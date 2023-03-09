معتز الخواجا أطلق النار من المسافة صفر ولحظة استشهاده (فيديو)

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وطن – وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفلسطين، اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد معتز الخواجا في شارع “ديزنغوف” بتل أبيب، والتي أسفرت عن سقوط إصابات بينها حالات خطرة بصفوف المستوطنين.

معتز الخواجا منفذ عملية ديزنغوف وإطلاق النار من المسافة صفر

ونشرت وكالة “صفا” مقطعا مصورا عبر حسابها بتويتر، وثق بداية العملية أمام مطعم في شارع ديزنغوف.

📹 متابعة صفا| اللحظات الأولى لتنفيذ عملية تل أبيب: إطلاق نار من نقطة صفر pic.twitter.com/ePB5PAvmdw — وكالة صفا (@SafaPs) March 9, 2023

ويظهر الشهيد معتز الخواجا في الفيديو وهو يسير مسرعا وراء 3 مستوطنين يسيرون في الشارع، ثم يخرج مسدسه الذي كان مخبأ ويصوب النار تجاه رؤوسهم من المسافة صفر.

وبعدها يجري مسرعا ويواصل الاشتباك ويطلق النار على الإسرائيليين في كل مكان.

فيديو آخر صور من أعلى وثق مدى حالة الهلع والخوف التي انتابت قطعان المستوطنين المتواجدين بمكان الاشتباك، والذين ظهروا يفرون بشكل جماعي.

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ولجأ بعضهم وهم يصرخون مذعورين إلى المحال على جانب الطريق، واختبئوا بها منبطحين وسط حالة من الرعب والربكة.

#شاهد هروب المستوطنين لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في شارع "ديزنغوف" بتل أبيب. #متابعة_نيو_برس pic.twitter.com/yGnAu1f1Il — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) March 9, 2023

عملية تل أبيب ولحظة استشهاد المنفذ معتز الخواجا

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بسقوط 5 مصابين بينهم حالات خطرة، في عملية إطلاق نار نفذها بطل فلسطيني في شارع “ديزنغوف” بوسط تل أبيب، وأسفرت العملية عن استشهاد المنفذ أيضا.

وهرعت قوات الاحتلال والشرطة والإسعاف، إلى مكان الحادث لمعرفة التفاصيل.

وقالت مصادر عبرية إن منفذ العملية هو الشاب معتز الخواجا (23 عاما) من بلدة نعلين غرب رام الله في وسط الضفة الغربية، وهو ناشط في حماس واعتقل مرتان في السابق.

ونشرت القناة السابعة العبرية مقطعاً مصوراً، يظهر لحظة اغتيال الشهيد معتز الخواجا منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف، بعد تحصنه في مبنى بذات المنطقة.

فيديو لحظة استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في ديزنغوف #معتز_الخواجا منفذ عملية "#تل_أبيب pic.twitter.com/CeCiLJ5UiN — ALI (@AliAaisack) March 9, 2023

ونعت مساجد بلدة نعلين برام الله، الشهيد معتز صلاح الخواجا منفذ عملية تل أبيب.

وأعلنت صحيفة “يديعوت أحرنوت” ارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار وسط تل أبيب إلى 5، بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

ووثق مقطع فيديو آخر رد فعل الشيخ صلاح الخواجا، والد معتز الخواجا منفذ عملية تل أبيب.

تغطية صحفية: "إليك ما قاله الشيخ صلاح الخواجا والد معتز الخواجا منفذ عملية تل أبيب". pic.twitter.com/eD9JzZwyLO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 9, 2023

وظهر الشيخ القائد صلاح الخواجا، عضو الدائرة السياسية لحركة حماس في رام الله وساحة الضفة الغربية، وهو يقول:”الحمد لله رب العالمين الشهادة شرف لنا وهي كافية.”

وتابع والد الشهيد معتز الخواجا:”الحمد لله رب العالمين ربنا يرضى عنه وإن شاء الله يدخل الجنة ويشفع لنا.. الحمد لله.”

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الشهيد الأسير المحرر معتز الخواجا ✌️

منفذ عملية ما يسمى تل أبيب الشهيد البطل معتز الخواجا 23 عاماً ✌️🇵🇸✌️ لكم وللقدس ألف سلام pic.twitter.com/hTgWwRRugb — Ibrahim Burnat (@BurnatIbrahim) March 9, 2023

حماس تتبنى العملية والاحتلال يقتحم نعلين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية نعلين، في حين أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل مساجد في القرية تصدح بالتكبيرات.

ومن جانبها قالت حركة حماس: “نزفّ الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا ونبارك عمليته البطولية، ونتوعد الاحتلال المجرم بالمزيد”.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن “العملية البطولية في تل أبيب رد طبيعي على جرائم الاحتلال، والإجراءات الأمنية تنهار”، مضيفاً أنه “مضى الوقت الذي يقتل فيه الاحتلال أبناء شعبنا دون رد”.

وأضاف في تصريح له، أن الشباب الثائر وأبطال المقاومة في الضفة الغربية سيواصلون ضرباتهم النوعية وعملياتهم البطولية لمواجهة حكومة قطعان المستوطنين، وأن الرد على جرائم الاحتلال وإرهابه سيظل مشرعاً ومتاحاً حتى وقف الاحتلال عند حده.

جانب من التكبيرات في مساجد نعلين هذه اللحظات pic.twitter.com/tpyen9aqnq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 9, 2023

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن منفذ عملية تل أبيب معتز الخواجا مرتبط بحركة حماس، واعتقل مرتين ودخل بشكل غير قانوني ولم يكن بحوزته تصريح عمل.

وحذفت شركة فيسبوك حساب الشهيد الفلسطيني معتز الخواجا، منفذ عملية تل_أبيب التي أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين، اثنين منهم في حالة خطيرة.

وأصدرت أيضا مجموعات “عرين الأسود” بيانا علقت فيه على العملية البطولية للخواجا.

وجاء فيه: “كل التحية لروح الفدائي البطل معتز الخواجا ولأرواح الشهداء الأبطال في جبع، الذين رفعوا رؤوسنا بتصدّيهم وعملياتهم البطولية ومجابهتهم لهذا العدو الجبان.”

وداعا #معتزالخواجا أيها البطل الذي أبيت أن تنام على ضيم أو تقبل بدخيل نجس لوث ترب وهواء أرضنا الطاهرة المباركة.

ستفتقدك يا #معتز_الخواجا القدس وسيبكيك الأقصى وسيحن لصلاتك المسرى وستنوح على روحك حمام القبة وستبكيك غيوم فلسطين.

رحمك الله وتقبلك في الشهداء.

منفذ #عملية_تل_أبيب pic.twitter.com/IYp95PJox4 — سليمان.ق (@khairallah10) March 9, 2023

بدوره قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “عملية صعبة وإرهابية، الليلة في تل أبيب، لكنها لن تضعف عزمنا”.