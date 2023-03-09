كلارا شيا تنهار بعد نشر هذه الصورة المُخزية على غلاف أشهر مجلة إسبانية! (شاهد)

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وطن– العلاقة بين جيرارد بيكيه وكلارا شيا مارتي هي بالفعل علنية تمامًا ، منذ اللحظة التي قام فيها لاعب نادي برشلونة لكرة القدم السابق والمالك الحالي لشركة كوزموس العالمية القابضة بتحميل صورة للفتاة البالغة من العمر 23 عامًا على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

صورة في حفل الزفاف

ومع ذلك ، فإن الماضي بأكمله بينهما غير معروف إلى حد كبير بسبب الشائعات التي مفادها أن بيكيه وكلارا شيا ربما بدآ علاقتهما سراً ، بينما كان جيرارد لا يزال مع شاكيرا.

ما تم تسجيله هو أنه في 24 أغسطس 2022 حضرا حفل زفاف في إمبوردا معًا ، وتم تصويرهما. وتحول ما كان يمكن اعتباره لحظة جميلة إلى كابوس ، خاصة بالنسبة لكلارا شيا.

جوردي مارتين ، ملتقط تلك الصورة ، هو الذي يشرح رد فعل شاكيرا وكلارا على نشر مجلة “هولا” الإسبانية لها كغلاف.

حزن وإحباط

وقال جوردي مارتين خلال مقابلة مع راديو شيرلي: “حين علمت أنه سيتم نشر الصور ، أخبرت تونينو ، شقيق شاكيرا ، على الفور . وفي يوم النشر ، شعرت شاكيرا بالحزن والإحباط”.

ليس من الصعب أن نتخيل أن شاكيرا التي انفصلت بالفعل في أغسطس الماضي عن بيكيه، شاهدت صورة فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا بوجه سيء. ومجرد نادلة من توسيت ، تشغل مكانها.

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لكن القنبلة في هذا الغلاف كانت لكلارا شيا ، التي أصبحت من المشاهير بين عشية وضحاها .

حيث تلقت انتقادات من المجلة بسبب مظهرها الفوضوي في حفل الزفاف. وأطلق الجمهور عليها ألقاب وصفات ساخرة ووصفوها بالسمينة.

بكاء

يوضح جوردي مارتين “في ذلك الصيف ، عندما التقطت تلك الصور ، التي كانت في حفل زفاف ، كانت كلارا شيا ترتدي فستانًا مخططًا وظهر بطنها قليلاً. وكان شعرها مجعدًا قليلاً هكذا”.

وتابع: “أتذكر أنه انهال عليها النقاد في جميع أنحاء العالم. من المثير للاهتمام كيف تلقت كلارا شيا هذا الغلاف”.

بدأت كلارا بعد انتشار صورتها كغلاف للمجلة يوم العمل الذي تلاه بالبكاء.

يقول جوردي مارتين: “أخبرني زميل من كوزموس ، شركة بيكيه حيث تعمل كلارا: جوردي ، كم هي قوية. لقد وصلت كلارا شيا ميتة ، حزينة وتبكي ، قائلة إن هذه الصور دمرت حياتها ، وأن العالم كله ينتقدها “.

يرى جوردي أن هذه الدراما التي أحدثتها كلارا انتهت بهجوم على الصحافة.

متعجرف ومغرور

وقال: “لم يقل أحد أنه كان من السهل الوقوع في حب أشهر شخص في كاتالونيا ، جيرارد بيكيه”.

وتابع المصور الإسباني: “بيكيه غير ناضج ، رجل يتحدث بشكل سيء عن الناس. ينظر إليك من فوق كتفه ، متعجرف ، لطالما كرهته. مغرور جدًا ووقح”.

وأبدى مارتين تعاطفه مع المغنية الكولومبية:” مسكينة شاكيرا ، هي لا تدرك من هو الشخص الذي كان بجانبها. ولكن بما أنها كانت مغرمة جدًا … “.

فرق الطول بين بيكيه وكلارا والذي يبلغ نحو 40 سم لم يكن عائقاً بين العشيقين. بل العكس، كان حافزاً فهما يبدوان زوجان رائعان.