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وطن- شهدت نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023، تعثر أرسنال بالتعادل الإيجابي المثير أمام سبورتينغ لشبونة بثلاثية لكليهما، وفوز روما النظيف على ريال سوسيداد بهدفين نظيفين دون رد، ومانشستر يونايتد على ريال بيتيس برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وحقق فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، الفوز الصعب على نظيره فرايبورغ الألماني بهدف نظيف دون رد، وكذلك فوز إشبيلية على فنربخشة التركي بهدفين دون مقابل، في منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وتعادل فريق أرسنال (المدفعجية)، أمام منافسه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بثلاثية ثمينة لكليهما، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، على ميدان ملعب (جوزيه ألفالادي).

وسجل أهداف أرسنال، ويليام ساليبا في الدقيقة ال22، وهيديماسا موريتا بطريق الخطأ في شباك مرمى فريقه عند الدقيقة ال62.

كما وأحرز فريق سبورتينغ لشبونة هدفيه في الدقيقة ال34 عن طريق اللاعب غونسالو إيناسيو، وجواو فيرنانديش في الدقيقة ال55.

فوز روما على ريال سوسيداد

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وحقق فريق روما الإيطالي الفوز النظيف على ريال سوسيداد، بهدفين نظيفين دون مقابل، في ذهاب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدفي روما ستيفان الشعراوي في الدقيقة ال13، واللاعب ماراش كومبولا في الدقيقة ال87.

فوز مانشستر يونايتد العريض على ريال بيتيس

ونجح مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، من اكتساح نظيره ريال بيتيس، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، بعد انتكاسة الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول بسباعية نظيفة في منافسات الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وسجل رباعية مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد في الدقيقة ال6، وأنتوني في الدقيقة ال52، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة ال58، وفوتو فيغورست في الدقيقة ال82.

⚽️ Four top #UEL goals to choose from! Who are you voting for? 🗳️@Heineken || #UELGOTW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 9, 2023

كما وسجل الفريق المنافس ريال بيتيس الهدف الوحيد للفريق في المباراة، داخل مرمى الشياطين الحمر، عند الدقيقة ال32، عن طريق اللاعب آيوزي بيريز.

فوز يوفنتوس الصعب على فرايبورغ

كما وفاز فريق يوفنتوس الإيطالي النظيف على نظيره الألماني فرايبورغ، بهدف دون مقابل، في منافسات ذهاب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وسجل النجم الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا، هدف الفوز لصالح السيدة العجوز الإيطالي الوحيد في المباراة عند الدقيقة ال53.

فوز إشبيلية على فنربخشة التركي

كما وتغلب فريق إشبيلية الأندلسي على منافسه فنربخشة بهدفين نظيفين دون رد، في مباراة ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023، على ميدان ملعب ( رامون سانشيز).

وسجل هدفي إشبيلية في المباراة داخل شباك منافسه فنربخشة، اللاعب جوان جوردان في الدقيقة ال56، وإيريك لاميلا في الدقيقة ال85.

First legs ✅ Who's going through? #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 9, 2023

كما وتعادل فريق يونيون برلين أمام سانت خيلويزي بثلاثية لكليهما، وفوز ليفركوزن النظيف على نظيره فيرينكفا روسي بهدفين دون رد. وتعادل شاختار الأوكراني أمام فيبنورد بهدف لكليهما.

وستجدد منافسات إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، الخميس، في ال16 من شهر مارس/ آذار الجاري. بمواجهة يوفنتوس وفرايبورغ، كما وستختتم في ذات اليوم بمواجهة أرسنال أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي.