بعد خطوبتها.. نادين نجيم بصورة صادمة والجروح تملأ وجهها (شاهد)

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وطن– فاجأت الممثلة اللبنانية نادين نجيم، متابعيها بصورة أثارت قلقهم تكشف تعرضها للاعتداء أو العنف.

ملابس رثة

وظهرت نادين نجيم في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام“، والجروح والكدمات تغطي وجهها.

وبدا شعر نادين الكيرلي غير مصفف، وقد تأثر بما تعرضت له.

وكانت النجمة اللبنانية ترتدي ملابس رثة أيضاً عبارة عن جاكيت جلد أسود مع توب باللون البيج تحته.

وأخيراً

لكن تعليق نادين على الصورة كشف أنها مجرد لقطة من كواليس مسلسلها الرمضاني القادم بعنوان “وأخيراً”.

كتبت نادين: “شكلها خيال مبسوطة بالجروحات”.

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وتدور أحداث مسلسل “أخيراً” حول بطلة المسلسل نادين التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضياً مخيفاً تخفيه عمن حولها.

ويشارك في بطولة المسلسل كلٌّ من: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس وغيرهم. وهو من إنتاج صادق الصباح، وإخراج أسامة الناصر.

وسيتم عرض المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة، على منصة شاهد وعدد من القنوات العربية.

لحظات حميمية

وكانت نادين قد شاركت قبل أيام أدقّ لحظاتها الحميمية مع خطيبها السوري ناريغ ناربيكان.

ونشرت نادين صوراً عبر خاصية القصص المصورة لمكان مغلق، لم يتبينْ هو منزل أم مقهًى.

لكن الفنانة اللبنانية أبرزت البار، وعلّقت: “مكاننا السعيد”.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

ثم نشرت صورة لكأسين يحتويان مشروبات كحولية، معقّبة: “أنا وأنت”.

وظهرت نادين نجيم في لقطة أخرى تجلس في أحضان ناريغ ناربيكان على الأريكة. مرتديةً فستاناً منقوشاً طويلاً، عاري الأكمام والصدر.

وعلقت: “أنا وأنت فقط، ثنائي متطابق”.

خطوبة نادين

ووثّقت نادين نجيم لحظة مفاجأَة حبيبها لها بتقديم خاتم الزواج في أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وسط أصدقائها وعائلتها.

وكانت نادين ترتدي فستاناً فضياً مكشوفاً من الخلف، وتركت شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي.

وما إن قبلت نادين بالخاتم، حتى تبادلت الأحضان الحميمية والقبلات مع خطيبها، وسط تصفيق وهتاف الحضور.

وأعلنت نادين خطبتها على هذا الشاب، بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو فاضحاً، تظهر خلاله الفنانة وهي تحتضن أحد الشباب في أثناء رقصهما في أحد الملاهي الليلية، وأثار ذلك جدلاً واسعاً.