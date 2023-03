- Advertisement -

وطن- شهدت نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023، تعثر أرسنال بالتعادل الإيجابي المثير أمام سبورتينغ لشبونة بثلاثية لكليهما، وفوز روما النظيف على ريال سوسيداد بهدفين نظيفين دون رد، ومانشستر يونايتد على ريال بيتيس برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وحقق فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، الفوز الصعب على نظيره فرايبورغ الألماني بهدف نظيف دون رد، وكذلك فوز إشبيلية على فنربخشة التركي بهدفين دون مقابل، في منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

وتعادل فريق أرسنال (المدفعجية)، أمام منافسه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بثلاثية ثمينة لكليهما، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، على ميدان ملعب (جوزيه ألفالادي).

وسجل أهداف أرسنال، ويليام ساليبا في الدقيقة ال22، وهيديماسا موريتا بطريق الخطأ في شباك مرمى فريقه عند الدقيقة ال62.

كما وأحرز فريق سبورتينغ لشبونة هدفيه في الدقيقة ال34 عن طريق اللاعب غونسالو إيناسيو، وجواو فيرنانديش في الدقيقة ال55.

وحقق فريق روما الإيطالي الفوز النظيف على ريال سوسيداد، بهدفين نظيفين دون مقابل، في ذهاب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدفي روما ستيفان الشعراوي في الدقيقة ال13، واللاعب ماراش كومبولا في الدقيقة ال87.

ونجح مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، من اكتساح نظيره ريال بيتيس، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، بعد انتكاسة الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول بسباعية نظيفة في منافسات الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وسجل رباعية مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد في الدقيقة ال6، وأنتوني في الدقيقة ال52، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة ال58، وفوتو فيغورست في الدقيقة ال82.

