوكيرك خلال عطلة نهاية الأسبوع أن وفده أحضر هذه الأشياء إلى البلاد – التي يديرها الآن الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا – كهدية من الحكومة السعودية لبولسونارو وزوجته ميشيل ، دون الإعلان عنهما لوكلاء الجمارك.

وتم العثور على المجوهرات الفاخرة ، التي صنعتها شركة شوبارد السويسرية ، في حقيبة ظهر لأحد مساعدي الحكومة الذي سافر إلى الرياض مع “ألبوكيرك”.

ونفى بولسونارو ، الذي غادر متوجهاً إلى الولايات المتحدة قبل يومين من انتهاء فترة ولايته في ديسمبر / كانون الأول دون أن يعترف بالهزيمة في محاولة إعادة انتخابه، ارتكاب أي مخالفات ، لكن خليفته اليساري الرئيس لولا دا سيلفا دعا إلى إجراء تحقيق، ووصفه أحد الوزراء بأنه “تهريب”.

الهدايا أرسلت مع وزير الطاقة البرازيلي السابق
الهدايا أرسلت مع وزير الطاقة البرازيلي السابق

ورطة جديدة

- Advertisement -

ويمكن أن يضيف التحقيق إلى الالتزامات القانونية التي يواجهها بولسونارو إذا عاد إلى البرازيل ، من التحقيقات في التحريض على الاحتجاج العنيف من قبل أنصاره بعد تركه منصبه إلى انتقاد نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل.

يُسمح للبرازيليين بجلب سلع أو هدايا بقيمة 1000 دولار ودفع ضرائب باهظة لأي شيء يزيد عن تلك القيمة.

وقال منتقدو بولسونارو إن الهدايا المقدمة إلى الرئيس تنتمي إلى الدولة ويجب أن تدخل في مجموعة رئاسية، لكن ليس من الواضح ما هي نية بولسوناروس في هذه الحالة.

وأمر دينو الشرطة الفيدرالية بالتحقيق في تقارير إعلامية تفيد بأنها كانت محاولة “لدخول المجوهرات التي سيتم تسليمها إلى الرئيس السابق دون الامتثال للإجراءات القانونية” ويمكن أن تشكل جريمة بموجب قانون العقوبات.
وذكرت صحيفة فولها دي باولو يوم الأحد الماضي أن هناك حزمة ثانية من سلع شوبارد أهدتها الحكومة السعودية ، بما في ذلك قلم وأزرار أكمام وخاتم ومسبحة ، كانت في أمتعة عضو آخر من وفد البوكيرك وكانت موجودة، ولكن لم يتم العثور عليها من قبل مسؤولي الجمارك.

هدايا ابن سلمان الفاخرة لزوجة بولسونارو تشعل البرازيل
هدايا ابن سلمان الفاخرة لزوجة بولسونارو تشعل البرازيل

الهدايا من أصول الدولة

وقالت دائرة الإيرادات الفيدرالية البرازيلية أيضًا يوم الاثنين إنها ستحقق فيما إذا كان قد تم الالتزام بقوانين الجمارك لدخول الحزمة الثانية من المجوهرات إلى البلاد، وقالت إن الهدايا المقدمة لرئيس وزوجته يجب أن تكون من أصول الدولة.
وفي تعليقه العلني الوحيد على المجوهرات ، قال بولسونارو إنه “يُصلب” مقابل هدية لم يطلبها ولم يتلقها أبدًا.

الهدايا من أصول الدولة
الهدايا من أصول الدولة
المصدروكالة "بلومبرغ" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

رفقة معارض شهير.. ظهور جديد لعماد المبيض يكشف مكان تواجده (شاهد)

الهدهد

مفقودة العمارية.. لحظة العثور على الطفلة السعودية أمجاد ومطالب بمعاقبة والديها

تقارير

وزير الخارجية السعودي يؤكد توتر العلاقات مع الإمارات.. هكذا وصف الأمر من لندن!

تقارير

الشيخ عماد المبيض فَرَّ من السعودية إلى “دولة آمنة”.. ظهور مفاجئ بعد اختفاء غامض

اقتصاد

ابن سلمان يدعم فوز “أردوغان”.. CNBC تكشف كواليس الوديعة السعودية بـ5 مليارات دولار!

الهدهد

ضابط سعودي كبير يفضح جرائم محمد بن سلمان ويشكك في سلامته العقلية (شاهد)

الهدهد

دار الإفتاء المصرية تهاجم أتباع “الوهابية” السعودية وتصفهم بالخوارج!

الهدهد

خليفة سعود القحطاني.. ماذا وراء تعيين حمود المريخي مستشارا بالديوان؟

الهدهد

إعدام قاتل بندر القرهدي ورد فعل مؤثر لوالد المغدور بعد سماع الحكم (فيديو)

اقتصاد

السعودية تعلن إيداع وديعة ضخمة في البنك المركزي التركي!

الهدهد

طالب الملك سلمان بأن يتقي الله.. اعتقال إمام مسجد الملك عبدالعزيز بعد هذا الفيديو! (شاهد)

الهدهد

هديل عليان بأفخاذ عارية مع حنان الفتلاوي.. لقاء فجر غضب السعوديين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التعرق أثناء النوم..متى يستدعي الذهاب إلى الطبيب؟

ابنة عمرو دياب ترفع مستوى الجرأة وتكشف ما تضعه على بطنها! (فيديو)

قيمته أكثر من 32 مليون يورو.. بن أفليك وجينيفر لوبيز يعيشان في منزل بـ7 غرف نوم و13 حماماً (صور)

توماس مولر يستفز ميسي بهذا التعليق بعد الفوز عليه في دوري الأبطال (صور)

دنيا بطمة برسائل غامضة وفيديو من المسجد النبوي! (شاهد)

فير أوبزيرفر: السيسي يخدع صندوق النقد ليملأ كروش الجنرالات والاقتصاد سيواصل السقوط!

فيما يلي العادات التي يجب اتباعها لتكون أكثر إنتاجية وفقًا لجامعة هارفارد

فضيحة كايل ووكر الجنسية تُهدده بعقوبة السجن لعامين (فيديو)

هبة عبوك.. أول صورة لها بعد فضيحة الاغتصاب..هكذا ظهرت وأكدت شائعات الطلاق! (شاهد)

ممثلة إباحية تشيد بحكمة قيس سعيد الذي يمثل أملاً للشباب.. خبر يغزو صفحات مؤيدة للديكتاتور!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC