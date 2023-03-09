الخميس, مارس 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنابعد خطوبتها.. نادين نجيم بصورة صادمة والجروح تملأ وجهها (شاهد)
حياتنا

بعد خطوبتها.. نادين نجيم بصورة صادمة والجروح تملأ وجهها (شاهد)

شاركت النجمة اللبنانية قبل أيام فقط أدقّ لحظاتها الحميمية مع خطيبها السوري ناريغ ناربيكان

كتب رفيف عبدالله
بعد خطوبتها.. نادين نجم بصورة صادمة والجروح تملأ وجهها (شاهد) watanserb.com
نادين نجيم
- Advertisement -

وطن– فاجأت الممثلة اللبنانية نادين نجيم، متابعيها بصورة أثارت قلقهم تكشف تعرضها للاعتداء أو العنف.

ملابس رثة

وظهرت نادين نجيم في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام“، والجروح والكدمات تغطي وجهها.

وبدا شعر نادين الكيرلي غير مصفف، وقد تأثر بما تعرضت له.

امتلأ وجه نادين بالجروح

وكانت النجمة اللبنانية ترتدي ملابس رثة أيضاً عبارة عن جاكيت جلد أسود مع توب باللون البيج تحته.

وأخيراً

لكن تعليق نادين على الصورة كشف أنها مجرد لقطة من كواليس مسلسلها الرمضاني القادم بعنوان “وأخيراً”.

كتبت نادين: “شكلها خيال مبسوطة بالجروحات”.

نادين نجيم
- Advertisement -

وتدور أحداث مسلسل “أخيراً” حول بطلة المسلسل نادين التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضياً مخيفاً تخفيه عمن حولها.

ويشارك في بطولة المسلسل كلٌّ من: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس وغيرهم. وهو من إنتاج صادق الصباح، وإخراج أسامة الناصر.

وسيتم عرض المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة، على منصة شاهد وعدد من القنوات العربية.

لحظات حميمية

وكانت نادين قد شاركت قبل أيام أدقّ لحظاتها الحميمية مع خطيبها السوري ناريغ ناربيكان.

ونشرت نادين صوراً عبر خاصية القصص المصورة لمكان مغلق، لم يتبينْ هو منزل أم مقهًى.

لكن الفنانة اللبنانية أبرزت البار، وعلّقت: “مكاننا السعيد”.

ثم نشرت صورة لكأسين يحتويان مشروبات كحولية، معقّبة: “أنا وأنت”.

وظهرت نادين نجيم في لقطة أخرى تجلس في أحضان ناريغ ناربيكان على الأريكة. مرتديةً فستاناً منقوشاً طويلاً، عاري الأكمام والصدر.

وعلقت: “أنا وأنت فقط، ثنائي متطابق”.

خطوبة نادين

ووثّقت نادين نجيم لحظة مفاجأَة حبيبها لها بتقديم خاتم الزواج في أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وسط أصدقائها وعائلتها.

وكانت نادين ترتدي فستاناً فضياً مكشوفاً من الخلف، وتركت شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي.

وما إن قبلت نادين بالخاتم، حتى تبادلت الأحضان الحميمية والقبلات مع خطيبها، وسط تصفيق وهتاف الحضور.

وأعلنت نادين خطبتها على هذا الشاب، بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو فاضحاً، تظهر خلاله الفنانة وهي تحتضن أحد الشباب في أثناء رقصهما في أحد الملاهي الليلية، وأثار ذلك جدلاً واسعاً.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

نادين نسيب نجيم تنشر صور هدية ثمينة وصلتها من ميسي شخصيا (شاهد)

حياتنا

نادين نجيم في لحظات حميمية بمكان خاص مع خطيبها (شاهد)

حياتنا

نادين نجيم تستفز ممثلاً لبنانياً بسبب زلزال تركيا: “العمى شو فالتة وكلمتين ما بتعرفي تحكي”! (شاهد)

حياتنا

نادين نجيم تنهار في أحضان حبيبها بعدما فاجأها بطلب يدها.. من هو خطيبها السوري ناريغ ناربيكان؟(فيديو)

حياتنا

صورة نادين نجيم بدون ماكياج تنقلب ضدها بسبب ما كشفه الجمهور! (شاهد)

حياتنا

خطيب نادين نجيم يخرج عن صمته ويهدد بالذهاب للقضاء

حياتنا

نادين نجيم بقطعة قماش فقط على البحر والهواء كشف أنها بدون ملابس داخلية! (فيديو)

حياتنا

نادين نجيم غاضبة من إعلامي لبناني بعدما كشف هوية حبيبها الجديد! (شاهد)

حياتنا

نادين نجيم وهيفاء وهبي بملابس البحر على شواطئ مصر!

حياتنا

نادين نجيم مع طليقها وأبناءهما في مناسبة خاصة.. هل عادت المياه لمجاريها؟ (شاهد)

حياتنا

نادين نجيم .. أنوثة طاغية بفستان مفتوح من الأمام ووصلة رقص مع ابنتها

حياتنا

“بعدوا الشباب عني” .. أحلام تنفعل على مُعجبين بالموريكس دور بسبب نادين نجيم وتبرر لاحقاً! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

خبراءٌ في العلاقات الزوجية.. سلوك واحد كفيل بأن يدمّر العلاقة بين الشريكين

صحفي شهير يدافع عن أشرف حكيمي ويؤكد أن ما جرى ليس إلا “فيلماً” (شاهد)

رجل يعيش على أكل جوز الهند طيلة 28 عامًا..ستنصدم من السبب

خبر سار لجماهير الأهلي قبيل مواجهة صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا

كلارا شيا تنهار بعد نشر هذه الصورة المُخزية على غلاف أشهر مجلة إسبانية! (شاهد)

“بغداد فانتوم”.. فيديو مسرب من الجيش الأمريكي يظهر أطباقاً طائرة رصدت في العراق مؤخراً

مغربية تلد في الشارع بعد رفض المستشفى استقبالها وإجبارها لاحقاً على مدح المسؤولين! (شاهد)

مفتى سلطنة عُمان يبشر بزوال الاحتلال “ليشرق جبين الأمة من بعد عار تلطخ بوجهها”

 تقرير يكشف عما سيفعله ريال مدريد مع إيدين هازارد

التعرق أثناء النوم..متى يستدعي الذهاب إلى الطبيب؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC