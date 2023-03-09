الخميس, مارس 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةنتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023
رياضة

نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023

مواجهات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي watanserb.com
نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي
- Advertisement -

وطن- شهدت نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023، تعثر أرسنال بالتعادل الإيجابي المثير أمام سبورتينغ لشبونة بثلاثية لكليهما، وفوز روما النظيف على ريال سوسيداد بهدفين نظيفين دون رد، ومانشستر يونايتد على ريال بيتيس برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وحقق فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، الفوز الصعب على نظيره فرايبورغ الألماني بهدف نظيف دون رد، وكذلك فوز إشبيلية على فنربخشة التركي بهدفين دون مقابل، في منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي

وتعادل فريق أرسنال (المدفعجية)، أمام منافسه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بثلاثية ثمينة لكليهما، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، على ميدان ملعب (جوزيه ألفالادي).

أرسنال
أرسنال

وسجل أهداف أرسنال، ويليام ساليبا في الدقيقة ال22، وهيديماسا موريتا بطريق الخطأ في شباك مرمى فريقه عند الدقيقة ال62.

كما وأحرز فريق سبورتينغ لشبونة هدفيه في الدقيقة ال34 عن طريق اللاعب غونسالو إيناسيو، وجواو فيرنانديش في الدقيقة ال55.

فوز روما على ريال سوسيداد

- Advertisement -

وحقق فريق روما الإيطالي الفوز النظيف على ريال سوسيداد، بهدفين نظيفين دون مقابل، في ذهاب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

روما وريال سوسيداد
روما وريال سوسيداد

وسجل هدفي روما ستيفان الشعراوي في الدقيقة ال13،  واللاعب ماراش كومبولا في الدقيقة ال87.

فوز مانشستر يونايتد العريض على ريال بيتيس

ونجح مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، من اكتساح نظيره ريال بيتيس، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، بعد انتكاسة الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول بسباعية نظيفة في منافسات الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وسجل رباعية مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد في الدقيقة ال6، وأنتوني في الدقيقة ال52، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة ال58، وفوتو فيغورست في الدقيقة ال82.

كما وسجل الفريق المنافس ريال بيتيس الهدف الوحيد للفريق في المباراة، داخل مرمى الشياطين الحمر، عند الدقيقة ال32، عن طريق اللاعب آيوزي بيريز.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

فوز يوفنتوس الصعب على فرايبورغ

كما وفاز فريق يوفنتوس الإيطالي النظيف على نظيره الألماني فرايبورغ، بهدف دون مقابل، في منافسات ذهاب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وسجل النجم الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا، هدف الفوز لصالح السيدة العجوز الإيطالي الوحيد في المباراة عند الدقيقة ال53.

يوفنتوس
يوفنتوس

فوز إشبيلية على فنربخشة التركي

كما وتغلب فريق إشبيلية الأندلسي على منافسه فنربخشة بهدفين نظيفين دون رد، في مباراة ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023، على ميدان ملعب ( رامون سانشيز).

وسجل هدفي إشبيلية في المباراة داخل شباك منافسه فنربخشة، اللاعب جوان جوردان في الدقيقة ال56، وإيريك لاميلا في الدقيقة ال85.

كما وتعادل فريق يونيون برلين أمام سانت خيلويزي بثلاثية لكليهما، وفوز ليفركوزن النظيف على نظيره فيرينكفا روسي بهدفين دون رد. وتعادل شاختار الأوكراني أمام فيبنورد بهدف لكليهما.

إشبيلية
إشبيلية

وستجدد منافسات إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، الخميس، في ال16 من شهر مارس/ آذار الجاري. بمواجهة يوفنتوس وفرايبورغ،  كما وستختتم في ذات اليوم بمواجهة أرسنال أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

المصدروطن + الدوري الأوروبي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تشكيلة يوفنتوس أمام فرايبورغ والموعد في بطولة الدوري الأوروبي

رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس والتوقيت في الدوري الأوروبي 2023

حياتنا

هكذا احتفت شقيقة محمد صلاح بإنجازه التاريخي مع ليفربول (شاهد)

رياضة

دي ماريا مطلوب في الدوري السعودي وهذه قيمته السوقية

رياضة

اللاعبون فقدوا عقولهم.. تين هاج يُعلق على هزيمة اليونايتد التاريخية أمام ليفربول

رياضة

أول تعليق من فخر العرب صلاح بعد تحقيق حلمه التاريخي مع ليفربول (فيديو)

رياضة

بالسبعة.. ليفربول يُذل مانشستر يونايتد في ليلة الملك المصري صلاح (شاهد)

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال ومانشستر سيتي

رياضة

مانشستر يونايتد سيُؤجل قرار بيعه من قبل ملاكه لهذا السبب

الهدهد

حمد بن جاسم يكشف أسرارا عن حياته الخاصة وضد فكرة شراء مانشستر يونايتد

رياضة

تشكيلة أرسنال ضد إيفرتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي

الهدهد

سبب غير متوقع يُعطل استحواذ جاسم بن حمد آل ثاني على مانشستر يونايتد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ركل زجاجات المياه بعيداً.. غضب رونالدو بعد خسارته فريقه الكلاسيكو السعودي (فيديو)

احتفالات صاخبة تهز مدينة جنين بعد عملية تل أبيب الفدائية ورسالة لمحمد الضيف (شاهد)

آخر ما قاله الشهيد معتز الخواجا منفذ عملية تل أبيب وكلمات مؤثرة (فيديو)

فيديو كارثي لمهاجر عراقي ينهال طعنا بالسكين على بريطاني لسبب عجيب

من أسوأ لأسوأ.. تقرير صادم للسعودية والمغرب وتونس ودول أخرى ضمن القائمة

معتز الخواجا أطلق النار من المسافة صفر ولحظة استشهاده (فيديو)

بحجم برج بيزا..”كويكب مدمر” قد يصطدم بالأرض في عيد الحب وناسا تحذر

بعد إطلالات فاضحة وجريئة.. نجلاء التونسية بالحجاب أمام الكعبة (شاهد)

لحوم الحمير تُغرق أسواق الجزائر قبل رمضان.. ما علاقة الراحل بوتفليقة؟

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وثق مشهدا ساحرا من الفضاء (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC