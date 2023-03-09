الخميس, مارس 9, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمعتز الخواجا أطلق النار من المسافة صفر ولحظة استشهاده (فيديو)
الهدهد

معتز الخواجا أطلق النار من المسافة صفر ولحظة استشهاده (فيديو)

تسببت عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد الفلسطيني معتز الخواجا في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب بحالة من الذعر في إسرائيل

كتب باسل النجار
الشهيد معتز الخواجا watanserb.com
الشهيد معتز الخواجا منفذ عملية تل ابيب
- Advertisement -

وطن – وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفلسطين، اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد معتز الخواجا في شارع “ديزنغوف” بتل أبيب، والتي أسفرت عن سقوط إصابات بينها حالات خطرة بصفوف المستوطنين.

معتز الخواجا منفذ عملية ديزنغوف وإطلاق النار من المسافة صفر

ونشرت وكالة “صفا” مقطعا مصورا عبر حسابها بتويتر، وثق بداية العملية أمام مطعم في شارع ديزنغوف.

ويظهر الشهيد معتز الخواجا في الفيديو وهو يسير مسرعا وراء 3 مستوطنين يسيرون في الشارع، ثم يخرج مسدسه الذي كان مخبأ ويصوب النار تجاه رؤوسهم من المسافة صفر.

وبعدها يجري مسرعا ويواصل الاشتباك ويطلق النار على الإسرائيليين في كل مكان.

فيديو آخر صور من أعلى وثق مدى حالة الهلع والخوف التي انتابت قطعان المستوطنين المتواجدين بمكان الاشتباك، والذين ظهروا يفرون بشكل جماعي.

- Advertisement -

ولجأ بعضهم وهم يصرخون مذعورين إلى المحال على جانب الطريق، واختبئوا بها منبطحين وسط حالة من الرعب والربكة.

عملية تل أبيب ولحظة استشهاد المنفذ معتز الخواجا

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بسقوط 5 مصابين بينهم حالات خطرة، في عملية إطلاق نار نفذها بطل فلسطيني في شارع “ديزنغوف” بوسط تل أبيب، وأسفرت العملية عن استشهاد المنفذ أيضا.

وهرعت قوات الاحتلال والشرطة والإسعاف، إلى مكان الحادث لمعرفة التفاصيل.

وقالت مصادر عبرية إن منفذ العملية هو الشاب معتز الخواجا (23 عاما) من بلدة نعلين غرب رام الله في وسط الضفة الغربية، وهو ناشط في حماس واعتقل مرتان في السابق.

الشهيد معتز الخواجا أسير محرر سابق

ونشرت القناة السابعة العبرية مقطعاً مصوراً، يظهر لحظة اغتيال الشهيد معتز الخواجا منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف، بعد تحصنه في مبنى بذات المنطقة.

ونعت مساجد بلدة نعلين برام الله، الشهيد معتز صلاح الخواجا منفذ عملية تل أبيب.

وأعلنت صحيفة “يديعوت أحرنوت” ارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار وسط تل أبيب إلى 5، بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

ووثق مقطع فيديو آخر رد فعل الشيخ صلاح الخواجا، والد معتز الخواجا منفذ عملية تل أبيب.

وظهر الشيخ القائد صلاح الخواجا، عضو الدائرة السياسية لحركة حماس في رام الله وساحة الضفة الغربية، وهو يقول:”الحمد لله رب العالمين الشهادة شرف لنا وهي كافية.”

وتابع والد الشهيد معتز الخواجا:”الحمد لله رب العالمين ربنا يرضى عنه وإن شاء الله يدخل الجنة ويشفع لنا.. الحمد لله.”

حماس تتبنى العملية والاحتلال يقتحم نعلين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية نعلين، في حين أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل مساجد في القرية تصدح بالتكبيرات.

ومن جانبها قالت حركة حماس: “نزفّ الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا ونبارك عمليته البطولية، ونتوعد الاحتلال المجرم بالمزيد”.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن “العملية البطولية في تل أبيب رد طبيعي على جرائم الاحتلال، والإجراءات الأمنية تنهار”، مضيفاً أنه “مضى الوقت الذي يقتل فيه الاحتلال أبناء شعبنا دون رد”.

وأضاف في تصريح له، أن الشباب الثائر وأبطال المقاومة في الضفة الغربية سيواصلون ضرباتهم النوعية وعملياتهم البطولية لمواجهة حكومة قطعان المستوطنين، وأن الرد على جرائم الاحتلال وإرهابه سيظل مشرعاً ومتاحاً حتى وقف الاحتلال عند حده.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن منفذ عملية تل أبيب معتز الخواجا مرتبط بحركة حماس، واعتقل مرتين ودخل بشكل غير قانوني ولم يكن بحوزته تصريح عمل.

وحذفت شركة فيسبوك حساب الشهيد الفلسطيني معتز الخواجا، منفذ عملية تل_أبيب التي أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين، اثنين منهم في حالة خطيرة.

وأصدرت أيضا مجموعات “عرين الأسود” بيانا علقت فيه على العملية البطولية للخواجا.

وجاء فيه: “كل التحية لروح الفدائي البطل معتز الخواجا ولأرواح الشهداء الأبطال في جبع، الذين رفعوا رؤوسنا بتصدّيهم وعملياتهم البطولية ومجابهتهم لهذا العدو الجبان.”

بدوره قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “عملية صعبة وإرهابية، الليلة في تل أبيب، لكنها لن تضعف عزمنا”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بحجم برج بيزا..”كويكب مدمر” قد يصطدم بالأرض في عيد الحب وناسا تحذر

بعد إطلالات فاضحة وجريئة.. نجلاء التونسية بالحجاب أمام الكعبة (شاهد)

لحوم الحمير تُغرق أسواق الجزائر قبل رمضان.. ما علاقة الراحل بوتفليقة؟

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وثق مشهدا ساحرا من الفضاء (فيديو)

فيديو عملية ديزنغوف بتل أبيب وصور المنفذ.. أمطر المستوطنين بالرصاص

“رامز نيفر إند”.. رامز جلال على ظهر ثور ومقلبه الجديد في رمضان مفاجأة

“الجيش جاهز”.. الرجل الثالث في الجزائر يُحذر المغرب ورسالة تهديد شديدة اللهجة

السيسي يحذر المصريين من الثورة عليه:”اوعوا تخربوا مصر تاني” (فيديو)

الحلقة 117 من المؤسس عثمان.. أشرس معركة خاضها ومفاجأة بالحلقة 118 (شاهد)

صادمة لمصر.. صور حديثة لسد النهضة التقطتها الأقمار الصناعية (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC