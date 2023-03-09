فيديو بذيء للإسباني راموس قد يطيح به من باريس سان جيرمان

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وطن – أصبح مستقبل الإسباني سيرجو راموس مع ناديه باريس سان جيرمان على المحك، بعد تداول مقطع فيديو أظهر من خلال لغة قراءة الشفاه أنها يوجه سبابا بذيئا للنادي الفرنسي ومن أسسه.

وشوهد راموس في مقطع فيديو، وهو يسب مؤسس النادي الباريسي بشكل بذيء، ويقول اللعنة على من أسس هذا النادي، وذلك في أعقاب خسارة النادي الفرنسي أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

🚨🚨🚨 سيرخيو راموس بعد المباراة : "اللـع/ـنة على من أسس باريس، إبن العا@**." pic.twitter.com/Tkmeot8aZT — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) March 9, 2023

وخسر باريس للمرة الثانية أمام بايرن في ألمانيا بهدفين نظيفين، بعدما كان قد خسر في حديقة الأمراء بهدف نظيف، ليغادر بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

وبدأت العديد من التقارير تتحدث عن احتمالية رحيل راموس عن باريس سان جيرمان بعد هذا الفيديو، وسط مطالب من جماهير النادي للإدارة بفسخ عقد راموس فورا بعد هذه الإهانة.

راموس يبرئ نفسه

وبعد موجة جدل أثارها المقطع، خرج راموس ليوضح الأمر عبر حسابه على موقع “تويتر” قائلا: “عادة لا أتطرق لهذه المواضيع، لكنني لا أريد الاعتراف بشيء لم يحدث”.

Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur ce sujet, mais je ne veux pas reconnaître quelque chose qui n'est pas arrivée. A aucun moment je ne dis Paris, je fais un bruit de déception « pssss » ou « pfff »

[1/2] https://t.co/1kmsEnYHR6 — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 9, 2023

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وأضاف: “في الفيديو المزعوم لم أنطق كلمة (باريس) أبدا.. كنت أطلق صوتا يدل على خيبة الأمل، وهو معتاد في كرة القدم.. نحن لا نخترع ولا نبحث عن شيء غير موجود”.

dans le contexte d'une expression (grossière, certes) que nous avons l'habitude de dire dans le football. N'inventons pas, ne cherchons pas quelque chose là où il n’y a rien.

[2/2] — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 9, 2023

ولم يتبقى للعملاق الباريسي سوى بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيبها برصيد 63 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ملاحقه وغريمه مارسيليا و12 عن موناكو الثالث.

اسم راموس ارتبط مع نادي النصر السعودي

وراموس ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري، ويحظي باهتمام كبير من فريق النصر السعودي.

ورغم أن العديد من التقارير تحدثت عن قرب انتقال راموس للنصر السعودي، إلا أن تقارير إعلامية فرنسية تحدثت عن أن الإسباني المخضرم يميل بدرجة أكبر نحو تمديد عقده مع ناديه الفرنسي، مُفضلًا الاستمرار في الدوريات الأوروبية الكبرى لأطول فترة ممكنة.

راموس مرتاح في باريس سان جيرمان

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن راموس يشعر براحة نفسية كبيرة داخل ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان، ويرغب في استمرار المغامرة هناك لفترة إضافية، مُبينة أنه “بدأ بالفعل مباحثات تخص تمديد عقده”.

وأضافت أن حالة اللاعب تحسنت كثيرًا خلال موسمه الثاني مع باريس، عكس الموسم الأول الذي جاء مخيبًا للآمال بعد سلسلة من الإصابات التي حرمته من المشاركة في عدد كبير من المباريات.

لكن الوضع تغيّر تمامًا في الموسم الحالي؛ إذ بات المدافع المخضرم أحد الركائز الأساسية في تشكيلة باريس سان جيرمان، ويمثل عنصر خبرة كبيرة وهو أحد القادة داخل غرفة الملابس.